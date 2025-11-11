Rufina Cabré acompañó a Rocío Pardo a probarse el vestido de novia: la reacción de la China Suárez

Rocío Pardo fue a ver su vestido de novia acompañada por Rufina Cabré (Video: Instagram)

El atelier se perfuma con promesas y risas. En pleno Buenos Aires, Rocío Pardo eligió el vestido de novia para su boda con Nicolás Cabré, acompañada por Rufina, la hija del actor y la China Suárez. Allí, entre tules y bocetos, la jornada se graba para siempre en la memoria de las tres: Rocío, su hermana Cami y la pequeña, testigos exclusivos del momento.

El día comenzó con un brunch distendido. ¿Qué hace de una mañana común un evento único? La presencia de Rufina, quien, recientemente llegada a la Argentina tras vivir un tiempo en Turquía junto a su madre y Mauro Icardi, ahora saboreó açaí en una de sus cafeterías favoritas. ¿Puede la distancia alterar los lazos que se forjan en la infancia? Rufina cambió de país, de colegio, de rutinas, pero el vínculo con su padre y con la futura esposa de este permanece, tan firme como la risa que mantiene en cada una de las fotografías compartidas.

La ansiedad aprieta cuando el grupo llega temprano al atelier. Para Rocío, hija de la tierra de Córdoba, hay un punto de partida claro. “Me inclino por algo sencillo”, anticipó, y reveló no imaginarse casándose de blanco. Casi como si la elección del vestido fuera apenas un símbolo, no la esencia.

Nicolás Cabré, Rodío Pardo y Rufina, con la sonrisa a flor de piel (@nicolascabre80)

Ningún detalle del proceso trasciende, pero las redes sociales registran las risas y la complicidad. En los videos que la actriz y bailarina subió sus redes, Rufina aparece entre telas y abrazos. Y aquí surgió la pregunta inevitable: ¿cómo vive este instante su madre, la China Suárez? La respuesta asombró por su madurez. Nada de celos ni resquemores. La actriz ve las publicaciones y decide intervenir con gratitud y afecto absoluto. “Gracias por ser tan buena con Rufi siempre”, le dedicó a Rocío, acompañando la frase con corazones. Un mensaje sencillo, que, sin embargo, dejó claro que, más allá de separaciones y kilómetros, la armonía familiar es una conquista real.

Hace al menos quince días que Rufina volvió al país. Cabré y Suárez mantienen una custodia compartida, lo que significa que, pese a las largas temporadas en Turquía, cada reencuentro argentino tiene sabor a celebración. Cada vez que se da el reencuentro, lo comparten con alegría y un sinfín de postales que dejan constancia de los momentos vividos, y todo en el marco del inminente casamiento del 6 de diciembre.

Nico y Rufina Cabré vivieron un domingo familiar a pura diversión y chapuzones (Instagram)

La propuesta de matrimonio fue inesperada, lejos de planes y guiones, durante un viaje a Punta Cana. “Ninguno lo tenía pensado. Fue una sorpresa para los dos”, reveló la bailarina. Y lo más insólito: Rufina estuvo ahí, celebrando más que nadie.

Esta boda no será de enormes salones ni miles de invitados. Rocío no se reconoció como “muy Susanita”. Cabré, por su parte, soñó alguna vez con una fiesta en grande, pero la pareja optó por la intimidad: “algo más tranquilito, bien íntimo, con gente que queremos”. La elección del lugar tampoco es azarosa: “Va a ser en un bosquecito precioso que está muy cerca de Carlos Paz. Desde el día que lo vimos supimos que iba a ser ahí. Tiene arbolitos por todos lados, un lago, es perfecto. Literal, es un cuento de hadas. La idea es hacer algo bien íntimo y apuntamos a eso", expresó en charla con Teleshow.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo, a menos d eun mes de casarse (Instagram)

Para Rocío, la relación con la hija de su futuro marido representa un desafío y un pilar indispensable: “Rufi es un ángel, es espectacular, siempre lo digo. Y nos llevamos rebién, nos divertimos mucho, hacemos videos de TikTok. Creo que es una relación hermosa, desde el primer día fue así y cada día es más fuerte. Obviamente, siempre con consejos y escuchándola, pero ocupando el lugar que me corresponde como la pareja de su papá. Somos muy felices”. ¿No es, acaso, esa naturalidad la clave para que los nuevos vínculos crezcan?

Entre Córdoba y Buenos Aires, entre la búsqueda de un vestido y la construcción de una familia, la certeza permanece: la boda del 6 de diciembre celebrará mucho más que una unión. Celebrará el amor en todas sus formas, las segundas oportunidades, los lazos elegidos y la capacidad de agradecer al otro lo que hace posible la paz. “Gracias por ser tan buena con Rufi siempre”. Esas palabras, quizá, sean el mejor augurio para una nueva vida.