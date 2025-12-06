Teleshow

Cami Homs celebró su cumpleaños en la recta final de su embarazo: del festival de luces a su llamativo look

Mientras se prepara para ser mamá con José Sosa, la modelo vivió una jornada inolvidable junto a su pareja y amigas. La decoración elegante y la travesura de su hija Francesca

Guardar
El momento más emotivo del cumple de Cami Homs y el beso con José Sosa (Video: Instagram)

Cami Homs celebró su cumpleaños número 28 con una fiesta al aire libre acompañada de su familia y su círculo más cercano. Según mostró la modelo en sus redes sociales, compartió la jornada junto a su pareja, José Sosa, su hija Francesca y un grupo de amigas, en un ambiente que combinó elegancia, calidez y un marcado espíritu de cercanía. El festejo, marcado por la expectativa de la llegada de su tercer hijo, reflejó un momento de plenitud personal y alegría compartida.

La celebración se realizó en un espacio abierto, aprovechando las temperaturas agradables de la ciudad y sus alrededores. La mesa principal, larga y decorada con esmero, se presentó con platos, copas y cubiertos dispuestos de manera impecable, digna de las mejores galas. Los centros de mesa florales y una tela que recorría el centro aportaron un toque sofisticado, mientras que las luces cálidas colgantes y las cortinas de luces al fondo crearon un entorno íntimo y acogedor.

Tanto la propia Cami como amigas como Luli Drozdek o Paloma Silberberg subieron a sus redes momentos de la celebración, y la cumpleañera en todo momento se mostró sonriente y animada, luciendo su embarazo avanzado. La futura mamá participó activamente del festejo y se animó a bailar arriba de una silla, gesto que fue celebrado por sus amigas y familiares presentes. Francesca, su hija, acompañó a su madre en el momento de soplar las velitas, reforzando el clima de cercanía y complicidad familiar y se robó todas las miradas cuando se robó una frutilla una vez que su madre terminó con el ritual más esperado.

Para su cumpleaños 28, la modelo optó por un vestido corto de tela traslúcida en tonos azul y violeta, con un amplio escote, dejando los hombros al descubierto y resaltando la pancita de embarazo. El vestido llevó estampado tipo tie-dye combinado con sandalias bajas, sumando un estilo relajado y moderno al look. Para completar el estilismo optó por llevar el cabello suelto con ondas naturales y un maquillaje a tono.

José Sosa mantuvo una presencia discreta pero significativa. Tras el tradicional soplido de las velas, se acercó para darle un beso a Homs, gesto que fue recibido con sonrisas y muestras de afecto. A lo largo de la jornada, el futbolista acompañó a la modelo, compartiendo momentos de ternura y complicidad, tanto en la intimidad del festejo como en las imágenes difundidas en redes sociales.

La ambientación del cumpleaños de Cami Homs: al aire libre y con música en vivo (Video: Instagram)

Días atrás, le había dedicado un sentido mensaje en sus redes sociales: “Feliz cumpleaños bebita, mi compañera, mujer bomba y la mamucha más hermosa. Feliz Vida y que sigamos recorriendo este hermoso camino juntos con salud, mucho amor y paz. Que seas muy feliz. Te amo”, escribió el jugador de Estudiantes de La Plata, dejando en claro la intensidad del vínculo y el lugar que la influencer ocupa hoy en su vida.

Días después llegó el festejo, con música en vivo y emociones de todo tipo en una cálida noche que anticipa el verano. El embarazo de Homs, el primero junto a Sosa, ocupó un lugar central en la celebración. La modelo, que ya es madre de Francesca y Bautista, frutos de su relación con Rodrigo De Paul, se prepara para ser mamá nuevamente, mientras afianza sus vínculos sin perder nunca la sonrisa ni la búsqueda de la plenitud. Como expresó una de sus amigas durante la ceremonia, con una frase que sintetiza este momento: “Que la vida te encuentre siempre así de feliz”.

Temas Relacionados

Cami HomsJosé SosaEmbarazo

Últimas Noticias

Los secretos del vestido de novia de Rocío Pardo y la conexión especial con su diseñadora: “Fue un proceso muy cálido”

En la previa de la boda de la actriz con Nicolás Cabré, Ana Pugliesi habló con Teleshow sobre un trabajo artesanal que llevó seis meses. La química inmediata entre ambas y la responsabilidad de estar a la altura del casamiento del año

Los secretos del vestido de

Yanina Latorre contó cómo se prepara para MasterChef Celebrity: “Me duele la espalda de tanto cocinar”

La conductora está lista para reemplazar a Maxi López en el reality gastronómico. Los nervios de la previa y los desafíos más allá de las hornallas

Yanina Latorre contó cómo se

Espíritu de cuento de hadas, clima hogareño y el rol de Rufina: así será la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Los artistas celebran en Carlos Paz un amor que nació de manera inesperada y se impuso desde el primer día. El menú bien argentino y el papel que desempeñará la hija del actor y la China Suárez

Espíritu de cuento de hadas,

Carlos Casella, de los años de under con El Descueve a la química en escena con Griselda Siciliani: “Siempre me dejaron volar”

En una charla con Teleshow, el artista rememora sus primeros años, marcados por el apoyo incondicional de su entorno y la libertad para explorar sus intereses artísticos. El acto escolar en el que quiso ser Mirtha Legrand y el eterno retorno de Babushka, la obra que define como “una joyita”

Carlos Casella, de los años

De la temporada teatral en Carlos Paz al altar: Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellan su historia de amor en Córdoba

Tras un año de romance forjado entre los escenarios, viajes y proyectos familiares, la pareja celebra una boda de ensueño en el bosque, con Rufina como testigo directo de su vínculo

De la temporada teatral en
DEPORTES
Los grupos más difíciles y

Los grupos más difíciles y los más accesibles que le tocaron a la selección argentina en los Mundiales según el Ranking FIFA

El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de la MLS ante Vancouver Whitecaps: hora, TV y todo lo que hay que saber

Atento Argentina: el golazo que convirtió Jordania, rival en su grupo del Mundial, por la Copa Árabe

Max Verstappen venció a los McLaren y largará desde la pole el GP de Abu Dhabi que definirá el título de Fórmula 1: Colapinto quedó 20°

Qué necesita Max Verstappen para ser campeón de la Fórmula 1 tras quedarse con la pole position en el Gran Premio de Abu Dhabi

TELESHOW
Los secretos del vestido de

Los secretos del vestido de novia de Rocío Pardo y la conexión especial con su diseñadora: “Fue un proceso muy cálido”

Yanina Latorre contó cómo se prepara para MasterChef Celebrity: “Me duele la espalda de tanto cocinar”

Espíritu de cuento de hadas, clima hogareño y el rol de Rufina: así será la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Carlos Casella, de los años de under con El Descueve a la química en escena con Griselda Siciliani: “Siempre me dejaron volar”

De la temporada teatral en Carlos Paz al altar: Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellan su historia de amor en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA

Cómo la élite militar cubana

Cómo la élite militar cubana llevó al país a “una crisis terminal” que dejó al régimen al borde del colapso

Cinco grandes obras de Frank Gehry en Santa Mónica, Bilbao, Panamá, Praga y París

Perros robóticos de Elon Musk, Mark Zuckerberg y Andy Warhol impactan en Art Basel Miami Beach

Ataque a las joyas de la Corona británica: cuatro personas arrojaron comida contra una vitrina en la Torre de Londres

Joan Manuel Serrat, doctor honoris causa de la Universidad de Guadalajara: “Soy feliz con este oficio por el que me aplauden”