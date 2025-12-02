Teleshow

Se conoció con quien estuvo en pareja Darío Cvitanich luego de separarse de Chechu Bonelli

Antes de comenzar un vínculo con Ivana Figueiras, el exfutbolista mantuvo una breve relación con una joven, quien decidió contar su versión de la historia en medio del escándalo

Se conoció el nombre de la joven que estuvo antes con Darío Cvitanich (Video: Puro Show-El Trece)

El fin de semana fueron unos días muy agitados para Darío Cvitanich, luego de las declaraciones de Chechu Bonelli y la sorpresiva separación con Ivana Figueiras quedó en el ojo de la tormenta. Ahora apareció una cuarta figura en el tablero de juego: Antonella Sabatini, una joven influencer ligada al mundo del streaming y que salió con el exfutbolista a los pocos meses de su separación de Bonelli.

Fue Marcia, conocida más como Pochi de Gossipeame, la encargada de dar los detalles de esta relación y leer los mensajes entre Antonella y Darío, al aire de Puro Show (El Trece): “Ella tiene un streaming, el papá está metido en Racing por lo que tienen muchos amigos en común con Cvitanich porque él jugó en Racing”, contextualizó la panelista. “Ella es divina, una bomba. Le pregunto si ella estuvo con Cvitanich antes de Ivana y me dice que sí”, agregó, antes de dar más detalles.

“Me cuenta que se empiezan a hablar en marzo, que se veían un montón, él estaba recientemente separado”, detalló Pochi en el programa de El Trece y siguió: “33 años tiene Antonella y los celebró en un restaurante. “Ese día estuvo Cvitanich, pero se había separado hacía muy poco, el grupo de amigos lo cuidó mucho. De hecho, varias de las fotos que ella tenía las cortó para que Cvitanich no saliera, porque uno sabe que cuando está recientemente separada no quiere tener problemas ni herir susceptibilidades”.

Antonella y Darío tienen amigos
Antonella y Darío tienen amigos en común a causa de Racing (Instagram)

Ellos salieron desde el mes de marzo hasta finales de mayo. “Antonella me muestra fotos de regalos que le hacía él, la mandaba flores con ositos, chocolates y mensajes que hablaban de un chico enamorado. De un chico que le decía a Antonella que la quería, que le había enseñado mucho en muy poco tiempo y que aceptaba la decisión de ella de no estar con él”, contó la panelista de Puro Show.

Lejos de dejarlo allí, pasó a leer algunos de los mensajes que le envió el exdeportista: "Solo me faltó decirte que eras vos. Para todo lo que quería, eras vos. Nunca dudes de eso. Perdón una vez más y esto es el final. Y si así lo querés, no me queda otra que aceptarlo“. Al parecer el detonante de la relación fue el tener que andar a escondidas para que no se entere Chechu: ”En un momento ella le dice: ‘Mirá, yo no tengo nada que esconder. Yo estoy saliendo con un hombre separado’“.

En otro de los mensajes, Darío le decía: “Gracias porque de verdad me enseñaste demasiado en muy poco tiempo. Te quiero y aunque nunca supe demostrarlo, fuiste lo más lindo y sano que tuve en todo este tiempo”. La respuesta de ella fue corta y al pie: “Te respondo esto y nunca más. Como yo acepté todo lo tuyo, hoy aceptá que no quiero más. Cuidate mucho vos también“.

Los mensajes que la envió Darío Cvitanich a Antonella Sabatini (Video: Puro Show-El Trece)

Ante las preguntas del panel y de los conductores acerca del momento en el que Sabatini eligió hablar, Pochi fue clara: “Yo le escribí y le pregunté: ‘Che, mirá, me contaron que vos estuviste con él. Quiero entender un poco cómo fue esta relación, porque a Ivana Figueiras la están tratando de Tatiana. Quiero saber cuándo se separó él, cómo lo viviste vos’. Y ella me lo mostró, me dijo: ‘No tengo nada que esconder. Yo estaba con un tipo que estaba solo, que estaba separado".

En este panorama, la panelista contó otra conversación que tuvo con la influencer: “Yo le conté que a mí me habían dicho que Darío estaba diciendo que era una tóxica, que no lo soltaba a él, y ella me contestó con su versión". Según Antonella, cada uno tenía sus respectivos problemas personales: “La verdad que ya no estaba copada la relación y yo le digo ‘listo, chau’”. Y Pochi cerró: “Él se aparecía en la casa de ella a cualquier hora. Hay imágenes de él tocándole el timbre, que no las vamos a pasar. Le mandaba una selfie desde el auto mostrando el edificio como diciendo: ‘Estoy abajo’. Ella no tenía más ganas de saber nada“.

