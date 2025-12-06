La celebración de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul tras la consagración del Inter Miami en la MLS

Rodrigo de Paul le dedicó el gol a Tini Stoessel (Video: X)

El sábado por la tarde, el Chase Stadium fue una verdadera fiesta: el Inter Miami, con Lionel Messi y Rodrigo de Paul como figuras estelares, se consagró campeón de la MLS Cup tras vencer 3-1 al Vancouver Whitecaps. El evento no solo marcó una nueva página en la historia deportiva del club, sino que atrajo la atención de miles de hinchas y personalidades —entre ellos, Tini Stoessel, la reconocida cantante y actual pareja del mediocampista, quien se hizo presente en la tribuna junto a su familia y documentó cada instante de la celebración.

La jornada arrancó con los nervios y la expectativa propios de una final, y la presencia de la familia de Tini se hizo notar antes del inicio, cuando su mamá compartió desde las gradas una foto de los primeros minutos del partido, anunciando que estaban ahí para alentar. A medida que avanzaban los minutos y la tensión aumentaba, la emoción se contagió a los fanáticos que colmaron el estadio y a quienes seguían el partido desde sus casas.

El momento clave llegó cuando el Inter Miami logró abrir el marcador. La hinchada estalló y el partido cambió de ritmo, con los de Miami dominando el resto del juego. Rodrigo de Paul fue uno de los pilares del triunfo y, para sumar leyenda, marcó uno de los tres goles del equipo. Una periodista que se encontraba a ras del césped relató el instante preciso: “Golazo, golazo, golazo. Golazo de Paul y le larga beso a Tini”. Las cámaras captaron la dedicatoria y el festejo de la cantante, sentada en la platea VIP junto a su familia, aplaudiendo emocionada con una sonrisa de oreja a oreja y abrazando a su mamá y su hermano mientras disfrutaban el momento.

Tras la victoria, Rodrigo de Paul fue a buscar a Tini Stoessel (Video: X)

La conexión de la pareja siguió después del pitazo final. Mientras el Inter celebraba la conquista de la MLS Cup en el campo de juego y se sucedían los abrazos y cánticos del grupo, De Paul dejó por un instante a sus compañeros y cruzó directamente hacia el sector donde estaba Tini. Sin titubear, saltó la valla para ubicarla entre el resto del público y, entre flashes y aplausos, se fundió en un abrazo con la artista, sellando la alegría compartida en un gesto que fue replicado una y otra vez en redes sociales y medios especializados.

La algarabía no quedó ahí: la mamá y el hermano de Tini grabaron y compartieron el instante en que el plantel de Inter Miami alzó la copa ante una lluvia de fuegos artificiales y gritos, retratando la escena desde las tribunas y sumando más postales a una tarde mágica e inolvidable. Los videos muestran el campo iluminado, los jugadores bailando con la copa y el público celebrando, con la familia de Tini sumándose a los festejos y felicitaciones.

Fran , el hermano de Tini, junto a Rodrigo y la copa

Más allá del triunfo futbolístico, la consagración del Inter Miami se transformó en un verdadero show de emociones donde el amor, el apoyo y la compañía de los seres queridos fueron tan protagonistas como los propios goles. La final, que ya será recordada por el triunfo y la magia de Messi y De Paul, también quedará ligada al abrazo de Rodrigo y Tini, y al testimonio familiar de la alegría y el esfuerzo compartido en una tarde que fue mucho más que fútbol.

La celebración de la familia de Tini Stoessel tras la victoria de Rodrigo de Paul (Video: Instagram)

La final de la MLS no solo dejó una nueva estrella en el escudo de Inter Miami, sino que también permitió ver el costado más humano y cercano de sus figuras: el triunfo de Rodrigo de Paul sumó emoción con la dedicatoria a Tini Stoessel y el reencuentro pleno de alegría entre ambos tras el partido. En un estadio colmado de hinchas, familiares y flashes, la imagen del abrazo entre la pareja sintetizó la combinación perfecta de pasión deportiva, afectos y celebración compartida, mostrando que, detrás de los logros y los títulos, el sostén de los seres queridos es el motor que da sentido a las conquistas más importantes.