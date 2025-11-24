Melody Luz le hizo frente a las críticas sobre su hija Venezia: “Fracasada”

La bailarina expuso a una seguidora que le mandó un duro comentario sobre su hija (Instagram)

Desde el nacimiento de su hija Venezia en julio de 2023, Alex Caniggia y Melody Luz experimentan una revolución de emociones, cambios y exposición propia de toda primera paternidad. Sin filtro, la pareja comparte a diario con sus seguidores las pequeñas y grandes situaciones de su nueva vida familiar: gestos de cariño, logros de su hija y la complicidad de un hogar que apuesta a crecer. Pero esta semana, el clima de felicidad se vio alterado cuando la bailarina decidió ponerle un límite, contundente y frontal, a la crítica y la mala energía que llegó a través de las redes sociales.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Melody desplegó el lado más realista y protector de su maternidad. La bailarina contó a sus seguidores que no estaba viviendo uno de sus mejores días. “Hoy me sentí mal todo el día y él cocinó, la cambió, la paseó. Y no es que me sienta mal todos los días, pero sí muchos de ellos estoy trabajando y él siempre está ahí, dándole todo su amor a nuestra nena”, resaltó sobre el apoyo incondicional de Alex. A su manera, le dedicó un mensaje tierno y público: “Serás muchas cosas, pero dentro de todas ellas un excelente papá @alexcaniggia”.

Las palabras y las imágenes no tardaron en captar la atención de sus fans, que destacaron en redes sociales el compañerismo y el equipo que Melody y Alex forman a la hora de criar y cuidar a su hija. Sin embargo, el posteo también abrió la puerta a comentarios negativos. Una usuaria, de manera malintencionada, se refirió al aspecto de la nena y desató la furia de Melody. “Más fea su hija, vuelvan a nacer”, escribió la mujer. Lejos de dejar pasar el agravio, la bailarina no dudó en responder: “Lo fea que debés ser vos que te tapás la cara. Hay que ser sor… para meterse con un bebé. Así te debe ir en la vida. Fracasada”.

Decidida a frenar el ataque y visibilizar la violencia virtual, Melody fue más allá y compartió una captura del perfil de la usuaria en cuestión, invitando a su casi un millón de seguidores a “darle un poco de amor”, en claro tono irónico. La movida, que generó apoyo y repudio en las redes, llevó a que pocas horas después esa cuenta fuera dada de baja, en una muestra de cómo la exposición puede operar en dos sentidos: como espacio de cariño, pero también de defensa y reacción ante el odio.

Esta no es la primera vez que Melody debe enfrentar opiniones ajenas, comentarios fuera de lugar o cuestionamientos sobre las decisiones que toma respecto a la exposición de su hija. En agosto de 2024, cuando la pareja todavía no había tomado la decisión de mostrar públicamente el rostro de la pequeña, la bailarina ya había hecho un fuerte comunicado frente a la cámara. “No tengo los ovarios a punto de explotar, los tengo ya explotados, creo. O sea, ya me rompieron bastante las pelo..., para ser clara y concisa, con el siguiente tema, y con otras cosas también”, sentenció, dejando al descubierto el desgaste emocional que genera el debate constante con desconocidos acerca de la maternidad en tiempos de redes.

En ese mismo relato, Melody dejó bien claro que la exposición de menores es una decisión familiar y que no acepta presiones externas: “Me tienen un poco harta cuestionando por qué no muestro a mi hija en redes sociales. Para empezar, es porque soy la madre y así lo elijo, y si creo que está bien, me parece que no debería de cuestionarse, ¿no?”. Insistió en el derecho a decidir y en la advertencia sobre las consecuencias del escrutinio digital: “Exponer a menores en redes sociales me parece que no sabemos las consecuencias que tiene, creo que confiamos que la mayoría de las personas son buenas, y me encantaría creer que son buenas. Y creo que aún así no la mostraría”.

Lo cierto es que mientras las redes sociales se mantienen como terreno de muestras diarias de amor, logros y cotidianeidad, la pareja elige enfrentar los momentos duros con la misma frontalidad con la que se muestran cuando son felicitados. Un día común, entre malestares y rutinas, la ayuda de Alex con la nena y las historias de Melody ponen en escena una familia real, imperfecta y sensible al qué dirán, pero resistente a la crítica injusta y unida a la hora de defenderse.