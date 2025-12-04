La palabra de Flor Jazmín Peña tras los rumores de que Wanda Nara habría intentado seducir a Nico Occhiato

La palabra de Flor Jazmín Peña tras el rumor de que Wanda Nara habría intentado conquistar a Nico Occhiato

Entre miradas y gestos, en los últimos días circuló la versión de que Laurita Fernández y Wanda Nara habrían querido seducir a Nicolás Occhiato en medio de un llamativo evento. En ese marco, quien se pronunció fue Flor Jazmín Peña, novia del conductor, la cual habló de la situación y del escándalo que se generó.

El rumor surgió a partir de una historia de Instagram publicada por Yanina Latorre, donde se veía a Peña con gesto molesto, lo que desató especulaciones sobre un posible coqueteo de una famosa con Occhiato durante la gala celebrada en Buenos Aires. La imagen se difundió rápidamente y generó una serie de interpretaciones en redes sociales, mientras que la propia influencer aclaró que su reacción había sido parte de un chiste interno. “Solo hice un chiste en la historia de Yanina, en un contexto diferente y cag... de la risa con todos. Sin nombrar a nadie, sin acusar a nadie”, explicó la bailarina, en diálogo con Desayuno Americano (América), sobre el posteo que originó la controversia.

A medida que el tema ganaba espacio en los medios, panelistas y periodistas comenzaron a sumar nombres a la historia. Mariana Brey mencionó a Julieta Poggio como la supuesta mujer que habría estado cerca de Occhiato, lo que amplificó el escándalo y desvió la atención hacia la ex participante de Gran Hermano. Paralelamente, se especuló con la participación de Laurita Fernández y Wanda Nara, mientras las versiones sobre el episodio se multiplicaban y cambiaban de protagonista según el relato de cada panelista.

Flor Jazmin Peña se refirió al episodio con Nico Occhiato y Wanda Nara en la gala de los personajes del año

En medio de la confusión, Peña ofreció su versión de los hechos y desmintió cualquier conflicto con Fernández o Nara. Sobre la bailarina, señaló: “Casi ni la crucé. Nos saludamos, la mejor. Vino a Luzu la semana pasada”. Respecto a Nara, fue tajante: “No nos conocemos y no me la crucé. Ella estaba más adelante”. La bailarina también se refirió al impacto que tuvo la situación en Poggio, quien resultó injustamente señalada. “Vi que había llorado. Lo primero que hice fue escribirle para decirle que nada tenía que ver. Aparte, nosotras tenemos la mejor onda”, relató Peña, buscando despejar cualquier malentendido.

El señalamiento mediático afectó especialmente a Poggio, quien expresó su malestar en el ciclo de streaming Rumis. “Es re feo que me inventen algo así porque meterme en una relación, nada más alejado de mi vida”, afirmó la joven, visiblemente angustiada. Poggio contó que se comunicó con Peña para aclarar la situación y lamentó haber quedado en el centro de una polémica sin fundamento. “Me parece injusto, yo sé quién es (la persona que coqueteó con Nico) y no lo van a decir, y ya está, queda como que fui yo”, expresó entre lágrimas, y agregó: “No me gusta que me acusen de Tatiana, ni que me digan cosas horribles, ni tener que aclarar esto”.

El conductor habló en su programa de la polémica que surgió (Video: LAM/ América)

La reconstrucción del episodio, realizada por panelistas y testigos, permitió precisar el desarrollo de los hechos. Según el relato de Ángel de Brito, la primera señalada fue Poggio, pero la acusación carecía de sustento y la joven terminó afectada por la presión en redes sociales. De Brito ubicó el contexto en la gala de los Personajes del Año, donde Peña se mostró especialmente atenta a lo que ocurría a su alrededor. Yanina Latorre aportó que Laurita Fernández, presente en el evento, comentó en voz alta lo atractivo que le parecía Occhiato, lo que generó una primera incomodidad en Peña, aunque no fue el detonante principal.

El foco del episodio se centró finalmente en Wanda Nara, quien llegó tarde a la foto grupal y saludó a Occhiato. Según la percepción de Peña, hubo un gesto corporal incómodo, aunque los videos analizados por el panel de LAM no mostraron ninguna situación fuera de lugar. Nazarena Vélez opinó que, desde la inseguridad o los celos, ciertos movimientos pueden interpretarse de manera distinta en un momento de sensibilidad. Pepe Ochoa recordó que Peña comentó en voz baja: “¿Vos viste lo que yo vi?”, frase que alimentó la versión que luego se expandió en redes sociales. De Brito fue enfático al señalar que la acusación nunca estuvo dirigida a Poggio, sino que el episodio involucró a Nara, aunque no se detectó un gesto deliberado por parte de la empresaria.

La revisión de los testimonios y las imágenes permitió descartar la existencia de un gesto intencional de Nara hacia Occhiato y dejó en claro que Poggio no tuvo ninguna responsabilidad en el episodio. La historia, marcada por interpretaciones y rumores, terminó por aclararse en el ámbito mediático, aunque el impacto emocional en los involucrados ya se había hecho sentir.