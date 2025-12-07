Teleshow

Lali Espósito brilló en Uruguay con un show impactante: la sorpresa de Natalia Oreiro y el beso que encendió al público

La artista invitó a la referente oriental al escenario de Punta Carretas para cantar “Cambio Dolor” y “Tu veneno”. Baile, química y ovación en una noche épica que revolucionó a sus seguidores

En medio de un show de Lali Espósito en Montevideo, la artista sorprendió a sus fanáticos con la participación sorpresa de Natalia Oreiro (X)

En la noche del sábado, la rambla de Punta Carretas se convirtió en el epicentro de la música pop argentina. Lali Espósito brilló con un show arrollador en Uruguay como parte de la gira de su nuevo disco, No vayas a atender cuando el demonio llama, y demostró por qué es una de las artistas más convocantes de la región. Sin embargo, ninguna de las miles de personas que llenaron el lugar imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir: la aparición estelar de Natalia Oreiro, con quien Lali selló un momento histórico y repleto de guiños para la cultura pop.

El setlist avanzaba en completa sintonía entre la artista y sus fans, con la energía característica de cada recital de Lali. El escenario vibraba entre cambios de outfits, hits recientes y una coreografía a la altura de las grandes divas internacionales. Hasta que, promediando la noche, Lali detuvo el ritmo para dirigirse al público y dar paso a la sorpresa: “Me pareció bien un homenaje y dije: ‘¿Por qué no una canción?’ Siempre la quise cantar y nunca me animé, pero me parece el contexto perfecto para que me acompañen, ¿están listos para esta sorpresa? No lo creo…”, anunció, encendiendo la expectativa a nivel máximo.

La pausa tuvo recompensa inmediata. Con un vestido cubierto de piezas brillantes y botas altas negras, Lali cedió el centro del escenario a Oreiro, quien apareció entonando las primeras estrofas de “Cambio Dolor”, el icónico tema de Muñeca Brava que abrió una era en la televisión y la música latina. Las exclamaciones y los aplausos explotaron cuando ambas artistas, separadas por generaciones pero unidas por el carisma, comenzaron a cantar juntas. Oreiro lucía un look rojo total: top, pantalón y botas a juego, marcando así otro momento de alto voltaje visual en la noche.

El beso entre Oreiro y Espósito que revolucionó a los fans

El dueto entre las divas no quedó solo en un simple homenaje. Ambas artistas bailaron, compartieron abrazos y disfrutaron ser testigos de la euforia que causaban entre los presentes, que no dudaron en corear cada palabra del himno noventoso. La complicidad entre ambas apareció también en “Tu veneno”, otro éxito del repertorio de Oreiro que volvió a sonar en su tierra de origen, con la cantante arengando al público. “¿Cómo dice, Uruguay?” gritó Natalia, contagiando todavía más energía mientras bailaba junto a Lali.

Pero si un momento de la noche quedará grabado para siempre fue el beso entre ambas en mitad del escenario. El gesto no solo revolucionó a quienes estaban ahí, sino que fue capturado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, desatando una ola de comentarios y memes. “Madres”; “Son mi Britney y Madonna”; “Esto sí es cultura pop”; “Qué clase de fantasía surrealista y hermosa es esta”, celebraron los usuarios, dejando en claro que el cruce entre Lali Espósito y Oreiro supera cualquier barrera de edad, fandom o fronteras.

La artista sorprendió a sus fans uruguayos con la presencia de Natalia Oreiro (X)

El vínculo de ambas artistas, en realidad, tiene antecedentes de afecto y trabajo conjunto. Ya compartieron el set de Solamente Vos, la comedia que acercó a Lali y Natalia y cimentó una relación basada tanto en el respeto profesional como en la simpatía personal. El ejemplo más claro de esa conexión se vivió en 2020, en tiempos de pandemia y redes. Para el cumpleaños de Lali, la propia Oreiro le cumplió un particular deseo: le cantó el “Feliz Cumpleaños” en ruso en un vivo de Instagram. “¿Estará conectada Nati Oreiro? Ella está activa en redes... ¿Nati estás acá?”, preguntó Lali casi en modo cabala frente a la cámara. No se conformó y siguió indagando: “Necesitamos saber si Nati Oreiro está conectada, mandémosle un mensaje. Queremos que nos cante el ‘Feliz Cumpleaños’ en ruso, es lo único que me importa de mi cumpleaños”.

La respuesta llegó una hora más tarde: Natalia compartió en sus propias historias un video donde finalmente le cantó en ruso a Lali, y la saludó con cariño: “¡Feliz cumpleaños, Lalita, te quiero!”. Ese tipo de gestos, ahora revividos en el escenario, confirman una relación genuina de admiración mutua.

Así, entre los clásicos de siempre, las novedades de su último disco y el show sorpresa de Natalia, Lali volvió a demostrar que sabe cómo crear noches inolvidables. La rambla uruguaya fue testigo de un crossover soñado para todos los fanáticos del pop latino; dos generaciones, dos estilos y un mismo mensaje: la emoción de la música y la complicidad pueden más que cualquier guion ensayado. Una velada que, sin dudas, entró en el archivo dorado de la historia del espectáculo argentino.

