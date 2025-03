Las exóticas fotos de Rocío Pardo y Nicolás Cabré de vacaciones en Japón: templos, paseos con ciervos y romance

Nicolás Cabré viajó a Japón junto a su hija Rufina y su novia Rocío Pardo para participar en la Maratón de Tokio (Instagram)

Con la excusa de correr la exigente maratón de Tokio, una de los más importantes circuitos de running en el planeta, Nicolás Cabré armó las valijas y emprendió su viaje a Japón, acompañado de su hija, Rufina, y su novia, Rocío Pardo. El actor se despidió del teatro a través de sus redes sociales y publicó una foto del aeropuerto hace una semana para anunciar su vuelo. “Tokio, allá vamos”, escribió en la historia que llamó la atención de sus seguidores.

Ahora, fue la propia actriz y directora cordobesa quien reveló nuevos detalles acerca de esta aventura por las tierras niponas. “Podría subir mil fotos más. Es todo muy hermoso”, escribió en su cuenta de Instagram, después de publicar un carrusel de postales que resumen su viaje.

Una foto de la pareja feliz junto a un enorme oso de peluche, otra de Rufina caminando a través de senderos con un paisaje muy particular y más imágenes en las que se ven los típicos torii, que se consideran puertas sagradas y chochin, los clásicos farolillos de papel japoneses.

La pareja posó junto a un enorme oso de peluche durante su aventura en tierras niponas (Instagram)

Rufina disfrutó de senderos japoneses mientras la pareja registraba momentos del recorrido (Instagram)

Rocío Pardo compartió imágenes de su viaje en Instagram, mostrando paisajes emblemáticos de Japón como torii y chochin (Instagram)

Apenas unos pocos días atrás, Rocío celebró sus 30 años en territorio asiático. Por el evento, también subió contenido a su cuenta de Instagram: una foto soplando la vela de una torta en el centro de la ciudad de Tokio y festejando con su pareja y Rufina.

Él también la saludó en su día especial: “Voy a ser breve, ya que podría escribirte millones de cosas… esas cosas hermosas que solo vos me hacés sentir”, comenzó diciendo el actor. “Gracias por ser la persona que sos, conmigo y con Rufi. Gracias por amarme, por cuidarme, gracias por escuchar, por compartir, por hacerme reír, por hacerme soñar…”, continuó Cabré en un mensaje que pronto se llenó de comentarios y muestras de cariño. Un amor consolidado, que se expone con naturalidad, lejos del ruido mediático y con la complicidad de quienes lo rodean. Antes de terminar, dejó en claro lo que siente por su novia: “Disfrutá de tu día, hermosa de mi corazón, que como te dije antes, te merecés lo mejor del mundo, porque sos la mejor del mundo. Te amo mi amor, y que lo cumplas feliz”.

Rocío celebró su cumpleaños número 30 en Tokio rodeada de Nicolás Cabré y Rufina (Instagram)

Rocío Pardo compartió imágenes del viaje en su cuenta de Instagram, destacando los paisajes de Japón (Instagram)

Polémica en el transporte japonés

Sin embargo, no todo en este viaje transcurrió sin sobresaltos. En medio de su recorrido por la ciudad, Cabré protagonizó un momento que se viralizó en redes y desató un inesperado debate. En un video filmado por Rocío, se lo ve dentro de un vagón de tren, colgado de un pasamanos, balanceándose con una actitud lúdica. “Me mira de reojo”, se lo escucha decir, señalando a un pasajero impasible, mientras Rufina, entre risas y algo de timidez, le pide que termine con su ocurrencia.

Un video de Cabré balanceándose en un tren japonés generó un debate entre usuarios de TikTok e Instagram (Video: Instagram)

El video, compartido en TikTok e Instagram, generó opiniones divididas. Por un lado, quienes elogiaron el espíritu divertido del actor y su conexión con su hija: “Todo sea por hacer reír a su hija, lo banco”, “el amor de Rocío y Rufi me destruye”, escribieron algunos usuarios. Pero también hubo quienes lo criticaron por su actitud en un país donde el respeto por el silencio y la calma en el transporte público es una norma cultural inquebrantable. “Por estas cosas no nos quieren afuera”, “parece que no entienden que en Japón hay cosas que se deben respetar”, fueron algunos de los comentarios en su contra.

Hasta el momento, Cabré no respondió a ninguna de las críticas en cuestión y, según lo que se vio en las últimas publicaciones que realizaron tanto él como Pardo, lo esencial fue disfrutar. Aún no anunciaron su fecha de regreso pero, según los comentarios en sus redes, Rufina debería volver a la escuela, por lo que no les quedarían muchos días más en Japón.