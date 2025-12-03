Teleshow

El piropo de Ian Lucas a Evangelina Anderson en medio de rumores de romance: “La mujer más hermosa del país”

El cantante y youtuber se refirió a las versiones que lo vinculan sentimentalmente con su compañera de MasterChef Celebrity. El video

Guardar
Ian Lucas habló sobre los rumores que lo vinculan con la modelo (Video: A La Tarde, América TV)

En los pasillos de MasterChef Celebrity (Telefe) no solo se cocina bajo presión, también hierven los rumores. Y en las últimas semanas, uno en particular tomó más fuerza que el resto: la supuesta relación entre Ian Lucas y Evangelina Anderson. Todo empezó como un comentario aislado, escaló con un video sospechoso en redes sociales y terminó instalando una versión que parecía difícil de ignorar. Ante ese escenario, el cantante, youtuber e influencer finalmente rompió el silencio y habló sobre su vínculo con la modelo.

La primera aparición pública del tema ocurrió cuando A la tarde (América TV) lo interceptó. Se mostró relajado y sonriente. “La Joaqui es mi mejor amiga. Con Maxi pegué la mejor. Eva es divina, nos llevamos increíble, así que… es un grupo súper unido”, comenzó, destacando que su vínculo con todos sus compañeros del certamen es cercano y muy bueno.

El vínculo entre Ian Lucas
El vínculo entre Ian Lucas y Evangelina Anderson generó especulaciones tras un video viral en redes sociales

Pero el cronista fue directo al punto y quiso saber qué pensaba Ian sobre ser asociado sentimentalmente con la exesposa de Martín Demichelis. La respuesta no solo no negó nada, sino que reavivó aún más el fuego del rumor. “No, la verdad no nos molesta. Bueno, a mí por lo menos no me molesta porque me están vinculando con la mujer más hermosa del país”, lanzó sin titubear, dejando en claro que los comentarios no le resultan incómodos. La frase no pasó desapercibida para nadie: halagó a Evangelina con una naturalidad que despertó todo tipo de interpretaciones, especialmente cuando agregó que entre ellos “la relación es increíble” y que son “muy compañeros” dentro y fuera de la competencia.

Consultado sobre una coincidencia en redes que mostraba a Evangelina en lo que parecía ser su departamento, Ian decidió aclararlo con una mezcla de sinceridad y humor. “Es mi departamento. Ese día vino La Joaqui, Luck Ra, La Reini y éramos cinco. No es que vino ella sola”, explicó, intentando bajar la intensidad del rumor. De todos modos, su tono y lenguaje corporal no hicieron más que confirmar que no le molesta para nada la idea de ser asociado sentimentalmente con ella. El youtuber incluso reveló que más allá de las visitas grupales, también comparten salidas: “Hoy nos vamos a cenar”, admitió ante el móvil. Y esa frase, por supuesto, volvió a alimentar las especulaciones.

El cantante e influencer aseguró
El cantante e influencer aseguró que no le molesta ser vinculado sentimentalmente con Evangelina Anderson (Candela Teicheira)

Otro punto que generó revuelo mediático fue la diferencia de edad entre ambos. Ian tiene 25 años; Evangelina, 41. El cronista quiso saber si eso representaba un conflicto para él. Su respuesta fue contundente: “Sea ella o sea cualquiera, la verdad es que no. Yo me considero una persona mucho más madura de la edad que tengo. Pasé mil cosas que la gente no sabe y no me hace falta aclararlas, pero siento que tengo una edad mental mucho más grande. La edad es un número, no me interesa”. Con esa afirmación, Ian dejó claro que, para él, la brecha generacional no es un obstáculo y tampoco un condicionante a la hora de pensar en un vínculo afectivo.

En cuanto a su presente sentimental, dejó una puerta entreabierta que llamó la atención. “Las puertas están abiertas. Yo soy muy enamoradizo, me cuesta confiar en la gente, pero la verdad hoy en día estoy soltero. Estoy bien, pasándola increíble. Muy enfocado en el programa y en el trabajo. Estoy a full, pero la posibilidad siempre está”, confesó.

Mientras tanto, Evangelina continúa manteniendo un perfil más prudente. Aunque no negó la cercanía con Ian, tampoco confirmó ninguna relación. El tiempo dirá si este vínculo se transforma en una historia de amor o si solo se trata de una amistad intensa que creció en el marco de un reality. Por ahora, Ian dejó claro que no tiene problema en ser vinculado con Evangelina, e incluso, con una sonrisa, celebró el rumor más instalado de MasterChef.

Temas Relacionados

Ian LucasEvangelina Anderson

Últimas Noticias

La pelea entre Fabián Cubero y Mica Viciconte por el uso de la pelota de fútbol en la casa: “¿Te lo digo o lo entendés?”

El exjugador de Vélez Sarsfield compartió un video en el que discute con su pareja por la dinámica dentro del hogar

La pelea entre Fabián Cubero

Maxi López palpita su reencuentro con Daniela Christiansson: “Falta poco para estar juntos”

La especial dedicatoria del exfutbolista, luego de que la modelo sueca compartió una foto y palabras de aliento para su esposo, quien atraviesa un gran momento profesional en Argentina

Maxi López palpita su reencuentro

Lali Espósito enfrentó los rumores sobre sus supuestos retoques estéticos: “Estoy bárbara”

En medio de debates en redes sociales sobre su apariencia, la cantante dejó en claro cómo cuida su imagen

Lali Espósito enfrentó los rumores

Griselda Siciliani homenajeó a Diego Maradona con una remera: la foto que compartió Luciano Castro

El actor publicó una imagen de entrecasa que tomó de la actriz de Envidiosa, vestida con una particular prenda que le rinde tributo a “El Diez”

Griselda Siciliani homenajeó a Diego

Rocío Marengo mostró el detrás de escena de la llegada de su bebé: las reacciones de Eduardo y Marta Fort

La modelo compartió a través de sus redes cómo vivió uno de los momentos más felices de su vida. Además, expresó su emoción por este instante vivido

Rocío Marengo mostró el detrás
DEPORTES
Boca Juniors y Gimnasia definen

Boca Juniors y Gimnasia definen el título del Torneo de Reserva en el alargue

Dibu Martínez realizó el calentamiento, pero no atajó en el triunfo del Aston Villa: la explicación del técnico

La cruda confesión de un campeón del mundo que brilló en el Madrid: “Sufrí depresión, pensaba que la soledad era el precio para llegar al éxito”

La exigencia de Verstappen a Red Bull en medio del escándalo por la maniobra de Antonelli ante Norris

“Hace que lo imposible parezca fácil”: el increíble lujo sin mirar de Messi en la práctica del Inter Miami

TELESHOW
La pelea entre Fabián Cubero

La pelea entre Fabián Cubero y Mica Viciconte por el uso de la pelota de fútbol en la casa: “¿Te lo digo o lo entendés?”

Maxi López palpita su reencuentro con Daniela Christiansson: “Falta poco para estar juntos”

Lali Espósito enfrentó los rumores sobre sus supuestos retoques estéticos: “Estoy bárbara”

Griselda Siciliani homenajeó a Diego Maradona con una remera: la foto que compartió Luciano Castro

Rocío Marengo mostró el detrás de escena de la llegada de su bebé: las reacciones de Eduardo y Marta Fort

INFOBAE AMÉRICA

Israel y Líbano retomaron los

Israel y Líbano retomaron los contactos civiles tras más de 40 años bajo supervisión de la ONU

Ucrania confirmó contactos con el enviado de Trump tras su reunión con Putin y reafirmó que el proceso de paz sigue en marcha

Netanyahu convocó de urgencia a su gabinete tras el ataque en Rafah que dejó cuatro soldados israelíes heridos

Estados Unidos desplegó su primer escuadrón de drones kamikaze en Medio Oriente

Polonia ordenó la ilegalización del Partido Comunista por incompatibilidad con la Constitución