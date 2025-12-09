Se conocieron las primeras fotos de Cecilia Roth en el papel de Moria Casán

El entusiasmo en torno a la nueva serie de Netflix sobre la vida de Moria Casán va en aumento tras la difusión de las primeras imágenes oficiales que presentan a las actrices encargadas de dar vida a distintas etapas de la icónica artista argentina. Entre ellas, una de las que más expectativa genera es Cecilia Roth, quien se pone en la piel de “la One” y sorprende con una caracterización llena de guiños estéticos y actitud.
En las fotos, Cecilia Roth brilla con un look fiel al estilo característico de Casán: melena negra lacia con flequillo, un vestido negro ceñido repleto de brillos y hombros al descubierto, acompañado por accesorios llamativos como un gran anillo, aros XL y gafas oscuras. En otra de las imágenes, Roth eleva la apuesta con un tapado fucsia de pelo largo y actitud desafiante, transmitiendo el desenfado legendario de Moria. Los fondos y la puesta en escena, con luces y carteles de shows televisivos, completan la ambientación y refuerzan la identidad pop y mediática que define a la personaje.
La serie, dirigida y escrita por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment —la compañía de Armando Bo—, recorre la vida de Moria Casán a través de tres actrices: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, cada una retratando una etapa distinta de la diva. Esta decisión creativa ha elevado la expectativa y el interés tanto en la industria como entre los fanáticos de Casán.
El elenco incluye también a Luciana Ulrich Cárpena, Pilar Viñes, Martina Perret y Melisa Marzioni, quienes interpretan a Nora Cárpena, Graciela Dufau, Thelma Biral y Susana Campos, respectivamente, en una recreación de la emblemática obra “Brujas”. Este homenaje al teatro argentino no solo da contexto a la carrera de Moria, sino que también rinde tributo a figuras originales de la escena nacional trasladando su impronta a la pantalla.
Las primeras imágenes de Cecilia Roth en el rol de Moria Casán anticipan una serie visualmente potente, con atención al detalle, un enfoque dramático contemporáneo y una fuerte apuesta a redescubrir a la artista que cambió para siempre la historia del espectáculo argentino.
Semanas atrás, las grabaciones iniciaron y no tardaron en filtrarse las primeras imágenes desde el set, alimentando la intriga y la euforia en las redes sociales. Una de las escenas que trascendió corresponde a la puerta de un teatro, contexto ideal para recrear el pulso del mundo artístico que marcó la vida de Moria.
En el clip se ve a Sofía Castiglione, hija de la protagonista y encargada de personificarla en su juventud, luciendo un pantalón ajustado con brillos, campera de piel y el infaltable peinado con flequillo y melena suelta que caracterizó a la exvedette. A su lado aparece la actriz seleccionada para darle vida a Susana Giménez —inseparable dupla de aquellos años dorados del teatro y el cine—, ataviada con un pañuelo de animal print en la cabeza y el emblemático tapado de bison, símbolo de la época.
La presencia del personaje de Susana Giménez en la serie resulta inevitable: durante años, “la rubia y la morocha” compartieron proyectos, amistad y grandes debates, consolidando un tándem que dejó huella en la industria del espectáculo y en la memoria popular. Los fanáticos esperan que la biopic plasme aquellas aventuras, anécdotas, éxitos, enfrentamientos y reconciliaciones, mostrando la complejidad y el magnetismo de dos figuras insoslayables, que hasta el día de hoy dan que hablar.
Las primeras imágenes filtradas prometen una apuesta visualmente fiel al desenfado y glamour de aquellas décadas, marcada por la recreación de vestuarios, peinados y escenarios que serán reconocidos por quienes siguieron la carrera de Moria desde los inicios en las tablas.