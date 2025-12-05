La sugestiva frase de Ivana Figueiras luego de blanquear su separación de Darío Cvitanich: “Confundida”

Ivana Figueiras mantiene su cabeza ocupada en su trabajo como empresaria

El final de 2025 no trajo la serenidad que muchos esperaban para el entorno de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich. Si algo quedó claro en estos últimos días fue que la empresaria puso fin a su relación con el exfutbolista en medio de un escándalo que vuelve a salpicar nombres y sentimientos. El ruido mediático no permitió que el amor, que prometía suavizar meses tensos, llegara a buen puerto.

La tormenta se desató con el nombre de Chechu Bonelli, la exesposa de Cvitanich, flotando en cada red social y programa de espectáculos. De pronto, Ivana fue señalada como “la tercera en discordia”. ¿Realmente merecía ese título? Las versiones cruzadas sobre fechas de ruptura, la falta de claridad y hasta la honestidad cuestionada en los relatos públicos convirtieron a la modelo, acostumbrada a vivir lejos del escándalo, en protagonista involuntaria de la controversia.

Ivana Figueiras no dudó en mostrarse con un tatuaje en el que asume sentirse confundida

Aun cuando las pruebas la mostraban a salvo de cualquier escrutinio público, Figueiras eligió cortar por lo sano. Su historia de amor con el ahora analista deportivo terminó abruptamente, justo cuando los rumores y las acusaciones alcanzaban un punto de ebullición. ¿Por qué aceptar ese rol injusto en una narrativa ajena? La empresaria respondió con acciones, no palabras, y buscó refugio en su trabajo y en los afectos reales.

Su atención viró por completo hacia el inicio de la temporada 2026 de su línea de ropa. Las redes sociales ardieron con imágenes del evento: amigos, conocidos y varios influencers se reunieron para acompañar el momento. Entre música, luces y sonrisas compartidas, la protagonista de la noche sorprendió a todos al publicar en su Instagram una foto de su brazo tatuado con la frase “No sé si enamorarme o irme de after”, acompañada de un cartel que simplemente decía “Confundida”. ¿Qué quería decir realmente con ese mensaje? ¿Era un guiño a su presente emocional o una declaración de autonomía ante los vaivenes del amor?

Ivana Figueiras culminando la noche en que inauguró la temporada de verano de su marca de ropa

Mientras tanto, las versiones sobre su vida privada seguían circulando como sombra inevitable. Desde el ciclo A la tarde (América) buscaron la palabra de Figueiras, que respondió con la serenidad de quien ya no desea batallar por nada fuera de sí misma: “Yo estoy muy bien. Él es muy buena persona. Yo hoy estoy muy tranquila, estoy sola. A él lo quiero un montón, tampoco se merece que lo estén... tampoco quiero hablar de él. Me parece una persona muy buena, es un muy buen hombre. Yo estoy muy tranquila con lo que hago, no tengo nada que explicarle de mi vida a nadie. Lo único que me molestó es que se metan con mi hija”.

La insistencia mediática no paró ahí. ¿Acaso fue internada, como aseguraban los rumores? La empresaria esquivó el tema con elegancia y cierta ironía: “Prefiero no hablar de eso, todas mis preocupaciones son empresariales. Nada tiene que ver con esto. Si me internan porque me dicen Tatiana, estoy en el horno”. Su humor, intacto ante la presión.

Ivana Figueiras habló de su distanciamiento con Darío Cvitanich

Casi como un mantra, repitió para quien quisiera oír: “Yo estoy muy tranquila con lo que hago, no tengo nada que explicarle de mi vida a nadie. Lo único que me molestó es que se metan con mi hija”. El límite lo marcó el instinto maternal, la única frontera realmente innegociable en medio de tanto ruido, tras la publicación de imágenes de la menor, de paseo en un shopping.

El entorno de Cvitanich tampoco encontró amparo en explicaciones públicas. Nadie salió a aclarar fechas ni a ordenar el rompecabezas sentimental. ¿Era necesario? Quizás, como sugirió Figueiras en su tatuaje improvisado, la confusión reina cuando el corazón y la exposición pública van de la mano.

Entre flashes, versiones encontradas y la búsqueda de una paz esquiva, Ivana Figueiras eligió un final claro: sola, firme y decidida a custodiar su espacio y el de su hija. La historia de amor quedó, por ahora, en pausa indefinida.