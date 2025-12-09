Zoe Hochbaum defendió el cine independiente en los Martín Fierro: “Es un momento importante para darle visibilidad”

La actriz y productora de Verano Trippin compartió en la alfombra roja de la premiación su felicidad por el impacto de su filme (Video: América TV)

En una gala marcada por los grandes tanques audiovisuales y las superproducciones que dominaron las nominaciones, Zoe Hochbaum llevó una bandera distinta a la alfombra roja de los Martín Fierro de Cine 2025: la del cine independiente. Como protagonista y productora de Verano Trippin’, la actriz celebró las nominaciones de la película y reivindicó el valor de aquellas obras que nacen desde la autogestión, el riesgo y la mirada autoral.

Hochbaum llegó acompañada por su pareja Manu Fanego —quien recientemente ganó el Martín Fierro de Teatro— y se mostró orgullosa del recorrido que la ópera prima de Morena Fernández Quinteros logró en un contexto complejo para el cine nacional.

“Vine en plan de productora total”, dijo a Guido Záffora entre risas, pero también habló con firmeza sobre la necesidad de que premios como los Martín Fierro abran espacio a proyectos independientes. “Verano Trippin’ es una película, en comparación a los tanques que se estrenaron, más chica, más independiente, más de autor, de Morena Fernández Quinteros. Y hay algo de eso también, que es la visibilidad, que se agradece. Es un momento importante para darle visibilidad a ese tipo de películas”.

El discurso de Zoe Hochbaum resaltó la necesidad de que los premios reconozcan proyectos independientes y de autor en la industria audiovisual

La ópera prima de Morena Fernández Quinteros compitió en música original, fotografía y actuaciones de reparto en los Martín Fierro de Cine 2025

Estrenada meses atrás en salas comerciales, Verano Trippin’ se convirtió en un fenómeno generacional. Protagonizada por Hochbaum y Miranda de la Serna, con la participación de Lali Espósito como una villana inesperada, la película producida por Orca Films explora una amistad adolescente en crisis convertida en una aventura que va desde lo íntimo hasta lo criminal.

“Morena, ¿estás por ahí?”, lanzó Ariel Staltari desde el escenario cuando subió a recibir el Martín Fierro a Mejor Actor de Reparto por su papel en el film. Verano Trippin’ festejó fuerte: además de Staltari, la película compitió en música original, fotografía y actuaciones de reparto. “Hicimos una peli reamorosa”, dijo el actor entre lágrimas y humor. “Lo comparto con Zoe, con More, con todo el elenco y con la gente que hizo posible filmar cine en este país. Valoro muchísimo ese esfuerzo”.

Ariel Staltari ganó el Martín Fierro a Mejor Actor de Reparto y agradeció el esfuerzo colectivo detrás de Verano Trippin’ (Video: Martín Fierro de Cine y Series / América TV)

Staltari reveló la intimidad de su recorrido: agradeció a su familia, recordó a sus padres como “dos comerciantes que un día vieron a su hijo hacer esa cosa rara del arte” y habló del oficio como una manera de sanar: “Es un canal de expresión que te permite curar las heridas. Hace que no se pudra ahí adentro y no te enfermes”.

La defensa del cine nacional marcó el tono tanto del discurso del ganador como de las palabras de la productora en la alfombra roja. La actriz subrayó la importancia de que una película como Verano Trippin’, con presupuesto reducido pero enorme potencia creativa, pueda llegar a los premios y al público: “Es una felicidad, un orgullo estar acá. Participar de estos premios que cada año están más lindos y más divertidos”, marcó en un análisis personal.

Verano Trippin’ nació de la colaboración entre Zoe Hochbaum y Morena Fernández Quinteros y se filmó en Bariloche bajo condiciones desafiantes

Verano Trippin’ construyó su identidad desde los afectos y la colaboración. Nació de una charla improvisada entre Zoe y Morena Fernández Quinteros, creció en rodajes bajo la lluvia en Bariloche y terminó de consolidarse con actuaciones cargadas de química entre sus protagonistas. La participación de Lali Espósito como una narcotraficante que pone en jaque la amistad de las protagonistas aportó uno de los giros más comentados de la película. “Fue un desafío para ella y se entregó de lleno a su personaje”, coincidieron las dos protagonistas del filme en una conversación con Teleshow.

En una noche dominada por producciones gigantes, Zoe Hochbaum eligió otra bandera: la visibilidad para las películas que nacen del riesgo y la pasión. Ese gesto no pasó desapercibido. Y mientras la industria celebraba los proyectos más imponentes de 2025, Verano Trippin’ recordó que el cine argentino también se construye desde abajo, desde los vínculos, desde la militancia cultural y desde esas películas pequeñas que, cuando encuentran su público, se vuelven enormes.