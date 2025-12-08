Teleshow

El particular ritual que eligieron Nicolás Cabré y Rocío Pardo en su boda para sellar su amor eterno

Luego de celebrar su unión en Carlos Paz, el álbum fotográfico de la pareja causó furor por un detalle que despertó la curiosidad de sus seguidores

En medio del furor que
En medio del furor que causaron las postales de su boda, un detalle llamó la curiosidad de sus seguidores en las redes (Instagram)

La boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo se convirtió en uno de los eventos más celebrados de la temporada en el espectáculo argentino. La pareja eligió el miércoles 3 de diciembre para dar el gran paso y sellar su amor en una ceremonia civil y luego este sábado disfrutaron de una fiesta especial, rodeados de amigos y familia en medio de la naturaleza de Córdoba. El lugar elegido fue la Estancia Bosque Alegre, cerca de Villa Carlos Paz, donde los recién casados apostaron por una celebración íntima pero llena de detalles únicos y una atmósfera de cuento. Las postales del evento no tardaron en recorrer las redes y, entre ellas, hubo un ritual inesperado que capturó la atención de sus seguidores.

El álbum que compartieron en Instagram no tardó en multiplicarse por redes: imágenes repletas de abrazos, flores, sonrisas y complicidad entre los protagonistas y sus seres queridos. Pero una de las postales más llamativas fue la que asombró en particular y despertó cientos de comentarios curiosos: Nicolás y Rocío aparecen de pie, tomados de la mano y unidos por una soga trenzada en colores verde y blanco. La imagen, tan íntima como enigmática, generó una ola de preguntas.“El ritual de la foto, ¿alguien me lo explica?”, escribió una usuaria. A partir de ahí, otras personas se sumaron a la consulta y no tardó en llegar la explicación: se trataba del handfasting, una ceremonia celta ancestral también conocida como “atadura de manos”.

El ritual celta que la
El ritual celta que la pareja realizó en su casamiento el pasado sábado

El handfasting, tradición cuyos orígenes se remontan a los pueblos celtas y escoceses que en los últimos años vio un resurgimiento en bodas contemporáneas, simboliza el compromiso, la unión y el amor eterno. A diferencia de los clásicos ritos occidentales, este gesto tiene una carga espiritual y terrenal profundamente significativa: la soga que se ata a las manos de los novios es una promesa de unión no solo entre dos personas, sino a nivel de almas.

En las redes, una seguidora se encargó de detallar aun más el sentido del ritual ante la consulta de otras usuarias intrigadas: “Es una consagración a la Madre Naturaleza, en una unión de pareja es dedicar este vínculo a la sabiduría de la Tierra. Es pedir que los elementos, Tierra, Agua, Fuego y Aire sostengan, limpien, protejan y guíen su camino juntos. Además, se pide a los ancestros de ambos linajes su protección”. De este modo, la decisión de la pareja no solo fue estética o moderna, sino que llevó consigo un mensaje de respeto por la tradición, la espiritualidad y la fuerza ancestral de sus propios linajes.

Rocío y Nicolás junto a
Rocío y Nicolás junto a Rufina disfrutaron de una fiesta llena de momentos mágicos y familiares (Instagram)

De esa manera, aunque la práctica del handfasting tuvo su auge en tiempos antiguos, actualmente regresó con fuerza como parte de ceremonias que buscan mayor conexión con la naturaleza y significados más profundos, ofreciendo una alternativa simbólica al intercambio clásico de anillos.

El resto del álbum evidenció la felicidad de la pareja en cada gesto, en cada mirada, en cada instante compartido con las personas más importantes de su entorno. Las fotos más entrañables muestran a Rufina, hija de Nicolás, acompañando del brazo a su padre hasta el altar, en uno de los momentos de mayor carga emotiva de toda la jornada. El amor entre padre e hija, y la integración plena de la familia, se plasmó en cada paso de la celebración, sumando a la historia de la pareja un capítulo de ternura y orgullo.

De este modo, la boda de Cabré y Pardo no solo impactó por la presencia de figuras y la belleza del paisaje, sino por haberse atrevido a unir lo mejor de la tradición y la modernidad en un día que, para todos los presentes, quedará en la memoria como una verdadera unión de almas.

