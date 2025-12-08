El conmovedor encuentro de Luisana Lopilato y Michael Bublé con el Papa León XIV: “Va a quedar en el corazón para siempre”

Michael Bublé cantó frente al Sumo Pontífice y logró hacer que se una a él en el show (Video: Instagram)

Luisana Lopilato vivió uno de los momentos más importantes de su vida y decidió compartirlo públicamente. La actriz mostró en sus redes sociales cómo fue su emotivo encuentro con el Papa León XIV en el Vaticano, donde acompañó a su esposo, Michael Bublé, durante la sexta edición del Concierto con los Pobres, un evento que combina música, inclusión y espiritualidad, y que este año contó por primera vez con la presencia del Sumo Pontífice.

Para la actriz, la jornada fue una experiencia profundamente personal que, según confesó, quedará grabada en su corazón para siempre. En su publicación de Instagram, compartió imágenes del momento exacto en que ella y su marido saludan al Obispo de Roma, quien los recibió con una sonrisa cálida y un trato cercano.

La pareja asistió al evento desde las primeras filas, ubicados junto a autoridades e invitados especiales en el Aula Pablo VI del Vaticano. Allí, rodeados de un público diverso y atento, se prepararon para presenciar una noche que resultaría inolvidable.

Luisana Lopilato compartió en redes sociales su emotivo encuentro con el Papa León XIV en el Vaticano

“Dios es grande. Una de esas experiencias que van a quedar en mi corazón para siempre. A veces Dios nos regala momentos que nos recuerdan lo realmente importante”, escribió la argentina en el comienzo de su mensaje, dejando ver la profundidad emocional del instante que vivió. Su reflexión continuó en un tono íntimo, revelando la conversación previa que había tenido con el padre de sus hijos antes del concierto. “Tal como se lo dije puertas para adentro: ‘No voy a aguantar, voy a llorar todo’. Y sí, así fue”, confesó. La actriz relató que no pudo contener las lágrimas al verlo actuar frente al Papa, consciente del esfuerzo, talento y sensibilidad que su esposo ha llevado a cada escenario de su carrera.

El orgullo que siente por él dominó buena parte de su mensaje. “No puedo ni siquiera poner en palabras lo orgullosa que estoy de Mike. Verte ahí, ver lo que lograste, ver cómo te moviste con esa fuerza tan tuya… fue increíblemente increíble”, escribió. Para ella, el gesto del Papa de acompañar con gestos, aplausos y sonrisas las canciones del canadiense fue un reconocimiento que excede lo musical.

Michael Bublé y Luisana Lopilato participaron en la sexta edición del Concierto con los Pobres, un evento de música e inclusión

Luisana Lopilato expresó su orgullo por la actuación de Michael Bublé frente al Sumo Pontífice

Durante el concierto, Bublé abrió la noche con una poderosa interpretación de “Feeling Good”, seguida de clásicos navideños como “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”. Interactuó con el público, animó a todos a cantar y transmitió una energía que conmovió al auditorio. En un momento, declaró con entusiasmo: “Este es el mejor día de mi vida”, mientras la cámara captaba a la máxima autoridad de la iglesia sonriendo, marcando el ritmo de la música y siguiendo con atención cada una de sus interpretaciones.

El evento destinó 3.000 de sus 8.000 entradas a personas en situación de vulnerabilidad: migrantes, personas sin hogar, familias de bajos recursos y presos con permisos especiales. Ellos fueron los “invitados de honor” de una noche pensada para recordar que la cultura y el arte deben ser accesibles para todos.

El papa León XIV lo expresó de manera contundente al finalizar el concierto: “La música no es un lujo para unos pocos, sino un don divino accesible a todos. Eleva el ánimo no porque nos distrae de nuestras miserias, sino porque nos recuerda que somos mucho más que nuestros problemas; somos hijos amados de Dios”.

Michael Bublé abrió el concierto con 'Feeling Good' y emocionó al público con clásicos navideños

Las imágenes del encuentro capturaron gestos de calidez y gratitud entre Luisana Lopilato, Michael Bublé y el Papa

Tras la presentación, el Sumo Pontífice se acercó a saludar personalmente a Michael y a Luisana. El diálogo entre ellos no fue público, pero las imágenes capturaron gestos de calidez y gratitud mutua. Luisana sonrió con emoción mientras estrechaba su mano; Bublé inclinó la cabeza en señal de respeto. Fue un encuentro breve, pero lleno de significado para la pareja.

Lopilato cerró su mensaje con una declaración que sintetiza su vivencia: “No existe nadie en el mundo que pueda hacer lo que hiciste vos, de la manera en que lo hiciste. Sos muy, muy increíble.”