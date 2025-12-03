El piropo de Ian Lucas a Evangelina Anderson en medio de rumores de romance: “La mujer más hermosa del país”

Ian Lucas habló sobre los rumores que lo vinculan con la modelo (Video: A La Tarde, América TV)

En los pasillos de MasterChef Celebrity (Telefe) no solo se cocina bajo presión, también hierven los rumores. Y en las últimas semanas, uno en particular tomó más fuerza que el resto: la supuesta relación entre Ian Lucas y Evangelina Anderson. Todo empezó como un comentario aislado, escaló con un video sospechoso en redes sociales y terminó instalando una versión que parecía difícil de ignorar. Ante ese escenario, el cantante, youtuber e influencer finalmente rompió el silencio y habló sobre su vínculo con la modelo.

La primera aparición pública del tema ocurrió cuando A la tarde (América TV) lo interceptó. Se mostró relajado y sonriente. “La Joaqui es mi mejor amiga. Con Maxi pegué la mejor. Eva es divina, nos llevamos increíble, así que… es un grupo súper unido”, comenzó, destacando que su vínculo con todos sus compañeros del certamen es cercano y muy bueno.

El vínculo entre Ian Lucas y Evangelina Anderson generó especulaciones tras un video viral en redes sociales

Pero el cronista fue directo al punto y quiso saber qué pensaba Ian sobre ser asociado sentimentalmente con la exesposa de Martín Demichelis. La respuesta no solo no negó nada, sino que reavivó aún más el fuego del rumor. “No, la verdad no nos molesta. Bueno, a mí por lo menos no me molesta porque me están vinculando con la mujer más hermosa del país”, lanzó sin titubear, dejando en claro que los comentarios no le resultan incómodos. La frase no pasó desapercibida para nadie: halagó a Evangelina con una naturalidad que despertó todo tipo de interpretaciones, especialmente cuando agregó que entre ellos “la relación es increíble” y que son “muy compañeros” dentro y fuera de la competencia.

Consultado sobre una coincidencia en redes que mostraba a Evangelina en lo que parecía ser su departamento, Ian decidió aclararlo con una mezcla de sinceridad y humor. “Es mi departamento. Ese día vino La Joaqui, Luck Ra, La Reini y éramos cinco. No es que vino ella sola”, explicó, intentando bajar la intensidad del rumor. De todos modos, su tono y lenguaje corporal no hicieron más que confirmar que no le molesta para nada la idea de ser asociado sentimentalmente con ella. El youtuber incluso reveló que más allá de las visitas grupales, también comparten salidas: “Hoy nos vamos a cenar”, admitió ante el móvil. Y esa frase, por supuesto, volvió a alimentar las especulaciones.

El cantante e influencer aseguró que no le molesta ser vinculado sentimentalmente con Evangelina Anderson (Candela Teicheira)

Otro punto que generó revuelo mediático fue la diferencia de edad entre ambos. Ian tiene 25 años; Evangelina, 41. El cronista quiso saber si eso representaba un conflicto para él. Su respuesta fue contundente: “Sea ella o sea cualquiera, la verdad es que no. Yo me considero una persona mucho más madura de la edad que tengo. Pasé mil cosas que la gente no sabe y no me hace falta aclararlas, pero siento que tengo una edad mental mucho más grande. La edad es un número, no me interesa”. Con esa afirmación, Ian dejó claro que, para él, la brecha generacional no es un obstáculo y tampoco un condicionante a la hora de pensar en un vínculo afectivo.

En cuanto a su presente sentimental, dejó una puerta entreabierta que llamó la atención. “Las puertas están abiertas. Yo soy muy enamoradizo, me cuesta confiar en la gente, pero la verdad hoy en día estoy soltero. Estoy bien, pasándola increíble. Muy enfocado en el programa y en el trabajo. Estoy a full, pero la posibilidad siempre está”, confesó.

Mientras tanto, Evangelina continúa manteniendo un perfil más prudente. Aunque no negó la cercanía con Ian, tampoco confirmó ninguna relación. El tiempo dirá si este vínculo se transforma en una historia de amor o si solo se trata de una amistad intensa que creció en el marco de un reality. Por ahora, Ian dejó claro que no tiene problema en ser vinculado con Evangelina, e incluso, con una sonrisa, celebró el rumor más instalado de MasterChef.