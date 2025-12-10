Teleshow

Wanda acorraló a Ian Lucas por su relación con Evangelina Anderson y terminó confesando: “Me gustan las mujeres que saben”

La conductora de MasterChef quiso saber la verdad sobre el vínculo del youtuber con la modelo. La reacción del influencer

La diferencia de edad, los consejos de Maxi López y la insistencia de la conductora mantienen el misterio sobre el vínculo entre los participantes (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Wanda Nara puso en aprietos a Ian Lucas durante la última emisión de MasterChef Celebrity al interrogarlo sobre su relación con Evangelina Anderson en medio de crecientes rumores de romance entre ambos participantes. El episodio, ocurrido la noche del martes 9 de diciembre en el set del popular reality, captó la atención de la audiencia por la actitud de Nara y la reacción de Lucas, quien optó por no confirmar ni desmentir los comentarios que circulan en redes y medios.

El momento clave se produjo cuando Nara, conductora del programa, se acercó a Lucas y Anderson, quienes cocinaban juntos, para abordar directamente los rumores. En la conversación, Lucas mencionó que Maxi López le ofrece consejos amorosos, a lo que Nara respondió: “Creo que yo como madre te voy a poder dar mejores tips para la vida. Para mí enamorate...”.

“Me gusta las mujeres que sepan (sic). De mi edad no me gustan. O para abajo, no”, señaló Ian Lucas cuando Wanda Nara lo acorraló (MasterChef Celebrity, Telefe)

Ante la insistencia de la conductora sobre sus preferencias en pareja, el influencer explicó: “Para mí una pareja te tiene que potenciar, sumar”. Consultado sobre el rango de edad que le atrae, fue tajante. “Me gusta que sepan (sic). De mi edad no me gustan. O para abajo, no”, señaló, acerca de que prefiere a las mujeres con más experiencia que él. Cuando la conductora preguntó si alguien del programa le interesaba, el youtuber admitió que sí, pero evitó dar nombres o detalles sobre un posible vínculo con alguna compañera. Un comentario que los acerca aún más al día que confirmen su relación amorosa.

Los rumores sobre una posible relación entre el cantante de 25 años, y la exesposa de Martín Demichelis, de 41, surgieron a partir de comentarios, videos y coincidencias en redes sociales. La situación escaló cuando un video en el que ambos compartían tiempo fuera de los estudios alimentó las versiones sobre un acercamiento sentimental.

Evangelina Anderson observó cómo Wanda Nara "apuraba" al youtuber al preguntarle si salía con alguna de sus compañeras de MasterChef Celebrity (Telefe)

Lucas, abordado por la prensa en los pasillos del programa, se mostró relajado y elogió a Anderson. “La Joaqui es mi mejor amiga. Con Maxi pegué la mejor. Eva es divina, nos llevamos increíble, así que… es un grupo súper unido”, afirmó en A la tarde (América). Sin embargo, al ser consultado directamente sobre su vínculo con la exesposa de director técnico, respondió: “No, la verdad no nos molesta. Bueno, a mí por lo menos no me molesta porque me están vinculando con la mujer más hermosa del país”. El comentario, lejos de disipar las dudas, avivó las interpretaciones sobre la naturaleza de su relación, especialmente cuando Lucas agregó que entre ambos “la relación es increíble” y que son “muy compañeros” tanto dentro como fuera de la competencia.

La especulación creció aún más cuando se viralizó una imagen de Eva en lo que parecía estar en el departamento de Ian. El participante aclaró la situación: “Es mi departamento. Ese día vino La Joaqui, Luck Ra, La Reini y éramos cinco. No es que vino ella sola”, explicó, restando importancia a la coincidencia. A pesar de sus intentos por minimizar el asunto, Lucas reconoció que, además de las visitas grupales, también comparten salidas: “Hoy nos vamos a cenar”, admitió, lo que reavivó las conjeturas sobre un posible romance.

El vínculo entre Ian Lucas y Evangelina Anderson generó especulaciones tras un video viral en redes sociales (Telefe, Adrián Díaz)

Otro aspecto que generó debate fue la diferencia de edad entre ambos. Lucas, al ser consultado sobre si los 16 años que lo separan de Anderson representan un obstáculo, respondió: “Sea ella o sea cualquiera, la verdad es que no. Yo me considero una persona mucho más madura de la edad que tengo. Pasé mil cosas que la gente no sabe y no me hace falta aclararlas, pero siento que tengo una edad mental mucho más grande. La edad es un número, no me interesa”. De este modo, dejó claro que la brecha generacional no influye en sus decisiones afectivas.

En cuanto a su situación sentimental, Lucas se definió como una persona abierta a nuevas relaciones, aunque subrayó que actualmente está soltero y enfocado en el programa: “Las puertas están abiertas. Yo soy muy enamoradizo, me cuesta confiar en la gente, pero la verdad hoy en día estoy soltero. Estoy bien, pasándola increíble. Muy enfocado en el programa y en el trabajo. Estoy a full, pero la posibilidad siempre está”.

