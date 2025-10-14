Teleshow

La reacción de Mauro Icardi tras el debut de Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Look malvado”

El delantero del Galatasaray usó sus redes sociales para compartir una serie de fotos a horas del inicio del reality de cocina que tiene a su expareja como conductora

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
La reacción de Mauro Icardi
La reacción de Mauro Icardi al debut de Wanda Nara en MasterChef Celebrity (Foto: Instagram)

Mauro Icardi se encuentra instalado en Turquía junto a la China Suárez y los tres hijos de la actriz, Rufina -a quien tuvo con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio -fruto de su relación con Benjamín Vicuña. Lejos de Wanda Nara y de los reflectores, vive su relación con Suárez y así lo muestra en las redes sociales, donde cada gesto, palabra y foto es analizado con lupa.

Esta martes, unas horas después del debut de Wanda al frente de MasterChef Celebrity, el delantero se quedó en la propiedad que adquirió para iniciar un nuevo capítulo en su vida, lejos de las sombras del pasado con Nara, y se mostró con Tano, el perro familiar que fue el protagonista de un conflicto meses atrás.

La escena transcurre en el jardín de su casa, donde el futbolista se muestra relajado y sonriente, interactuando con su mascota en un ambiente marcado por el verde y la tranquilidad. En la primera fotografía, Icardi se agacha para saludar al perro, mostrándose cercano y afectuoso.

En redes no tardaron en
En redes no tardaron en apuntar en su contra

El protagonista indiscutido de la segunda imagen es Tano, que aparece en primer plano mostrando una expresión seria y profunda. El rostro del perro revela la confianza y la complicidad forjada con el delantero. La imagen enfatiza el contacto entre ambos, resaltando únicamente el vínculo que los une y la mirada penetrante del animal.

En la tercera foto, el futbolista abraza al can con una sonrisa amplia dirigida a la cámara. Tano, tranquilo y sereno, se deja envolver mientras el ambiente, reflejado en el césped y los árboles del fondo, acentúa el clima de armonía que caracteriza la serie. “Tano Look Malvado”, fue todo lo que escribió en el pie de la foto y los internautas no dejaron pasar la oportunidad para hacer algunos comentarios.

El perro tiene la misma expresión de felicidad que Mauro en pareja con la Chinis”, “Hasta el perro está harto de los dos”, “Qué cambiada está la China, se oscureció el pelo nuevamente”, “Ah, pero las mascotas de las nenas ni las quiso obvio que quiere dañar a las nenas no a su ex”, “Quería probar si publicando una foto solo con el perro lo dejaban de bardear y no Mauro, tampoco te queremos jajajja”, “Ardido por el debut de anoche”, “Cuando no está el dementor alrededor su sonrisa es genuina”, “¿Dónde te escondiste a ver MasterChef Mauro?”, “No deben haber dormido estos dos mirando MasterChef jaja”, “No tiene look malvado! Tiene look triste!! Extraña a su verdadera familia”, fueron algunos de los mensajes que dejaron.

Tano fue el protagonista de
Tano fue el protagonista de otros gestos de Icardi en las redes sociales (Foto: Instagram)

Por su parte, la conductora eligió ver el estreno grabado del reality de cocina de Telefe junto a su círculo más cercano. Frente a un televisor de grandes dimensiones, la familia y su novio Martín Migueles compartieron la emoción del estreno. Entre los presentes se encontraban sus tres hijos, Maxi López—expareja y participante del reality—, Nora Colosimo y Andrés Nara, además del estilista Kennys Palacios. La escena familiar reflejaba una postal de unidad, marcada por la presencia de quienes han acompañado a Wanda en distintos tramos de su vida pública y privada.

Durante un paneo, Migueles—actual pareja de Wanda—aparece acariciando la espalda de una de las hijas de la empresaria y Mauro Icardi, dormida en el mismo sillón. La imagen se volvió controversial al difundirse la mano de Wanda sobre la de Migueles, en lo que pareció un gesto de corrección o resguardo antes de que la grabación finalizara. La captura, lejos de quedar en el olvido tras ser eliminada, adquirió nueva vida cuando el periodista Gustavo Méndez la compartió en sus redes, sumando un elemento de tensión al ya mediático entorno de Wanda.

Temas Relacionados

Mauro IcardiChina SuárezWanda NaraMasterChef CelebrityTelefe

Últimas Noticias

Jimena Barón y su pareja Matías Palleiro contaron cuándo mostrarán la cara de su bebé a 4 meses de su nacimiento

Ante la continua inquietud de sus seguidores por conocer el rostro de su hijo Arturo, la actriz compartió en las redes un diálogo familiar. “Estén atentos”, dijeron

Jimena Barón y su pareja

Murió Luis Pedro Toni, histórico periodista de espectáculos

La noticia la confirmó su hijo Diego a Teleshow. Tenía 91 años y una extensa trayectoria en gráfica, radio y televisión

Murió Luis Pedro Toni, histórico

Wanda Nara reveló el motivo por el que Icardi no le devuelve sus cosas de Turquía: “Quiere que volvamos a vivir allá”

La conductora estuvo como invitada en Olga y se explayó sobre su vida personal: su noviazgo con Martín Migueles, el buen vínculo que logró con Maxi López y la disputa en tribunales con el delantero del Galatasaray

Wanda Nara reveló el motivo

Julieta Poggio le respondió a Sabrina Rojas por las críticas a su novio: “Es un comentario anticuado”

La exparticipante de Gran Hermano salió al cruce de la conductora de América después de sus palabras sobre el aspecto de Fabrizio Maida

Julieta Poggio le respondió a

Palito Ortega habló sobre su problema de salud que lo obligó a postergar su show: “Tengo que hacer reposo”

En diálogo con Juan Alberto Mateyko en Radio Mitre, el artista dio detalles del herpes zoster que le salió en el lado derecho de su cara

Palito Ortega habló sobre su
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alertan que el cambio climático

Alertan que el cambio climático acelera el deterioro de los sitios naturales que son Patrimonio Mundial

El mensaje de Trump al recibir a Milei: “Estaremos allí para los argentinos, tienen un gran líder”

Murió D’Angelo, ícono del neo-soul en el siglo XXI

El inesperado pasado de los hipopótamos en Europa: vivieron junto a mamuts y rinocerontes lanudos

Video: la misteriosa parada de Pablo Laurta antes de asesinar a su ex y a su suegra con el auto del chofer desaparecido

INFOBAE AMÉRICA
El paraíso según Diane Keaton:

El paraíso según Diane Keaton: de su incredulidad con el infierno a la fascinación por el más allá

Arquitectura con conciencia: cómo los futuros arquitectos diseñan con el planeta en mente

Airbus destronó a Boeing: el A320 superó al 737 y se convirtió en el avión comercial más vendido de la historia

Murió D’Angelo, ícono del neo-soul en el siglo XXI

La expansión silenciosa de la Anomalía del Atlántico Sur: satélites en riesgo, misterios bajo África y el papel clave de la misión Swarm

TELESHOW
Murió Luis Pedro Toni, histórico

Murió Luis Pedro Toni, histórico periodista de espectáculos

Wanda Nara reveló el motivo por el que Icardi no le devuelve sus cosas de Turquía: “Quiere que volvamos a vivir allá”

Julieta Poggio le respondió a Sabrina Rojas por las críticas a su novio: “Es un comentario anticuado”

Palito Ortega habló sobre su problema de salud que lo obligó a postergar su show: “Tengo que hacer reposo”

El accidente doméstico que alarmó a Daniela Christiansson mientras Maxi López participaba de Masterchef