Lito Vitale, la pasión por la música y la necesidad de derribar prejuicios: “No sueño con ser millonario”

En su visita a los estudios de Infobae en vivo, el pianista recordó el apoyo de sus padres como usina creativa y la importancia cultural de fusionar los géneros artísticos

Lito Vitale pasó por la mañana de Infobae en Vivo y repasó su trayectoria con la música (Video: Infobae)

La mañana se abría en los estudios de Infobae en vivo, cuando Lito Vitale cruzó la puerta con la calma de quien conoce la música como un segundo idioma. Allí, frente a las cámaras, dejó una huella de honestidad y memoria, desandando su historia y, sobre todo, el valor de tocar junto a otros, que no es otra cosa que “nutrirse de otros géneros”. “Somos varios los que estamos trazando puentes, digamos. Me parece que es lo natural”, soltó, como quien entrega la conclusión de años de diálogos interiores y conciertos compartidos.

Vitale, dueño de una trayectoria inmensa en la escena nacional, no rehúye al pasado ni a los contrastes generacionales que forjaron su camino. Recuerda con nitidez: “Si en algún momento no sucedió, era por un prejuicio. Eso se fue flexibilizando un montón. Hace muchos años era el folclorista, el tanguero, el rockero, todos como una especie de establecimientos que no se tocaban los unos con los otros. Después, naturalmente fuimos aprendiendo a escucharnos...”. Un manifiesto para responder la pregunta cero de cualquier artista, ese momento de dejar atrás el miedo para descubrirse.

En ese recorrido, la conversación toma un giro introspectivo, casi familiar. “Nuestros viejos nos daban información musical que muchas veces, por nuestra necesidad de hacer nuestro camino personal, no le damos bola. De repente, en algún momento fue calando esa música en nuestro interior, como ese inconsciente colectivo”. En ese núcleo late una revelación: “Lo importante es la fusión y juntarse con los demás, no juzgar”.

Lito habla del arte como una urgencia más allá del mercado, casi como una forma de respiración. “La música es un hecho de necesidad artística que se transforma en algunos casos en trabajo porque cobramos por tocar”, expresa, y enseguida aclara: “Pero no es el motor, uno es músico no porque quiera ganar guita, es músico porque es músico. Y después, si tenés la posibilidad o la suerte que eso te dé de morfar, bienvenido sea”.

Lito Vitale es una de las figuras más destacadas de la música argentina

Cada pasaje en la voz de Vitale se convierte en una postal de otra época: la dictadura, la resistencia, el refugio. “Nosotros empezamos con una relación familiar fuerte con mis viejos que en los años de la dictadura armamos una especie de lugar de resistencia, donde nos conocimos a Mex Urtizberea, que es mi amigo desde que tengo quince años. Y eso se llamaba MIA, Músicos Independientes Asociados, y era como una especie de refugio en nuestra casa de Villa Adelina, donde mis viejos cuidaban mucho el viaje de los chicos, de los músicos que nos acompañaban, de los artistas que iban como invitados a ver qué pasaba en esa casa y se fue generando una especie de lugar de charla y de planes artísticos. Eso devino en un montón de conexiones y de amar la música desde otro lugar…”.

¿Cómo se sobrevive cuando todo vibra bajo amenaza? ¿Qué protección ofrece el arte? La respuesta de Lito suena como acto reflejo: “Los que no teníamos la necesidad de la militancia específicamente política y simplemente queríamos hacer algo sensible, como cuidarnos de eso”.

Los padres de Vitale -Rubens, conocido por todos como Donvi y Esther Soto- aparecen como figuras tutelares, casi precursores de un modo distinto de vivir la producción cultural. “Mis viejos eran trabajadores y les gustaba mucho la cultura. Nos han llevado a mi hermana y a mí al Di Tella, a lugares alucinantes desde muy chicos. Ellos incluso eran tangueros, pero trajeron los primeros discos de rock a mi casa. Eran como muy particulares”, intenta definir.

Lito Vitale habló de la importancia de fusionar y colaborar con otros géneros musicales

El relato avanza, se cuela la primavera democrática y un despertar en múltiples sentidos. “Cuando terminó la dictadura y empezó la democracia con Raúl Alfonsín y Pacho O’Donnell de secretario de Cultura, formamos el Trío Vitale-Baraj-González (Lito, Bernardo y Lucho, respectivamente) y fuimos muy populares tocando música instrumental de folclore y de tango. Y ahí fue la primera vez en donde empezamos a ganar guita tocando. Antes yo daba clases, tocaba en casamientos, era sonidista, me las rebuscaba como podía”.

La anécdota no es solo personal: es espejo de una época, de una generación que encontró en la música algo más que sustento económico. “Yo me quedé como siempre muy atento a esto que hablábamos al comienzo, la fusión y conectarme con gente de distintas generaciones porque yo fui muy pendex tocando con gente mucho mayor que yo. Y sé lo que es eso para una persona joven”.

Persiste la pregunta: ¿Para qué se hace música? ¿Por qué insistir, aun en contextos difíciles? “No hay un interés de ganar guita con eso, Porque esa situación actual de todo es ganar guita, todo es poner la energía en cómo hacer para ganar más... No pasa por ahí nuestra vida. Por supuesto que nos gusta poder vivir bien, pero no hacer cualquier cosa por guita ni tener el objetivo de tener guita. El objetivo es hacer lo que uno quiere y tratar de vivir de eso lo más dignamente posible. Pero yo por lo menos particularmente no sueño con ser millonario.

