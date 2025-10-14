La reacción de Mauro Icardi tras el debut de Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Look malvado”

La reacción de Mauro Icardi al debut de Wanda Nara en MasterChef Celebrity (Foto: Instagram)

Mauro Icardi se encuentra instalado en Turquía junto a la China Suárez y los tres hijos de la actriz, Rufina -a quien tuvo con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio -fruto de su relación con Benjamín Vicuña. Lejos de Wanda Nara y de los reflectores, vive su relación con Suárez y así lo muestra en las redes sociales, donde cada gesto, palabra y foto es analizado con lupa.

Esta martes, unas horas después del debut de Wanda al frente de MasterChef Celebrity, el delantero se quedó en la propiedad que adquirió para iniciar un nuevo capítulo en su vida, lejos de las sombras del pasado con Nara, y se mostró con Tano, el perro familiar que fue el protagonista de un conflicto meses atrás.

La escena transcurre en el jardín de su casa, donde el futbolista se muestra relajado y sonriente, interactuando con su mascota en un ambiente marcado por el verde y la tranquilidad. En la primera fotografía, Icardi se agacha para saludar al perro, mostrándose cercano y afectuoso.

En redes no tardaron en apuntar en su contra

El protagonista indiscutido de la segunda imagen es Tano, que aparece en primer plano mostrando una expresión seria y profunda. El rostro del perro revela la confianza y la complicidad forjada con el delantero. La imagen enfatiza el contacto entre ambos, resaltando únicamente el vínculo que los une y la mirada penetrante del animal.

En la tercera foto, el futbolista abraza al can con una sonrisa amplia dirigida a la cámara. Tano, tranquilo y sereno, se deja envolver mientras el ambiente, reflejado en el césped y los árboles del fondo, acentúa el clima de armonía que caracteriza la serie. “Tano Look Malvado”, fue todo lo que escribió en el pie de la foto y los internautas no dejaron pasar la oportunidad para hacer algunos comentarios.

“El perro tiene la misma expresión de felicidad que Mauro en pareja con la Chinis”, “Hasta el perro está harto de los dos”, “Qué cambiada está la China, se oscureció el pelo nuevamente”, “Ah, pero las mascotas de las nenas ni las quiso obvio que quiere dañar a las nenas no a su ex”, “Quería probar si publicando una foto solo con el perro lo dejaban de bardear y no Mauro, tampoco te queremos jajajja”, “Ardido por el debut de anoche”, “Cuando no está el dementor alrededor su sonrisa es genuina”, “¿Dónde te escondiste a ver MasterChef Mauro?”, “No deben haber dormido estos dos mirando MasterChef jaja”, “No tiene look malvado! Tiene look triste!! Extraña a su verdadera familia”, fueron algunos de los mensajes que dejaron.

Tano fue el protagonista de otros gestos de Icardi en las redes sociales (Foto: Instagram)

Por su parte, la conductora eligió ver el estreno grabado del reality de cocina de Telefe junto a su círculo más cercano. Frente a un televisor de grandes dimensiones, la familia y su novio Martín Migueles compartieron la emoción del estreno. Entre los presentes se encontraban sus tres hijos, Maxi López—expareja y participante del reality—, Nora Colosimo y Andrés Nara, además del estilista Kennys Palacios. La escena familiar reflejaba una postal de unidad, marcada por la presencia de quienes han acompañado a Wanda en distintos tramos de su vida pública y privada.

Durante un paneo, Migueles—actual pareja de Wanda—aparece acariciando la espalda de una de las hijas de la empresaria y Mauro Icardi, dormida en el mismo sillón. La imagen se volvió controversial al difundirse la mano de Wanda sobre la de Migueles, en lo que pareció un gesto de corrección o resguardo antes de que la grabación finalizara. La captura, lejos de quedar en el olvido tras ser eliminada, adquirió nueva vida cuando el periodista Gustavo Méndez la compartió en sus redes, sumando un elemento de tensión al ya mediático entorno de Wanda.