La tierna tradición que Maxi López eligió para reencontrarse con su hija Elle: “Esperaba a su Daddy”

El tierno momento de Maxi López y su hija Elle armando el árbol de Navidad

Después de 47 días lejos de su familia, Maxi López regresó a Suiza y eligió un gesto cargado de significado para su primer reencuentro con su hija Elle. Apenas unas horas después de llegar, el exfutbolista compartió en sus redes sociales el instante en que, con la niña sobre sus hombros, la ayudó a colocar la estrella en la cima del árbol de Navidad. “Esperaba a su Daddy para poner la estrella”, escribió junto al video, mostrando la emoción contenida tras semanas de distancia. La escena, sencilla y luminosa, marcó el inicio de una nueva etapa para López, quien volvió al hogar justo cuando la familia se prepara para recibir a un nuevo integrante.

La imagen de padre e hija celebrando juntos esta tradición navideña condensó la espera y la alegría del reencuentro. Elle, que aguardó pacientemente el regreso de su padre, vivió ese momento como una fiesta íntima, donde la rutina se transformó en un acto de reencuentro y ternura. La estrella, símbolo de esperanza y unión, se convirtió en el primer testigo de la renovada cotidianidad familiar.

El reencuentro en el aeropuerto suizo tuvo la intensidad de los grandes momentos personales. En la noche del sábado, López cruzó la pasarela entre el bullicio de los viajeros y buscó entre los rostros el de su hija. Elle, al divisar la figura inconfundible de su padre, se detuvo un instante, incrédula, antes de lanzarse a sus brazos. El abrazo fue inmediato y profundo, como si ambos intentaran recuperar en segundos el tiempo perdido. A un costado, Daniela, embarazada y a punto de convertirse en madre por segunda vez, observó la escena con una mezcla de emoción y alivio. La familia, reunida tras semanas de espera, encontró en ese gesto la confirmación de que la distancia no había erosionado el vínculo.

Luego de su reencuentro en Suiza, Maxi López se tomó un momento para meterse de lleno en los preparativos navideños y terminó de decorar el árbol con su hija Elle (Instagram)

En la residencia familiar, la expectativa por la llegada de Lando, el segundo hijo de la pareja, se siente en cada rincón. López, que durante semanas priorizó compromisos profesionales y la cercanía con sus hijos mayores en Argentina, ahora repite una frase que se ha vuelto su mantra: “La familia está primero”. El calendario de competencias y las obligaciones mediáticas quedaron en pausa para dar paso a una rutina donde el acompañamiento y la presencia cobran un nuevo valor. “Quiero estar presente, quiero vivir cada uno de estos momentos”, había declarado cuando la nostalgia por los suyos superó cualquier atractivo de la televisión.

El paso de López por MasterChef Celebrity lo mantuvo en la conversación pública y le permitió mostrar una faceta cercana y carismática, lejos de los estereotipos del pasado. Sin embargo, la popularidad y el éxito mediático no lograron eclipsar la necesidad de regresar al núcleo familiar. “Extrañé mucho. No podía seguir perdiéndome cosas que solo pasan una vez,” confesó antes de embarcarse de regreso a Europa. La decisión de volver a Suiza significó mucho más que un simple viaje: implicó retomar el acompañamiento cotidiano, los desayunos compartidos y la rutina reinventada para sostener a quienes esperan.

El reencuentro de Maxi López y su hija Elle en Suiza tras 47 días de ausencia (Video: Instagram)

En este nuevo escenario, López se debate entre pañales, juegos infantiles y el apoyo constante a su esposa en el tramo final del embarazo. La familia ocupa el centro de su vida, y la cercanía se vuelve fundamental. “La cercanía y el apoyo mutuo son fundamentales para el bienestar de todos”, repite convencido, seguro de que algunos logros solo se celebran en casa.

Mientras la llegada de Lando se acerca, la casa se llena de preparativos y preguntas sobre el futuro. La alegría y la expectativa conviven en un clima de renovación, donde cada gesto cotidiano adquiere un valor especial. El reencuentro en Suiza y la inminente llegada del nuevo hijo marcan para los López-Christiansson el inicio de una etapa distinta, tejida de abrazos, esperas y la certeza de que la vida familiar se renueva con cada reencuentro. Y quien sabe, tal vez los encuentre viviendo en Argentina.