Ivana Figueiras y Darío Cvitanich reavivan rumores de reconciliación tras una cena secreta

¿Se reconciliaron Ivana Figueiras y Darío Cvitanich? (Video: Infama, América)

La posibilidad de una reconciliación entre Ivana Figueiras y Darío Cvitanich ha cobrado fuerza en los últimos días, a partir de indicios que sugieren que la pareja podría estar dándose una nueva oportunidad. Un dato relevante surgió durante la semana del 8 de diciembre de 2025, cuando se supo que ambos compartieron una cena reciente, en un contexto marcado por una separación mediática y el escándalo conocido como “Chechugate”, que involucró a la exesposa de Cvitanich, Chechu Bonelli.

El primer indicio de este acercamiento se conoció en Infama, donde el panelista Oliver Quiroz afirmó: “El viernes salieron a cenar”. Esta información generó especulaciones entre los presentes, quienes comenzaron a analizar la posibilidad de un regreso sentimental. El mismo Quiróz, tras consultar con personas cercanas a Figueiras y Cvitanich, agregó: “Hablé con el entorno de los dos y lo que me dicen es que no quieren exponerse más”.

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich: la primera foto juntos de su viaje a Europa

Esta declaración fue interpretada como una señal de que ambos buscan mantener un perfil bajo, lejos de la atención mediática que caracterizó su ruptura anterior. Las reacciones del resto de los periodistas en el programa no tardaron en aparecer. Marcela Tauro sugirió que, si la intención de la pareja es evitar la exposición, lo más prudente sería no continuar amplificando el tema en los medios. Karina Iavícoli con tono irónico, comentó: “Y… se tienen que ir a vivir a otro país”, aludiendo a la dificultad de mantener la privacidad en el ambiente de la farándula local. Finalmente, el periodista que aportó la información inicial fue contundente: “Están retomando la relación”, lo que reforzó la idea de que la reconciliación podría estar en marcha.

El contexto de esta posible vuelta está marcado por una separación que, aunque breve, resultó especialmente mediática. La relación entre Ivana y Darío se había interrumpido tras apenas cuatro meses de amor, en medio de rumores y declaraciones cruzadas. Según trascendió en redes sociales, “Ivana se pudrió de Cvitanich y lo dejó”, una frase que resumió el clima de tensión que rodeó el final del vínculo.

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich reavivan rumores de reconciliación tras una cena juntos en medio del escándalo Chechugate

El escándalo conocido como “Chechugate” fue el detonante de la crisis. El episodio se originó cuando se difundió un video que generó confusión y una ola de comentarios en redes sociales, involucrando a Figueiras, Cvitanich y Bonelli. En ese contexto, la modelo optó por alejarse de la exposición pública. Como consecuencia de la presión mediática, Cvitanich cerró su cuenta de Instagram, en un intento por resguardarse del escrutinio público.

Ivana Figueiras optó por enfocarse en su trabajo y lanzó la temporada 2026 de su marca en medio de la polémica

Por el momento, no existe confirmación oficial de la reconciliación entre Ivana Figueiras y Darío Cvitanich. Sin embargo, los gestos y señales observados en los últimos días sugieren que el vínculo entre ambos podría estar atravesando una nueva etapa, lejos del ruido mediático y con la expectativa de un reencuentro sentimental.

El cierre de año para Ivana Figueiras y Darío Cvitanich estuvo marcado por la confirmación de su separación, en medio de una fuerte exposición pública y rumores que involucraron a terceros. La empresaria optó por enfocarse en su trabajo y, durante el lanzamiento de la temporada 2026 de su marca, compartió en redes sociales una imagen de su brazo con un tatuaje temporal que decía: “No sé si enamorarme o irme de after”, junto a un cartel con la palabra “Confundida”.

La empresaria compartió en redes sociales un tatuaje temporal con la frase 'No sé si enamorarme o irme de after', reflejando su estado emocional

La controversia se intensificó cuando el nombre de Chechu Bonelli, exesposa de Cvitanich, comenzó a circular en redes sociales y programas de espectáculos, lo que llevó a que Figueiras fuera señalada como “la tercera en discordia”. Las especulaciones sobre las fechas de la ruptura de la expareja y la veracidad de los relatos públicos situaron a la modelo en el centro de la polémica, pese a que no existían pruebas que la vincularan directamente con el conflicto.

En medio de la atención mediática, Figueiras decidió distanciarse de la controversia y priorizó su entorno laboral y personal. El evento de su marca reunió a amigos, conocidos e influencers, quienes la acompañaron en una noche donde la empresaria dejó claro su estado emocional.