J Rei habló por primera vez del momento más difícil de María Becerra cuando estuvo internada: “Se me frenó el mundo”

El martes, el estudio de Urbana Play vibró con una confesión inesperada. J Rei, una de las voces jóvenes más potentes de la música argentina eligió ese espacio para hablar, por primera vez y sin reservas, del momento más difícil que atravesó junto a su pareja, María Becerra. No se trató solo de una entrevista: fue un desahogo, una catarsis que sacudió a los oyentes que escucharon, atentos, un testimonio de fortaleza y dolor.

“El duro momento de salud que atravesó María Becerra” no fue una figura retórica o un simple titular. En abril de este año, la artista —conocida como La Nena de Argentina— eligió compartir con su público el diagnóstico que la puso al borde del abismo: una hemorragia interna causada por un embarazo ectópico. La noticia provocó conmoción en miles de fanáticos y un repliegue íntimo en la pareja, que hasta entonces había preferido el silencio o, a lo sumo, frases sueltas en redes sociales y entrevistas fugaces.

Pero este martes, Julián Reininger, conocido como J Rei, rompió ese cerco con un relato crudo, sensible y lleno de verdades incómodas. “La pasó mal, obviamente, porque estuvo en riesgo su vida”, resumió de entrada, sin disfrazar el espanto. ¿Cómo se digiere la fragilidad de quien es el centro de tu vida? La impotencia lo atravesó. “Querés poner el cuerpo por ella y no podés”, recordó. La escena lo marcó: “Ver a la persona que más amás en una cama de hospital, sin poder responderte… ahí se te frena el mundo”.

En ese instante, todo lo superfluo quedó a un costado. Por difícil que resultara, su rol se redujo a estar y querer. “Yo lo único que tengo para dar es amor y uno, por la persona que ama, hace hasta lo que no puede”, confesó el cantante, con la voz quebrada por el recuerdo. “Di de mi corazón todo lo que tenía, entregué mi alma, mi tiempo, mi energía, mi cariño… todo lo que podía”. Sin embargo, fue enfático: “La fortaleza fue de ella, puntualmente”. María peleó la batalla más dura y él acompañó, consciente de sus límites y de la dimensión del amor real.

Contra ese trasfondo de hospitales, miedos y esperas, la música encontró un nuevo sentido. El artista transformó el trance en arte: “Este año mi terapia fue ir al estudio, llorar y hacer canciones que ni siquiera sabía que estaban guardadas adentro mío”, relató. Su canción más reciente, que definió como “un poema más que un tema”, está dedicada íntegramente a María Becerra. La letra recoge el dolor compartido y la esperanza de quienes “se encontraron y pidieron a sus dueños nunca más ser impar”. La fragilidad se vuelve verso; el miedo, melodía.

La experiencia extrema no solo redefinió palabras y estrofas. La colaboración de la pareja en la canción “Mi amor dos puntos” debió ser reescrita. “Iba a tratar sobre la distancia, pero después de lo que vivimos, cambiamos la historia que queríamos contar”, explicó. Los planes y los tiempos se trastocaron. La prioridad, ahora, tiene nombre: la salud. “Lo más valioso está de la puerta para adentro y adentro de tu corazón también”, reflexionó. De pronto, las cosas simples —el valor del tiempo, un plato de comida, el abrazo y el hogar— adquirieron una dimensión desconocida. “Ningún bien material, insistió, puede competir con eso”.

Tanto caló la lección que su vida cotidiana experimentó un vuelco: abandonó el cigarrillo, incorporó el ejercicio diario y redujo el alcohol. “Le doy mucha entidad a la salud. La salud es impagable, no tiene precio”, sentenció. Su día a día se volvió una carrera deseando un solo final: cumplir con las obligaciones y regresar a casa para ver a su pareja. “Lo único que deseo es que termine el día y verla, estar con ella”.

El futuro como familia existe, pero ni él ni María están apurados. “La naturaleza te indica el camino, y sabemos respetarlo. Ahora es el momento de la salud”, cerró J Rei ante la atenta mirada y oídos del estudio.

Las palabras pueden parecer ajenas hasta que el drama se cuela en la cotidianeidad, y quienes las pronuncian se despojan de cualquier coraza. Así, en ese instante, J Rei abrió una ventana a la intimidad de quienes atraviesan la tormenta y deciden transformarla en canción y en amor.