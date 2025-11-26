Las postales del embarazo de Úrsula Corberó en Buenos Aires y el tierno regalo que compró para su bebé

Las postales del embarazo de Úrsula Corberó en Buenos Aires: entre el calor y la espera

Úrsula Corberó atraviesa unos de los momentos más felices y transformadores de su vida personal: su primer embarazo, fruto de la relación con el Chino Darín, la tiene instalada en Buenos Aires, ciudad que este verano vive jornadas de calor intenso. Lejos del bajo perfil, la actriz española decidió compartir con sus seguidores parte de la intimidad y las emociones que la atraviesan en esta etapa única, marcando con imágenes en redes sociales el pulso de su presente.

En la primera foto, Úrsula se muestra con un look fresco y urbano mientras se toma una selfie dentro de un ascensor. La camiseta blanca ajustada resalta su incipiente panza de embarazada, y la combina con una mini negra con bolsillos laterales. Completa el estilismo con un bolso de cuero negro, lentes de sol y el cabello suelto a pesar del calor de la tarde porteña; la luz neutra del ascensor suma un aire relajado y cotidiano. En la imagen, la propia actriz escribió “PREGNANCY EN BAIRES”, capturando el instante y el clima de este verano porteño.

Úrsula se encuentra en Buenos Aires: "Pregnancy en Baires"

La segunda imagen traslada a un registro mucho más personal y simbólico: una mano sostiene en primer plano un par de escarpines celestes tejidos, de tamaño minúsculo, ideales para un bebé en camino. El fondo muestra la consola central y la palanca de cambios de un auto, desenfocados, y la luz natural que baña la escena resalta la textura suave de la lana. La foto transmite calidez, expectativa y ternura, sugiriendo tanto el deseo de atesorar los pequeños preparativos para la llegada del bebé como el disfrute de la espera en medio de los ritmos de la vida cotidiana.

La combinación de imágenes deja ver no solo la dulzura del proceso, sino también cómo Úrsula Corberó elige celebrar el aquí y el ahora, integrando lo urbano, el movimiento y el presente porteño a la intimidad del embarazo. Su vida y la del Chino Darín, que comparten rutinas y emociones en Buenos Aires, encuentran así retrato en pequeños gestos y objetos; desde una selfie en el ascensor hasta unos escarpines simbólicos, la actriz transforma el tránsito de la espera en una bitácora emocional que invita a acompañar su nueva etapa desde cerca, acompañando la felicidad que irradia su futuro como mamá.

La futura mamá recibió unos escarpines para el bebé que espera, que todavía no dieron detalles del sexo (Instagram)

Semanas atrás, la protagonista de El Jockey fue captada por las cámaras de Teleshow en una cafetería del barrio de Colegiales, casi en el límite con Palermo. Sin estridencias y cultivando el bajo perfil que la caracteriza, degustó un licuado de frutas, ideal para estas temperaturas primaverales en la ciudad de la furia.

Para esta salida informal, la actriz de La casa de papel optó por un look total black de remera de manga corta, pantalón negro ajustado y zapatillas a tono. Llevó el cabello recogido en un rodete alto y los habituales lentes oscuros, reforzando un estilo cómodo y urbano, ideal para recorrer de manera informal la ciudad. La presencia de la actriz en la tierra de su familia política aumentó las especulaciones sobre el país en el que nacerá el niño, algo que aún no fue confirmado por los padres.

La actriz de La Casa de Papel anunció que espera su primer hijo con el Chino el pasado 9 de septiembre con una publicación en su cuenta de Instagram. La noticia interrumpió la calma del día y llegó junto con una fotografía en la que la actriz española posa con un vestido blanco y su mano sobre el vientre, acompañada por la frase “Esto no es IA”. La pareja, que lleva casi una década de relación, optó por una comunicación directa y espontánea, sin notas oficiales ni declaraciones formales.