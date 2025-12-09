Teleshow

Se conocieron las primeras fotos de Cecilia Roth en el papel de Moria Casán

La actriz fue elegida para representar a la One en el presente, recorriendo los años recientes de la carrera de la diva

Netflix reveló las primeras imágenes de Cecilia Roth en el rol de Moria Casán (Alina Schwarcz / Netflix ©2025)

El entusiasmo en torno a la nueva serie de Netflix sobre la vida de Moria Casán va en aumento tras la difusión de las primeras imágenes oficiales que presentan a las actrices encargadas de dar vida a distintas etapas de la icónica artista argentina. Entre ellas, una de las que más expectativa genera es Cecilia Roth, quien se pone en la piel de “la One” y sorprende con una caracterización llena de guiños estéticos y actitud.

En las fotos, Cecilia Roth brilla con un look fiel al estilo característico de Casán: melena negra lacia con flequillo, un vestido negro ceñido repleto de brillos y hombros al descubierto, acompañado por accesorios llamativos como un gran anillo, aros XL y gafas oscuras. En otra de las imágenes, Roth eleva la apuesta con un tapado fucsia de pelo largo y actitud desafiante, transmitiendo el desenfado legendario de Moria. Los fondos y la puesta en escena, con luces y carteles de shows televisivos, completan la ambientación y refuerzan la identidad pop y mediática que define a la personaje.

La serie, dirigida y escrita por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment —la compañía de Armando Bo—, recorre la vida de Moria Casán a través de tres actrices: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, cada una retratando una etapa distinta de la diva. Esta decisión creativa ha elevado la expectativa y el interés tanto en la industria como entre los fanáticos de Casán.

Cecilia es la encargada de llevar adelante el presente de La One (Alina Schwarcz / Netflix ©2025)

El elenco incluye también a Luciana Ulrich Cárpena, Pilar Viñes, Martina Perret y Melisa Marzioni, quienes interpretan a Nora Cárpena, Graciela Dufau, Thelma Biral y Susana Campos, respectivamente, en una recreación de la emblemática obra “Brujas”. Este homenaje al teatro argentino no solo da contexto a la carrera de Moria, sino que también rinde tributo a figuras originales de la escena nacional trasladando su impronta a la pantalla.

Las primeras imágenes de Cecilia Roth en el rol de Moria Casán anticipan una serie visualmente potente, con atención al detalle, un enfoque dramático contemporáneo y una fuerte apuesta a redescubrir a la artista que cambió para siempre la historia del espectáculo argentino.

Cecilia Roth tendrá el rol de Moria en los años recientes. Por ejemplo, su etapa como jurado del Bailando por un Sueño (Cr. Alina Schwarcz / Netflix ©2025)

Semanas atrás, las grabaciones iniciaron y no tardaron en filtrarse las primeras imágenes desde el set, alimentando la intriga y la euforia en las redes sociales. Una de las escenas que trascendió corresponde a la puerta de un teatro, contexto ideal para recrear el pulso del mundo artístico que marcó la vida de Moria.

En el clip se ve a Sofía Castiglione, hija de la protagonista y encargada de personificarla en su juventud, luciendo un pantalón ajustado con brillos, campera de piel y el infaltable peinado con flequillo y melena suelta que caracterizó a la exvedette. A su lado aparece la actriz seleccionada para darle vida a Susana Giménez —inseparable dupla de aquellos años dorados del teatro y el cine—, ataviada con un pañuelo de animal print en la cabeza y el emblemático tapado de bison, símbolo de la época.

Se conocieron las primeras imágenes de las grabaciones de la serie de Moria Casán (Video: X)

La presencia del personaje de Susana Giménez en la serie resulta inevitable: durante años, “la rubia y la morocha” compartieron proyectos, amistad y grandes debates, consolidando un tándem que dejó huella en la industria del espectáculo y en la memoria popular. Los fanáticos esperan que la biopic plasme aquellas aventuras, anécdotas, éxitos, enfrentamientos y reconciliaciones, mostrando la complejidad y el magnetismo de dos figuras insoslayables, que hasta el día de hoy dan que hablar.

Las primeras imágenes filtradas prometen una apuesta visualmente fiel al desenfado y glamour de aquellas décadas, marcada por la recreación de vestuarios, peinados y escenarios que serán reconocidos por quienes siguieron la carrera de Moria desde los inicios en las tablas.

