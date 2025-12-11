El fuerte reclamo de Melody Luz por las actitudes de sus colegas: “Voy a empezar a ponerme firme”

Desilusionada por la falta de apoyo y foco de ataques maliciosos, la bailarina defendió su esfuerzo (Instagram)

El 2025 fue un año de cambios, emociones y reafirmaciones para Melody Luz. La bailarina y creadora de contenido, que supo estar en el centro de la escena mediática por su personalidad, su relación con Alex Caniggia y ahora por su maternidad junto a Venezia, llegó al cierre de año con una agenda profesional cargada pero también con nuevas frustraciones. A pesar de los logros, un reciente episodio la dejó desilusionada y la llevó a sincerarse, fiel a su estilo, en sus redes sociales.

La molestia se originó el miércoles por la tarde, cuando Melody recurrió a X para expresar en público un reclamo dirigido a colegas, productores y conocidos del ambiente. “Cuando me llaman gratis para sus programas, ahí va la pelot… y cuando les pido que vengan al teatro a verme nadie puede. Listo, así quedamos”, escribió, dejando en claro su enojo ante lo que sintió como una falta de reciprocidad. “¡También las que te dicen: ‘avisame’! Les avisas y ni el visto. Dale, buenísimo”, remató, visiblemente cansada de las promesas vacías y de la falta de apoyo concreto de quienes, según ella, la convocan de manera gratuita, pero no devuelven el gesto cuando ella los necesita en sus propios proyectos.

El posteo no tardó en repercutir: mientras algunos seguidores le expresaban solidaridad y reconocían sus esfuerzos, otros aprovecharon para lanzar críticas personales desde el anonimato. “Jajaja porque no sos nadie en el medio. Solo te llaman por ser la mujer de…, la cuñada de…, la nuera de… Lo que pasa es que te comiste el personaje”, escribió un usuario. La respuesta de Melody fue un mensaje de autodefensa y firmeza: “Sabés que por suerte me rompo el lomo haciendo teatro y lo que me gusta hace tiempo. Que no te interese es otra cosa. Voy a seguir trabajando y abriendo nuevas puertas porque así lo decreto”. La bailarina mostró así, una vez más, su capacidad para enfrentar los embates y reafirmar el valor de su propio trabajo.

Melody enfrentó las críticas por su trabajo ante el desplante de colegas en el ámbito (X)

La ola de comentarios no fue solo negativa. Entre los mensajes recibidos hubo varios reconociendo el talento y el esfuerzo de Melody, y un seguidor se lo hizo saber: “¿Por qué laburás gratis si sos súper talentosa? Y además, se evidencia que tenés cerebro, cualidad que en ese mundo no abunda”. Melody, tocada por el mensaje, reveló uno de los consejos recurrentes que le da su pareja. “¡Alex me dice lo mismo! Que debería trabajar en UNICEF. Voy a empezar a ponerme firme. Gracias”, respondió, abriendo la puerta a repensar su estrategia profesional para el próximo año.

Este carácter directo y la fibra para ponerle límites al entorno no es nuevo en la historia de Melody. A fines de noviembre, mostró ese mismo temple ante los comentarios dañinos recibidos por el aspecto de su hija. En un día de baja energía, que contó con sinceridad a través de sus historias de Instagram, agradeció la ayuda y el apoyo incondicional que recibe de Alex: “Hoy me sentí mal todo el día y él cocinó, la cambió, la paseó. Y no es que me sienta mal todos los días, pero sí muchos de ellos estoy trabajando y él siempre está ahí, dándole todo su amor a nuestra nena”. Entre líneas, Melody dejó ver el compañerismo y la red sólida que logró armar en casa, elogiando el rol de Alex con un mensaje público: “Serás muchas cosas, pero dentro de todas ellas un excelente papá @alexcaniggia”.

Entre los comentarios negativos, una usuaria reconoció el trabajo de la bailarina (X)

Sin embargo, la publicación no solo atrajo empatía y buenos deseos: una usuaria atacó sin filtro la apariencia de la beba y desató la bronca de la bailarina. “Más fea su hija, vuelvan a nacer”, escribió una seguidora. La respuesta de Melody fue tajante: “Lo fea que debés ser vos que te tapás la cara. Hay que ser sor… para meterse con un bebé. Así te debe ir en la vida. Fracasada”. Sus seguidores la respaldaron de inmediato y celebraron su actitud protectora y frontal.

En definitiva, la bailarina atraviesa este cierre de año con una mezcla de gratitud, proyectos en marcha y una sensibilidad a flor de piel. Su modo de exponer sinceramente en las redes tanto logros como enojos y responder con firmeza a las críticas la definen ante una audiencia que valora la autenticidad y la honestidad, aunque muchas veces esa misma exposición la ponga en el centro de la polémica. Mientras el 2026 se asoma con nuevos desafíos, Melody anticipa que va a seguir creciendo, apostando al arte, a su familia y al coraje de decir las cosas como le salen del corazón.