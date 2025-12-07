Lila suave, gasa natural y solapa reversionada: el look de Juana Viale que recicló en su programa

De la mano de su diseñador de confianza, Juana Viale deslumbró en el estudio de su programa (Almorzando con Juana – El Trece)

Cuando llega el mediodía de domingo, la televisión argentina tiene una cita asegurada con Juana Viale. Convertida en el centro de todas las miradas de Almorzando con Juana (El Trece), la nieta de Mirtha Legrand supo imprimirle una energía única al clásico ciclo familiar: frescura, espontaneidad y, sobre todo, un fuerte sello personal en materia de estilo. Sus looks ya son un clásico tan esperado como la “mesaza” y cada semana acaparan elogios en pantalla y viralidad en las redes sociales. Este domingo, Juana volvió a sorprender apostando por la moda sustentable y eligió volver reciclar un impactante vestido de su diseñador fetiche, Gino Bogani, demostrando que elegancia y nuevas tendencias pueden ir perfectamente de la mano.

Dueña de una personalidad arrolladora, Juana abrió el programa saludando con vitalidad y complicidad a la cámara. “¡Hola! ¿Cómo están? Buen domingo para todos en sus casas. Ya estamos a siete. Mañana es feriado, es el día de la Virgen... Hay que armar el arbolito, hay que recauchutar todas las pelotitas escondidas y perdidas para adornar y aggiornar. También las guirnaldas, fundamentales”, dijo, ya poniéndose a tono con el clima festivo de diciembre.

Enseguida, puso el foco en el atuendo que eligió para la ocasión. “Este vestido hermosísimo que usé el otro día en los Personajes del Año de la revista Gente”. Y ahondó en los detalles para el público fashionista: “Es un vestido muy divino y espectacular de tafeta de gasa natural. Muy lindo y tiene acompañando la falda, y después arriba está todo tomado como una especie de cuello Marilyn Monroe, reversionado con esta solapa”. Entre humor y guiños a cámara, agregó: “Soy medio Maléfica, o la Supersónica. Hago magia hoy”.

El look completo de la conductora para su almuerzo dominical en la pantalla chica (Story Lab)

No faltaron los halagos y agradecimientos para su dream team de estilistas. Juana destacó el trabajo de su equipo: “Me maquilló Cris Sepúlveda y me peinó Juan Fojo con un recogido alto, divino, para 38 mil quinientos grados de calor”, bromeó, logrando que el estudio se llenara de risas y distensión desde el arranque.

El guiño a la moda sustentable y el uso consciente de prendas se repitió también en la emisión pasada. Ese domingo, Juana volvió a apostar por un diseño de Bogani que había estrenado años atrás. “Miren qué belleza. Tengo un top de encaje bordado a mano con mínimos cristales y aplicaciones de mariposas y flores, como la pollera de crepe. Tiene un tajito muy transparente, muy bonito y muy fresquito”, describió. Y agregó en tono divertido: “Aunque no lo crean, lo usé en el 2020. Esto me sigue entrando”.

De cara a las fiestas de fin de año, Juana Viale lució un vestido blanco con encaje bordado a mano y cristales (Almorzando con Juana - El Trece)

Los detalles únicos no se quedan solo en el vestido. Cada semana, Juana hace equilibrio entre la alta costura y la practicidad, recurriendo a su equipo para lograr un look completo y siempre diferente. “Me peinó Juan Fojo, que me hizo un recogido muy bonito en altura, y me maquilló Cris Sepúlveda, con este aleteo de mariposa naranja que me encanta. Para ponerle un poco de color a tanta blancura que tengo…”, contó entre risas, invitando a la audiencia a detenerse en esos pequeños gestos y notas de color que, aunque sutiles, reafirman la impronta Viale.

Así, entre moda consciente, complicidad familiar y carisma frente a cámara, Almorzando con Juana se consolida como mucho más que un ciclo de entrevistas. De la mano de Juana, la mesa más famosa del país se transforma en una suerte de pasarela donde la creatividad, el diseño nacional y una propuesta fresca marcan tendencia y generan conversación. Los looks, creados en colaboración con Bogani y su equipo, no solo imponen estilo sino que demuestran que se puede repetir, reinventar y brillar con autenticidad y compromiso.