Wanda Nara, señalada en la polémica de celos y enojo de Flor Jazmín Peña: “Ella le pasó la mano por la pierna a Nico Occhiato”

Ángel de Brito reveló detalles del cruce entre Flor Jazmín Peña, Nico Occhiato y Wanda Nara en la gala de GENTE (Video: LAM/ América TV)

El cruce mediático que se instaló en redes tras la gala del martes sumó un nuevo capítulo cuando Ángel de Brito decidió ponerle nombre y detalle a la situación que incomodó a Flor Jazmín Peña y colocó a Nico Occhiato, su pareja, en el centro de la conversación. Hasta ese momento, el rumor había circulado de manera errática, con nombres propios que iban cambiando según la versión, pero el conductor de LAM (América TV) despejó el panorama con una reconstrucción precisa.

El periodista comenzó aclarando que la primera señalada había sido Julieta Poggio, quien terminó llorando por una acusación que, según el conductor, no tenía ningún fundamento. “No es para llorar, tampoco esta pavada”, comentó, aunque reconoció que el hostigamiento en redes suele afectar. Poggio ya venía de una semana complicada y la fake news volvió a ponerla en el centro de una polémica sin sustento.

Recién en el análisis posterior, De Brito ubicó el contexto real del episodio: la gala de Los Personajes del Año de la revista GENTE, evento que reunió a figuras de televisión, streaming, redes y deportes. Fue allí donde se registró el momento que derivó en la reacción de Flor Jazmín, quien, según contó Ángel, estaba especialmente atenta durante la noche.

Laurita Fernández elogió a Nico Occhiato frente a Flor Jazmín, lo que generó la primera molestia de la noche

Según Yanina Latorre, todo comenzó cuando Laurita Fernández —también presente— comentó en voz alta que “qué bueno que está Nico Occhiato”, justo al lado de Flor. Ese detalle, dijo Ángel, generó la primera molestia. Pero no fue lo que detonó el episodio principal. “Ella ya venía incómoda”, explicó el conductor.

El verdadero foco de la reacción fue otro nombre: Wanda Nara. A partir del relato de Flor Jazmín y de los videos que circularon, De Brito detalló que el momento decisivo ocurrió cuando Wanda llegó tarde a la foto grupal. Al ingresar, saludó a Occhiato y, según la percepción de Flor, hubo un gesto corporal que la incomodó. “Sintió que le apoyó el pecho”, dijo Ángel en una frase que repitió varias veces en el piso, siempre remarcando que esa era la lectura de la bailarina.

Latorre también había aportado su mirada previamente, asegurando que Wanda “pasó la mano por la pierna y la rodilla de Nico”. El panel coincidió en que Flor estaba especialmente sensible aquella noche y que esos gestos, sumados, la descolocaron. “Venía con las antenas paradas”, sintetizó Yanina.

En medio de la sesión de fotos con las figuras más importantes del año, Yanina Latorre se refirió al momento junto a Flor Jazmín Peña (Instagram)

En LAM emitieron incluso el video grabado por Laurita Fernández, donde se observa el saludo de Wanda. Las angelitas presentes opinaron que no se veía ninguna situación fuera de lugar, aunque Nazarena Vélez apuntó que, desde la inseguridad o los celos, ciertos movimientos pueden sentirse más significativos de lo que realmente son. “Si ves que se le está por salir el escote y estás en un día sensible, capaz lo tomás distinto”, comentó.

Pepe Ochoa agregó que Flor Jazmín, en ese momento, expresó en voz baja: “¿Vos viste lo que yo vi?”, frase que terminó desencadenando la versión que luego se amplificó en redes. Pero De Brito fue categórico: la acusación nunca fue hacia Poggio, como se dijo inicialmente. “La que saludó a Occhiato y Flor dijo ‘¿vieron lo que yo vi?’ fue Wanda”, remarcó.

Ángel también aclaró que él mismo estaba cerca durante el momento y que no percibió ningún gesto deliberado por parte de Wanda. Incluso describió que la conductora de MasterChef Celebrity parecía cansada, algo que ella misma admitió durante la gala. Para cerrar, De Brito fue concreto ante la audiencia: “Este es el cuento, no la verdad absoluta. Pero lo que sí es seguro es que Poggio no tuvo nada que ver, y que Flor apuntaba a Wanda, no a otra persona”.