El cuestionamiento a Mauro Icardi por el video de la China Suárez con su perro Tano: “Es al que sus hijas extrañan”

Un simple abrazo entre la actriz y la mascota familiar bastó para que las redes explotaran en teorías y debates sobre la intención detrás de la publicación del futbolista

Mauro Icardi grabó un instante amoroso entre la China Suárez y su perro (Video: Instagram)

En medio de un escenario familiar ya de por sí sensible y con el cumpleaños de Wanda Nara como telón de fondo, Mauro Icardi volvió a encender la polémica en las redes sociales. El futbolista publicó en sus historias de Instagram un video de la China Suárez abrazando a Tano, el perro que durante años compartió la vida familiar con su exesposa y sus hijas. El gesto, lejos de pasar desapercibido, detonó fuertes reacciones y abrió un nuevo capítulo en la ya extensa historia mediática entre el delantero y su expareja.

La imagen es simple pero potente: la actriz, sentada en el piso del living, rodeada de decoración navideña, abrazando al mastín napolitano mientras apoya su rostro contra el lomo del animal. Al video, Icardi le sumó la música suave de Beautiful Things y etiquetó a la China con un emoji de corazones y un perrito. No agregó palabras, pero no hizo falta. Las redes hicieron el resto.

Mauro Icardi publicó una historia con la China Suárez y Tano justo en el cumpleaños de Wanda Nara

El timing fue lo que más llamó la atención. La historia de Icardi apareció apenas unas horas después de que Wanda compartiera sus celebraciones de cumpleaños rodeada de su familia y sus seres queridos. Las postales mostraban unión y alegría, pero el foco de la discusión se trasladó rápidamente al video del futbolista desde Turquía.

En cuestión de minutos, en X (antes Twitter) comenzaron a circular capturas del video y mensajes cargados de indignación. Muchos usuarios apuntaron a que Tano es un perro muy querido por las hijas que Wanda tiene en común con Icardi, y que mostrar a la China interactuando con él justo ese día habría sido una provocación.

Usuarios de X criticaron la actitud de Icardi y la China Suárez por mostrar a Tano en un momento sensible

Entre los comentarios más replicados se destacó uno cuya crítica se volvió viral: “Icardi haciendo todo para que las hijas lo terminen de odiar. La China Suárez prestándose a eso agarrada al perro que sus hijas reclaman y extrañan. Esto le da asco a cualquier mortal”.

La publicación abrió un debate sobre los límites en la exposición de la vida privada y la sensibilidad de los vínculos familiares. Otro tuit que generó repercusión, también cuestionó la intención detrás del mensaje: “Video de la China con Tano en el cumpleaños de Wanda. Decime qué querés herir y provocar… usando a Tano. Es de manual: Mauro herido en el ego. Trata de lastimar donde sabe que duele”. La lectura generalizada fue que la publicación no fue casual. Para muchos, Icardi eligió un símbolo emocional, la mascota que formó parte del hogar de las niñas, en un momento particularmente sensible.

Mauro Icardi ya había publicado una imagen junto a Tano el día del estreno de MasterChef Celebrity, con la conducción de Wanda

El perro ya había sido eje de polémica meses atrás, cuando el futbolista compartió fotos abrazándolo justo después del debut de Wanda en MasterChef Celebrity (Telefe). En aquella ocasión, usuarios señalaron que esas publicaciones parecían respuestas indirectas a los movimientos mediáticos de su ex. Esta vez, el efecto fue similar: comentarios, especulaciones y teorías sobre la intención detrás del video. Mientras tanto, en Instagram, la historia sigue publicada sin aclaraciones ni mensajes posteriores de Mauro o de la China.

Aunque ninguno de los protagonistas habló públicamente, el clima en redes volvió a encenderse. Para muchos seguidores de Wanda, el hecho de que la actriz muestre cariño por Tano, una mascota con un fuerte vínculo previo con sus hijas, resulta especialmente provocador. Del lado de Icardi, en cambio, la publicación fue interpretada por algunos como un intento de mostrar normalidad en la vida familiar que construyó en Turquía junto a Suárez y los hijos de ella. Lo cierto es que, una vez más, un simple video doméstico se convirtió en una escena polémica para miles de usuarios que siguen, analizan y discuten cada movimiento de los protagonistas del Wandagate.

China SuárezMauro IcardiWanda Nara

Manchester City venció 2-1 al Real Madrid en el duelo más atractivo de la fecha 6 de la Champions League: todos los goles

Hamas acepta “congelar” sus armas pero rechaza el desarme total exigido en el plan de paz para Gaza impulsado por Trump

