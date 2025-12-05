Teleshow

La Joaqui contó el cambio que tuvo Luck Ra desde que Wanda Nara persuadió al cordobés para que se casaran

La referente de RKT le contó a la conductora cómo sería su boda soñada con el cuartetero y la nueva actitud que tomó el joven

Guardar
La Joaqui le contó a Wanda Nara su boda ideal con Luck Ra

Después de dar un importante paso en su relación, la cual lleva más de 18 meses de amor, y de acompañarse en los buenos y malos momentos, La Joaqui sueña casarse con Luck Ra. En más de una oportunidad, la cantante de RKT se refirió a esta posibilidad e incluso bromeó con la idea de tener hijos. Así las cosas, este jueves, la artista fue consultada por Wanda Nara, quien quiso conocer más detalles de su anhelado sueño.

Todo comenzó cuando la conductora abordó a la cantante y le consultó: “Quiero saber cómo va el tema del casamiento, ¿te sirvió lo que hablé con tu marido?”. Con una sonrisa, la joven le contestó: “Desde que vos hablaste con mi marido todos los días me hace el desayuno a las siete de la mañana. Algo le habrás dicho”.

Acto seguido, Nara sugirió una posible propuesta de Luck Ra: “No será que capaz te mete el anillo en un muffin...”. pero lejos de abordar la idea romántica, La Joaqui contestó: “Uh, capaz me lo comí”. Continuando con la conversación, la intérprete de “Butakera” contó cómo imagina su boda ideal con el cordobés, dejando claro que su mayor deseo es celebrar una gran fiesta y lucir un vestido blanco, sin dar importancia a la formalidad legal del matrimonio. “A mí no me importa toda la cuestión legal, solo quiero que hagamos una fiesta grande y ponerme un lindo vestido blanco, en eso soy tradicional”, expresó la cantante.

La Joaqui contó el cambio
La Joaqui contó el cambio de actitud que tuvo Luck Ra desde que Wanda Nara lo recibió en el programa

Además, la joven atribuyó a Wanda Nara un cambio positivo en su relación: “Desde que vos hablaste con mi marido, todos los días me hace el desayuno a las 7 de la mañana, así que algo le habrás dicho. Así que quiero que sepas que tu poder de persuasión ya ha logrado actitudes maritales... Desde que vos hablaste con él, me dio llave de su casa, desayuno 7 am y mensajes mucho más compuestos de amor, antes era más tímido… Traes suerte”.

Durante la emisión, Wanda Nara propuso a Damián Betular, chef invitado, que podría encargarse de la torta para el casamiento, y el chef respondió que podían contar con él para la ocasión. En ese contexto, Germán, panelista del programa, expresó su postura contraria a la formalidad matrimonial: “Yo me opongo al matrimonio, estoy a favor del amor, en contra de los papeles”. La Joaqui coincidió y reafirmó: “Yo tampoco quiero papeles, quiero la fiesta”.

El tema del casamiento surgió en un ambiente de complicidad, marcado por la reciente ausencia de La Joaqui debido a sus giras, periodo en el que Luck Ra la reemplazó en el programa. Durante ese tiempo, Wanda Nara le entregó un delantal con su nombre bordado a Luck Ra, quien mostró una camiseta blanca con un corazón y una foto junto a su pareja, acompañada de la frase “Yo ya saqué a bailar a mi morocha”. El ambiente se distendió aún más cuando alguien en el set bromeó: “¡Alto pollera!”.

Wanda Nara insistió en el tema del casamiento, preguntando a Luck Ra: “¿Cuánto tiempo vas a estar reemplazando a tu futura mujer?”. El cantante, sorprendido, respondió: “Cuando vuelva de la gira, la verdad es que me mataste, no lo sé”. La conductora retomó la cuestión en un mano a mano, mostrándole su anillo y preguntando si tenía planeada alguna propuesta. Luck Ra, visiblemente incómodo, exclamó: “Dios mío”, y ante la observación de Wanda sobre su nerviosismo, replicó: “Me voy a cortar un dedo”.

En la entrevista personal, Luck Ra explicó su reacción ante las preguntas sobre el matrimonio: “Me pregunta cosas que uno las tiene que pensar”. Luego, intentó desviar la atención consultando a Wanda Nara: “¿El casamiento para vos va o no va?”. La conductora respondió: “Para mí va, es relindo, es como celebrar el amor”, y notó el nerviosismo del cantante: “Estás temblando”. Luck Ra, con humor, aludió a una de sus canciones: “Yo hice el tema de Turf ‘No tengo tiempo...’, pero la verdad es que me quiero casar”.

Al reflexionar sobre el momento vivido en el programa, Luck Ra reconoció que las preguntas sobre el casamiento pueden sorprenderlo, especialmente cuando surgen en medio de la rutina, y que sus respuestas pueden no ser las más meditadas.

Temas Relacionados

La JoaquiLuck RaWanda NaraMasterchef

Últimas Noticias

La historia de superación de Anita Espósito, la hermana de Lali, detrás de un vestido de gala: “Tenía 40 kilos encima”

La actriz e integrante de Patria y familia compartió la historia personal detrás de una prenda muy especial que usó. La transformación física y emocional tras perder peso y la reconciliación con su imagen

La historia de superación de

El conmovedor homenaje de la China Suárez a Sofía Sarkany en el día en que hubiera cumplido 36 años

La actriz compartió imágenes inéditas y una canción especial para conmemorar el cumpleaños de su amiga, mostrando la profundidad de su vínculo y el impacto que la diseñadora sigue teniendo en su vida

El conmovedor homenaje de la

El hijo de José María Muscari terminó el secundario y sorprendió al revelar qué carrera estudiará

El director teatral compartió en redes sociales el detrás de escena de la jornada estuvo marcada por el reconocimiento al esfuerzo y la revelación de un nuevo desafío para el joven

El hijo de José María

Toto Kirzner se refirió al enfrentamiento entre sus padres, Araceli González y Adrián Suar: “Yo ocupo el lugar de hijo”

El actor se refirió en LAM a la relación entre sus padres y aseguró que mantiene distancia emocional respecto al conflicto

Toto Kirzner se refirió al

Daniela Celis sorprendió con una de sus metas para 2026: “Nunca en mi vida leí un libro”

La ex participante de Gran Hermano compartió en el ciclo de streaming Patria y familia sus objetivos para el próximo año

Daniela Celis sorprendió con una
DEPORTES
La joya de la Selección

La joya de la Selección que quiere volver a Argentina y jugar en River Plate: “Está decidido”

Escándalo con una figura de la Premier League: contó en un programa de TV que tiene “conversaciones” con la novia de otro futbolista

La frase de un campeón del mundo con Brasil que causó furor entre los hinchas de Boca Juniors

“Me querés hacer llorar”: la foto que emocionó a Manu Ginóbili y el detrás de escena de su atrapada a un murciélago

El preocupante imprevisto que sufrió el Inter Miami de Messi antes de la final de la MLS

TELESHOW
La historia de superación de

La historia de superación de Anita Espósito, la hermana de Lali, detrás de un vestido de gala: “Tenía 40 kilos encima”

El conmovedor homenaje de la China Suárez a Sofía Sarkany en el día en que hubiera cumplido 36 años

El hijo de José María Muscari terminó el secundario y sorprendió al revelar qué carrera estudiará

Toto Kirzner se refirió al enfrentamiento entre sus padres, Araceli González y Adrián Suar: “Yo ocupo el lugar de hijo”

Daniela Celis sorprendió con una de sus metas para 2026: “Nunca en mi vida leí un libro”

INFOBAE AMÉRICA

El Reino Unido y Noruega

El Reino Unido y Noruega acordaron la creación de una fuerza naval conjunta “para contrarrestar la amenaza submarina rusa”

El Consejo de Seguridad de la ONU realizó su primera visita oficial a Siria desde 1945

Hallan caracolas de 6.000 años usadas como instrumentos en Cataluña y revolucionan la historia de la música en Europa

Corea del Sur confirmó que seis de sus ciudadanos siguen detenidos en Corea del Norte y busca reabrir el diálogo para su repatriación

Las erupciones volcánicas en el siglo XIV facilitaron la llegada de la Peste Negra a Europa, afirma un estudio