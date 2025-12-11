Las tiernas imágenes de Oriana Sabatini mientras se prepara para ser mamá: “Practicando”

Oriana Sabatini está esperando a su primera hija junto a Paulo Dybala y mostró en sus redes sociales como se prepara para la llegada de la pequeña (Instagram)

En plena cuenta regresiva para convertirse en madre por primera vez, Oriana Sabatini transita el embarazo junto a Paulo Dybala y vive la espera con entusiasmo, aprendizaje y grandes dosis de humor y ternura. Lejos de la ansiedad y el misterio, la cantante y modelo decidió mostrar en sus redes cómo se prepara para la llegada de la pequeña que espera: práctica su faceta maternal acompañando a los hijos de una amiga y ensayando escenas cotidianas de cuidado y juegos que adelantan un vistazo de su futuro próximo.

En una de las fotos que compartió, Oriana aparece al aire libre empujando un cochecito doble con dos bebés abrigados en prendas claras y gorros de lana, sonriente y relajada, enfundada en un abrigo largo claro, bufanda beige y jeans anchos. El fondo muestra vegetación invernal y una ciudad desenfocada bajo el cielo nublado, mientras un texto en la imagen resume el espíritu de la jornada: “Baby mamaing (sic) con los que me van prestando”.

La segunda postal muestra a Sabatini sentada en un banco de madera frente a una pequeña mesa en el exterior de una cafetería adornada con guirnaldas verdes y bolas rojas. Sigue con el mismo outfit y sostiene una taza entre las manos, rodeada de detalles navideños y una pared de piedra gris. Un grupo de corazones rojos en la parte superior añade un toque de calidez y alegría a la escena.

Oriana mostró como se prepara para la llegada de su primera hija

Así, entre paseos y desayunos, Oriana Sabatini se recrea y disfruta mientras se adapta al nuevo rol que se avecina, ensayando con afecto y naturalidad lo que pronto será parte de su cotidianidad como madre, y compartiendo pequeños adelantos de la felicidad que vive con sus seguidores y seres queridos.

Más allá de los posteos emocionales y reflexiones sobre lo que está atravesando en esta feliz etapa de su vida, la ex Aliados optó en las últimas semanas por mostrar cómo se prepara físicamente y cuida su bienestar emocional en la recta final del embarazo. Alejada de estereotipos y de imágenes idealizadas, la cantante y modelo llevó su rutina al gimnasio y compartió en sus redes fragmentos de una clase de pilates en reformer, documentando paso a paso la dedicación y el trabajo corporal en esta etapa especial.

Oriana Sabatini se prepara para ser mamá por primera vez

En las imágenes se la vio completamente enfocada y concentrada mientras realizaba ejercicios de fuerza y estabilidad. Su panza —ya bien visible— se convierte en la protagonista de cada movimiento. Oriana no esquivó la exigencia: lució una rutina específica para embarazadas, priorizando la amplitud, el control y la alineación corporal mientras fortalece brazos, abdomen y piernas con calma y precisión.

Uno de los registros más destacados la muestra recostada sobre una pelota de pilates, con las piernas flexionadas, los pies sujetos a la barra y un brazo en alto. El trabajo sobre apertura de pecho y zona lumbar —áreas clave durante el embarazo— es evidente y, además, transmite la conexión entre respiración, elongación y conciencia postural. Cada ejercicio busca acompañar el crecimiento de la niña que lleva en el vientre y mantener el cuerpo preparado para el gran momento, equilibrando energía, control y elongación.

Sabatini eligió hacer pilates durante su embarazo, para trabajar la flexibilidad (Instagram)

El look elegido por Oriana para entrenar fue sencillo y real: short deportivo negro, top gris de manga larga que deja la panza al descubierto, sin maquillaje y con el cabello atado en una cola alta. El clima general es el de una clase relajada, auténtica, donde la artista prioriza por encima de todo la comodidad y la salud, lejos de la producción y el artificio. Sobre el video, sumó la frase “mientras esperas” y un moño rosa, en alusión a la beba en camino, aportando ternura y emoción a su entrenamiento cotidiano.