Teleshow

La celebración de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul tras la consagración del Inter Miami en la MLS

El número siete se consagró campeón del certamen estadounidense y lo festejó con su familia. La dedicatoria de gol a su pareja y el momento del encuentro postpartido

Guardar
Rodrigo de Paul le dedicó el gol a Tini Stoessel (Video: X)

El sábado por la tarde, el Chase Stadium fue una verdadera fiesta: el Inter Miami, con Lionel Messi y Rodrigo de Paul como figuras estelares, se consagró campeón de la MLS Cup tras vencer 3-1 al Vancouver Whitecaps. El evento no solo marcó una nueva página en la historia deportiva del club, sino que atrajo la atención de miles de hinchas y personalidades —entre ellos, Tini Stoessel, la reconocida cantante y actual pareja del mediocampista, quien se hizo presente en la tribuna junto a su familia y documentó cada instante de la celebración.

La jornada arrancó con los nervios y la expectativa propios de una final, y la presencia de la familia de Tini se hizo notar antes del inicio, cuando su mamá compartió desde las gradas una foto de los primeros minutos del partido, anunciando que estaban ahí para alentar. A medida que avanzaban los minutos y la tensión aumentaba, la emoción se contagió a los fanáticos que colmaron el estadio y a quienes seguían el partido desde sus casas.

El momento clave llegó cuando el Inter Miami logró abrir el marcador. La hinchada estalló y el partido cambió de ritmo, con los de Miami dominando el resto del juego. Rodrigo de Paul fue uno de los pilares del triunfo y, para sumar leyenda, marcó uno de los tres goles del equipo. Una periodista que se encontraba a ras del césped relató el instante preciso: “Golazo, golazo, golazo. Golazo de Paul y le larga beso a Tini”. Las cámaras captaron la dedicatoria y el festejo de la cantante, sentada en la platea VIP junto a su familia, aplaudiendo emocionada con una sonrisa de oreja a oreja y abrazando a su mamá y su hermano mientras disfrutaban el momento.

Tras la victoria, Rodrigo de Paul fue a buscar a Tini Stoessel (Video: X)

La conexión de la pareja siguió después del pitazo final. Mientras el Inter celebraba la conquista de la MLS Cup en el campo de juego y se sucedían los abrazos y cánticos del grupo, De Paul dejó por un instante a sus compañeros y cruzó directamente hacia el sector donde estaba Tini. Sin titubear, saltó la valla para ubicarla entre el resto del público y, entre flashes y aplausos, se fundió en un abrazo con la artista, sellando la alegría compartida en un gesto que fue replicado una y otra vez en redes sociales y medios especializados.

La algarabía no quedó ahí: la mamá y el hermano de Tini grabaron y compartieron el instante en que el plantel de Inter Miami alzó la copa ante una lluvia de fuegos artificiales y gritos, retratando la escena desde las tribunas y sumando más postales a una tarde mágica e inolvidable. Los videos muestran el campo iluminado, los jugadores bailando con la copa y el público celebrando, con la familia de Tini sumándose a los festejos y felicitaciones.

Fran , el hermano de
Fran , el hermano de Tini, junto a Rodrigo y la copa

Más allá del triunfo futbolístico, la consagración del Inter Miami se transformó en un verdadero show de emociones donde el amor, el apoyo y la compañía de los seres queridos fueron tan protagonistas como los propios goles. La final, que ya será recordada por el triunfo y la magia de Messi y De Paul, también quedará ligada al abrazo de Rodrigo y Tini, y al testimonio familiar de la alegría y el esfuerzo compartido en una tarde que fue mucho más que fútbol.

La celebración de la familia de Tini Stoessel tras la victoria de Rodrigo de Paul (Video: Instagram)

La final de la MLS no solo dejó una nueva estrella en el escudo de Inter Miami, sino que también permitió ver el costado más humano y cercano de sus figuras: el triunfo de Rodrigo de Paul sumó emoción con la dedicatoria a Tini Stoessel y el reencuentro pleno de alegría entre ambos tras el partido. En un estadio colmado de hinchas, familiares y flashes, la imagen del abrazo entre la pareja sintetizó la combinación perfecta de pasión deportiva, afectos y celebración compartida, mostrando que, detrás de los logros y los títulos, el sostén de los seres queridos es el motor que da sentido a las conquistas más importantes.

Temas Relacionados

Lionel MessiRodrigo de PaulTini StoesselAntonela RoccuzzoInter Miami

Últimas Noticias

El mensaje de Marcelo Tinelli a Lionel Messi tras consagrarse campeón con el Inter Miami: “La descosiste toda”

El histórico conductor compartió su emoción por el logro del 10 y felicitó a todo el plantel. Las emotivas palabras para Rodrigo De Paul y Javier Mascherano

El mensaje de Marcelo Tinelli

Maxi López dio consejos para conquistar a una mujer en el boliche y su pareja lo mandó al frente: “Aprendiste la lección”

El exdelantero del Barcelona compartió una serie de guías para que los jóvenes salgan y Daniela Christiansson no tardó en reaccionar y exponer su pasado

Maxi López dio consejos para

La hija de Karina La Princesita y El Polaco se lució en la fiesta de egresados interpretando Mamma Mia: el orgullo de sus padres

La joven, fruto de la relación entre los cantantes de cumbia, terminó el secundario y los artistas lo celebraron en sus redes sociales

La hija de Karina La

La impactante transformación del Mago Black tras bajar 28 kilos en cuestión meses

El ilusionista relató cómo logró perder dicha cantidad de peso y el impacto positivo que tuvo en su vida

La impactante transformación del Mago

El fenómeno de Aczino: del recuerdo de sus primeras batallas de rap a su polémica rima sobre Diego Maradona

En una charla con Teleshow, el pionero del género revela cómo vive el éxito, confiesa los desafíos del ritmo de la competencia y celebra la diversidad de la nueva generación de raperos

El fenómeno de Aczino: del
DEPORTES
Messi habló tras conquistar la

Messi habló tras conquistar la MLS con Inter Miami y dejó un sentido mensaje para sus amigos Jordi Alba y Busquets

El Inter Miami de Lionel Messi le ganó la final a Vancouver Whitecaps y logró su primer título de la MLS

Del estadio “más ruidoso” a otro climatizado con césped sintético: las sedes donde Argentina jugará la fase de grupos del Mundial 2026

Tras alzar la MLS Cup con el Inter Miami, Messi logró su 47° título y se afianzó como el futbolista más ganador de la historia

La fuerte patada de Cubas a Messi en la final de la MLS entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps: el antecedente

TELESHOW
El mensaje de Marcelo Tinelli

El mensaje de Marcelo Tinelli a Lionel Messi tras consagrarse campeón con el Inter Miami: “La descosiste toda”

Maxi López dio consejos para conquistar a una mujer en el boliche y su pareja lo mandó al frente: “Aprendiste la lección”

La hija de Karina La Princesita y El Polaco se lució en la fiesta de egresados interpretando Mamma Mia: el orgullo de sus padres

La impactante transformación del Mago Black tras bajar 28 kilos en cuestión meses

El fenómeno de Aczino: del recuerdo de sus primeras batallas de rap a su polémica rima sobre Diego Maradona

INFOBAE AMÉRICA

Trágico incendio en una discoteca

Trágico incendio en una discoteca de la India: al menos 23 muertos

María Corina Machado y Edmundo González condenaron la muerte del preso político Alfredo Díaz en prisión: “Es una nueva víctima del régimen criminal de Maduro”

Salvador Nasralla denunció “errores graves” en más de 5.000 actas y exigió al CNE “una revisión minuciosa” en Honduras

El arte latinoamericano brilla en Art Basel Miami Beach con fuerte presencia de artistas, galerías y coleccionistas

Así fue el encuentro del papa León XIV con Roberto Benigni, protagonista de “La vida es bella”, una de sus películas favoritas