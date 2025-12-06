De la temporada teatral en Carlos Paz al altar: Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellan su historia de amor en Córdoba

Finalmente, Nicolás Cabré y Rocío Pardo dan el "sí, quiero" a más de un año de comenzar su historia de amor

Este sábado marca el inicio de una nueva etapa para Nicolás Cabré y Rocío Pardo, quienes, rodeados de naturaleza y seres queridos, darán el “sí, quiero” en un emotivo casamiento en Córdoba. La emoción atraviesa cada minuto de la jornada: la pareja celebra su historia en un entorno que eligieron ellos mismos, a pocos metros de los primeros escenarios donde nació el amor y con el apoyo de una familia ensamblada que los acompañó en cada paso del camino. Para ambos, la decisión de casarse no es solo un ritual, sino la culminación de un año de aprendizajes, desafíos compartidos y una complicidad que superó rumores, distancias y pruebas tanto arriba como fuera del escenario.

El punto de partida para esta historia de amor fue la temporada teatral de 2024 en Córdoba. Cabré encabezaba Los mosqueteros del rey, mientras ella brillaba en Pabellón Tornú. Desde los camarines, los saludos y esas charlas cortas fuera de escena, algo fue creciendo sin que nadie lo forzara. A mediados de febrero las primeras sospechas tomaron forma: una foto juntos circuló en redes y la prensa especializada encendió la alarma. Rocío, consultada en un móvil de Intrusos, respondió con humor y un guiño cómplice, mientras Cabré, fiel a su bajo perfil y costumbre de separar lo personal de lo profesional, se limitaba a compartir en sus redes apenas algo de su trabajo o de su hija, Rufina, fruto de su relación anterior con la China Suárez.

En medio de los rumores de romance con Nicolás Cabré, Rocío Pardo intentó evadir las consultas de la prensa (Intrusos - América)

“¿Qué está pasando con Nico, se están conociendo?”, indagó Pablo Layus ante las versiones que circulaban.“Estoy muy contenta, chau”, le contestó Pardo en ese entonces. “Imagino que él también”, intuyó el integrante del ciclo de América. “Chau, chau”, repitió la bailarina, tomándole la mano y con una leve afirmación con su cabeza. “No quiero decir nada... vos sos tremendo”, expresó, dejando la puerta abierta a un romance que no faltaría mucho tiempo para que se conociera a puertas abiertas.

Aún así, el amor dejó pistas en el mundo digital. Llegado marzo, el cumpleaños de Rocío permitió un corazón en una foto de la torta. Puede sonar pequeño, pero para el fandom atento fue un disparador definitivo y pronto todo el entorno de ambos lo supo: Nicolás y Rocío estaban juntos. La confirmación fue formal en abril de ese año, cuando la pareja decidió publicar su romance en una doble foto: en una se los ve abrazados y sonriendo ancho, en la otra la intimidad y el afecto sobresalen. “Sobran las palabras”, escribieron como pie de la publicación, eligiendo terminar los secretos y blanquear el vínculo. Desde ahí, las muestras públicas solo crecieron. Los viajes familiares, las escapadas de a dos, las salidas con Rufina y los encuentros con amigos comenzaron a formar parte de las redes y de la agenda real.

“Sobran las palabras” fue la frase elegida para oficializar su romance ante el mundo (Instagram)

De manera progresiva, Nico y Rocío comenzaron a compartir sus momentos juntos y detalles sobre su vínculo (Instagram)

Si bien atravesaron críticas y hasta comentarios diversos sobre su diferencia de 15 años de edad, un mes más tarde, la pareja y la hija de Cabré compartieron juntos un viaje a la Costa Atlántica. Las fotos de esos días en familia hablan de un vínculo plenamente afianzado: playas frías, abrigos y corazones, mensajes de cariño y elogios cruzados. Si el desafío era lograr una integración auténtica, Rufina no tardó en convertirse en aliada y compañera leal para Rocío, y la convivencia ya no fue más un tema tabú: la pareja funcionó como equipo dentro y fuera de la casa.

El año siguió y los proyectos laborales y personales también. El trío cruzó el océano rumbo a Japón con motivo de participación de Nicolás en la maratón de Tokio. Mientras Cabré preparaba el físico y la cabeza, Rocío y Rufina acompañaron el viaje y sumaron anécdotas, paseos y recuerdos de una travesía que, más allá del running, consolidó el horizonte familiar.

Una escapada a la costa: la pareja y Rufina, disfrutando de sus primeras vacaciones juntos (Instagram)

Entre miradas, abrazos y postales familiares, la pareja fue fortaleciendo su mano de camino al altar (Instagram)

Fue en abril de este año cuando la noticia de la boda terminó de tomar forma. Tras meses de romance, viajes y vida compartida, Cabré y Pardo decidían sellar la relación con el matrimonio. El dato lo adelantó Ángel de Brito en LAM (América), pero el backstage de este paso clave venía de vacaciones en Punta Cana, donde Nicolás le propuso casamiento a Rocío en presencia de su hija y la hermana de la bailarina, fortaleciendo el lazo de familia ensamblada que caracteriza al presente de ambos.

Entre funciones y giras, Rocío sumó otro gran paso al debutar como directora de Ni una palabra, la comedia que protagonizará Cabré en Carlos Paz junto a Mariano Martínez y el Bicho Gómez. Más allá del éxito en boletería o los desafíos creativos, la oportunidad de trabajar juntos volvió a poner en valor el espíritu de equipo y el compañerismo como motor vital de la relación, en especial en la provincia donde Pardo se crió.

Nico Cabré, Rufina y Rocío Pardo en Córdoba (Instagram)

A medida que tomaba seriedad la relación entre Cabré y Pardo, la pequeña Rufina se convirtió en una compañera infaltable en sus aventuras (Instagram)

En septiembre, a menos de tres meses del gran día de sus vidas, Rocío le confió a Teleshow detalles sobre la boda. “Va a ser en un bosquecito precioso que está muy cerca de Carlos Paz. Desde el día que lo vimos supimos que iba a ser ahí. Tiene arbolitos por todos lados, un lago, es perfecto. Literal, parece un cuento de hadas. La idea es hacer algo bien íntimo y apuntamos a eso”, relató emocionada sobre el escenario de ensueño que eligieron.

El vestido fue motivo de otra simpática anécdota. Rocío lo diseñó junto a Ana Pugliesi y explica que su deseo fue siempre la sencillez. “Yo quería algo re básico. Lo diseñamos con Ana, que es una genia. El primer día que fui no me lo quería probar, y ella no lo podía creer. ‘Rocío, sos la primera novia del mundo que no se quiere probar el vestido’, me decía. Pero después nos reíamos: fue la muestra de la confianza y la tranquilidad de este momento”, comentó a este medio.

Rocío Pardo fue acompañada por Rufina Cabré a la prueba de vestidos (Instagram)

Un detalle marcó el proceso: como en tantos otros momentos importantes, Rufina acompañó a Rocío en las pruebas, afianzando la relación y consolidando la nueva familia en la que todos se sienten parte.

El gran día, finalmente, llegó. El entorno natural, la vista al lago, los árboles y esa calma tan buscada ofrecieron el marco perfecto al “sí, quiero”. La expectativa del entorno, los rumores de posibles famosos invitados y la emoción de las familias de ambos fueron parte de la previa y del clima íntimo que la pareja se propuso mantener por encima de la exposición mediática.

La pareja durante sus vacaciones en Japón (Instagram)

Felizmente enamorados, la pareja decidió unir sus vidas para siempre (Instagram)

Más allá del ámbito privado, este casamiento simboliza el inicio de una nueva etapa de vida en común, donde el aprendizaje, las segundas oportunidades y el desafío de ensamblar familias ya no son dificultad sino bandera. La complicidad entre Cabré y Pardo quedó a la vista no solo en los festejos sino a lo largo del año, con la decisión consciente de construir una historia sin estridencias, pero llena de momentos verdaderos.

Después de vidas intensas y caminos personales, hoy Nicolás y Rocío eligen la familia, el respeto y la alegría. Y mientras Córdoba se vuelve el escenario perfecto de su cuento de hadas, la pareja se permite soñar, celebrar y creer en los nuevos comienzos. Porque a veces, después de todo, las historias más lindas se escriben lejos del guion, pero cerca del corazón.