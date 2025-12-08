Teleshow

Úrsula Corberó mostró el crecimiento de su pancita de embarazada: la tierna foto

La actriz posó con un look que irradia felicidad y complicidad junto al actor Javier Calvo

La actriz española mostró cómo
La actriz española mostró cómo continúa su gestación (Instagram)

En uno de los momentos más felices y transformadores de su vida, en septiembre Úrsula Corberó decidió abrir su intimidad y compartir con sus seguidores la emoción de su embarazo. La actriz española, enamorada del Chino Darín, transita la dulce espera rodeada de cariño, proyectos y la complicidad de sus amigos más cercanos. En esta ocasión, decidió mostrar su pancita en crecimiento y celebrar este nuevo capítulo con naturalidad, risas y el magnetismo auténtico que la caracteriza.

Corberó derritió a todos sus seguidores al compartir una postal desbordante de ternura y actitud. Posó luciendo el crecimiento de su vientre, enfundada en un conjunto negro que resaltaba su silueta y este capítulo tan especial. Con una mano en la cintura y la otra extendida hacia adelante, la actriz se mostró relajada, divertida y con ese carisma que la distingue. A su lado, el actor español Javier Calvo sumó complicidad a la escena con una pose igual de descontracturada, sonriendo y acompañando el momento con afecto genuino.

No es casualidad que Calvo esté presente y que la empatía entre ambos traspase la pantalla. La amistad nació hace más de 15 años, cuando compartieron elenco en la serie Física o química en 2008. Allí se formó un vínculo de compañerismo y humor que el paso del tiempo solo fortaleció. Ahora, la historia de ese lazo suma un nuevo capítulo y acompaña a Corberó en uno de los momentos más importantes de su vida.

La postal de la actriz
La postal de la actriz junto a su colega y amigo, Javier Calvo

Úrsula no es ajena a abrir las puertas de su intimidad durante la gestación ni a compartir pequeños detalles de esta etapa. Ya a finales de noviembre habilitó el acceso, mostrándose cerca de los suyos y exhibiendo cómo se adaptaba al verano porteño. Una de las postales más celebradas de entonces la mostró con un look fresco, urbano y canchero: la actriz se tomó una selfie en el ascensor de su edificio, luciendo una camiseta blanca ajustada que resaltaba su incipiente panza, combinada con mini negra de bolsillos laterales, bolso de cuero y lentes de sol.

Como leyenda en la imagen, Úrsula escribió “PREGNANCY EN BAIRES”, sintetizando en tres palabras la fusión entre su vida de actriz internacional y su presente doméstico junto a Darín. El sentido del humor se mezcla con el orgullo y la dulzura, enfatizando el deseo de disfrutar cada parte del proceso con autenticidad.

En noviembre, Úrsula mostró cómo
En noviembre, Úrsula mostró cómo disfrutaba de Buenos Aires mientras avanzaba su embarazo
Los tiernos escarpines que mostró
Los tiernos escarpines que mostró Corberó durante sus días en Buenos Aires (Instagram)

En otra imagen de esa misma serie, la actriz se puso aun más sensible y simbólica: en primer plano sostiene con delicadeza un par de escarpines celestes tejidos, minúsculos y perfectamente preparados para el bebé que está por llegar. De fondo la consola y la palanca de cambios del auto, sutilmente desenfocados, mientras una luz suave iluminaba la textura delicada de la lana. La postal, cálida y real, condensa la expectativa, la ternura y el deseo de atesorar cada uno de los pasos previos a la maternidad. Más allá de la fama y de los sets de rodaje, Úrsula busca resguardar esos momentos simples y entrañables que, al final del día, hacen historia en la vida de toda familia.

Así, mientras atraviesa ese presente tan deseado en compañía de su pareja, su entorno y sus amigos de siempre, Úrsula vive la gestación con naturalidad y gratitud, sin esconder la emoción ni la transformación. Las fotos, los comentarios de amor y complicidad, y cada pequeño registro de espera, se multiplican y forman parte de un álbum íntimo que la actriz comparte feliz con su comunidad. Entre calor, recuerdos y cambios, la estrella española confirma que, al margen de los proyectos y los flashes, la felicidad se reinventa y se celebra de la manera más genuina, desde el corazón.

