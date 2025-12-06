Cami Homs celebró su cumpleaños en la recta final de su embarazo: del festival de luces a su llamativo look

El momento más emotivo del cumple de Cami Homs y el beso con José Sosa (Video: Instagram)

Cami Homs celebró su cumpleaños número 28 con una fiesta al aire libre acompañada de su familia y su círculo más cercano. Según mostró la modelo en sus redes sociales, compartió la jornada junto a su pareja, José Sosa, su hija Francesca y un grupo de amigas, en un ambiente que combinó elegancia, calidez y un marcado espíritu de cercanía. El festejo, marcado por la expectativa de la llegada de su tercer hijo, reflejó un momento de plenitud personal y alegría compartida.

La celebración se realizó en un espacio abierto, aprovechando las temperaturas agradables de la ciudad y sus alrededores. La mesa principal, larga y decorada con esmero, se presentó con platos, copas y cubiertos dispuestos de manera impecable, digna de las mejores galas. Los centros de mesa florales y una tela que recorría el centro aportaron un toque sofisticado, mientras que las luces cálidas colgantes y las cortinas de luces al fondo crearon un entorno íntimo y acogedor.

Tanto la propia Cami como amigas como Luli Drozdek o Paloma Silberberg subieron a sus redes momentos de la celebración, y la cumpleañera en todo momento se mostró sonriente y animada, luciendo su embarazo avanzado. La futura mamá participó activamente del festejo y se animó a bailar arriba de una silla, gesto que fue celebrado por sus amigas y familiares presentes. Francesca, su hija, acompañó a su madre en el momento de soplar las velitas, reforzando el clima de cercanía y complicidad familiar y se robó todas las miradas cuando se robó una frutilla una vez que su madre terminó con el ritual más esperado.

Para su cumpleaños 28, la modelo optó por un vestido corto de tela traslúcida en tonos azul y violeta, con un amplio escote, dejando los hombros al descubierto y resaltando la pancita de embarazo. El vestido llevó estampado tipo tie-dye combinado con sandalias bajas, sumando un estilo relajado y moderno al look. Para completar el estilismo optó por llevar el cabello suelto con ondas naturales y un maquillaje a tono.

José Sosa mantuvo una presencia discreta pero significativa. Tras el tradicional soplido de las velas, se acercó para darle un beso a Homs, gesto que fue recibido con sonrisas y muestras de afecto. A lo largo de la jornada, el futbolista acompañó a la modelo, compartiendo momentos de ternura y complicidad, tanto en la intimidad del festejo como en las imágenes difundidas en redes sociales.

La ambientación del cumpleaños de Cami Homs: al aire libre y con música en vivo (Video: Instagram)

Días atrás, le había dedicado un sentido mensaje en sus redes sociales: “Feliz cumpleaños bebita, mi compañera, mujer bomba y la mamucha más hermosa. Feliz Vida y que sigamos recorriendo este hermoso camino juntos con salud, mucho amor y paz. Que seas muy feliz. Te amo”, escribió el jugador de Estudiantes de La Plata, dejando en claro la intensidad del vínculo y el lugar que la influencer ocupa hoy en su vida.

Días después llegó el festejo, con música en vivo y emociones de todo tipo en una cálida noche que anticipa el verano. El embarazo de Homs, el primero junto a Sosa, ocupó un lugar central en la celebración. La modelo, que ya es madre de Francesca y Bautista, frutos de su relación con Rodrigo De Paul, se prepara para ser mamá nuevamente, mientras afianza sus vínculos sin perder nunca la sonrisa ni la búsqueda de la plenitud. Como expresó una de sus amigas durante la ceremonia, con una frase que sintetiza este momento: “Que la vida te encuentre siempre así de feliz”.