Wanda Nara, señalada en la polémica de celos y enojo de Flor Jazmín Peña: “Ella le pasó la mano por la pierna a Nico Occhiato”

Ángel de Brito contó en LAM la verdad detrás de la polémica que involucró a Juli Poggio. La molestia de la integrante de Nadie dice nada y las supuestas actitudes que le habrían molestado de la conductora de MasterChef Celebrity

Ángel de Brito reveló detalles del cruce entre Flor Jazmín Peña, Nico Occhiato y Wanda Nara en la gala de GENTE

El cruce mediático que se instaló en redes tras la gala del martes sumó un nuevo capítulo cuando Ángel de Brito decidió ponerle nombre y detalle a la situación que incomodó a Flor Jazmín Peña y colocó a Nico Occhiato, su pareja, en el centro de la conversación. Hasta ese momento, el rumor había circulado de manera errática, con nombres propios que iban cambiando según la versión, pero el conductor de LAM (América TV) despejó el panorama con una reconstrucción precisa.

El periodista comenzó aclarando que la primera señalada había sido Julieta Poggio, quien terminó llorando por una acusación que, según el conductor, no tenía ningún fundamento. “No es para llorar, tampoco esta pavada”, comentó, aunque reconoció que el hostigamiento en redes suele afectar. Poggio ya venía de una semana complicada y la fake news volvió a ponerla en el centro de una polémica sin sustento.

Recién en el análisis posterior, De Brito ubicó el contexto real del episodio: la gala de Los Personajes del Año de la revista GENTE, evento que reunió a figuras de televisión, streaming, redes y deportes. Fue allí donde se registró el momento que derivó en la reacción de Flor Jazmín, quien, según contó Ángel, estaba especialmente atenta durante la noche.

Laurita Fernández elogió a Nico
Laurita Fernández elogió a Nico Occhiato frente a Flor Jazmín, lo que generó la primera molestia de la noche

Según Yanina Latorre, todo comenzó cuando Laurita Fernández —también presente— comentó en voz alta que “qué bueno que está Nico Occhiato”, justo al lado de Flor. Ese detalle, dijo Ángel, generó la primera molestia. Pero no fue lo que detonó el episodio principal. “Ella ya venía incómoda”, explicó el conductor.

El verdadero foco de la reacción fue otro nombre: Wanda Nara. A partir del relato de Flor Jazmín y de los videos que circularon, De Brito detalló que el momento decisivo ocurrió cuando Wanda llegó tarde a la foto grupal. Al ingresar, saludó a Occhiato y, según la percepción de Flor, hubo un gesto corporal que la incomodó. “Sintió que le apoyó el pecho”, dijo Ángel en una frase que repitió varias veces en el piso, siempre remarcando que esa era la lectura de la bailarina.

Latorre también había aportado su mirada previamente, asegurando que Wanda “pasó la mano por la pierna y la rodilla de Nico”. El panel coincidió en que Flor estaba especialmente sensible aquella noche y que esos gestos, sumados, la descolocaron. “Venía con las antenas paradas”, sintetizó Yanina.

En medio de la sesión de fotos con las figuras más importantes del año, Yanina Latorre se refirió al momento junto a Flor Jazmín Peña (Instagram)

En LAM emitieron incluso el video grabado por Laurita Fernández, donde se observa el saludo de Wanda. Las angelitas presentes opinaron que no se veía ninguna situación fuera de lugar, aunque Nazarena Vélez apuntó que, desde la inseguridad o los celos, ciertos movimientos pueden sentirse más significativos de lo que realmente son. “Si ves que se le está por salir el escote y estás en un día sensible, capaz lo tomás distinto”, comentó.

Pepe Ochoa agregó que Flor Jazmín, en ese momento, expresó en voz baja: “¿Vos viste lo que yo vi?”, frase que terminó desencadenando la versión que luego se amplificó en redes. Pero De Brito fue categórico: la acusación nunca fue hacia Poggio, como se dijo inicialmente. “La que saludó a Occhiato y Flor dijo ‘¿vieron lo que yo vi?’ fue Wanda”, remarcó.

Ángel también aclaró que él mismo estaba cerca durante el momento y que no percibió ningún gesto deliberado por parte de Wanda. Incluso describió que la conductora de MasterChef Celebrity parecía cansada, algo que ella misma admitió durante la gala. Para cerrar, De Brito fue concreto ante la audiencia: “Este es el cuento, no la verdad absoluta. Pero lo que sí es seguro es que Poggio no tuvo nada que ver, y que Flor apuntaba a Wanda, no a otra persona”.

Araceli González habló de Adrián Suar y su vínculo actual: “Con todo el mundo es divino, conmigo no”

La actriz habló abiertamente en LAM sobre la relación con su exmarido, los conflictos del pasado y sus ironías cuando le preguntaron por Griselda Siciliani

Beto Casella anunció su salida de Bendita y habló sobre su futuro en televisión: “Uno busca trabajar feliz”

El conductor se mostró agradecido con el público, el cual lo acompañó durante veinte años. Algunas versiones indican que Edith Hermida asumiría la conducción con un panel renovado

El enojo de los participantes de MasterChef con La Joaqui luego de que demorara las grabaciones: “Tenía una crisis de llanto”

Compañeros del reality manifestaron su descontento tras un retraso en las grabaciones provocado por el estado emocional de la cantante

Marcela Tauro, muy cerca de sumarse a Gran Hermano Generación Dorada: “Si ingresa mi hijo, entro”

El reality de Telefe prepara una edición especial y la presencia de la periodista de Intrusos junto a Juan Cruz, su hijo de 19 años, promete ponerle picante. Su palabra y la de Santiago del Moro

La impactante transformación física de Marco Antonio Caponi y la verdad de su cambio: “Quiero crear mundos posibles”

El actor sorprendió al publicar imágenes suyas que desataron especulaciones, memes y teorías sobre su salud y posibles proyectos. Su reflexión sobre la inteligencia artificial

El show de Neymar en la goleada del Santos para salir de la zona del descenso: hattrick, emoción y ¿despedida?

Diego Martínez vuelve al fútbol argentino tras su paso por Boca: el club con el que firmó

Boca Juniors le ganó por penales a Gimnasia y se consagró campeón del Torneo de Reserva

Faustino Oro empató y aún da pelea en el Campeonato Argentino de Ajedrez, pero no podrá cumplir uno de sus objetivos

Dibu Martínez realizó el calentamiento, pero no atajó en el triunfo del Aston Villa: la explicación del técnico

Araceli González habló de Adrián Suar y su vínculo actual: “Con todo el mundo es divino, conmigo no”

Beto Casella anunció su salida de Bendita y habló sobre su futuro en televisión: “Uno busca trabajar feliz”

El enojo de los participantes de MasterChef con La Joaqui luego de que demorara las grabaciones: “Tenía una crisis de llanto”

Marcela Tauro, muy cerca de sumarse a Gran Hermano Generación Dorada: “Si ingresa mi hijo, entro”

La impactante transformación física de Marco Antonio Caponi y la verdad de su cambio: “Quiero crear mundos posibles”

Las claves detrás del retraso en el conteo electoral de Honduras

Israel y Líbano retomaron los contactos civiles tras más de 40 años bajo supervisión de la ONU

Ucrania confirmó contactos con el enviado de Trump tras su reunión con Putin y reafirmó que el proceso de paz sigue en marcha

Netanyahu convocó de urgencia a su gabinete tras el ataque en Rafah que dejó cuatro soldados israelíes heridos

Estados Unidos desplegó su primer escuadrón de drones kamikaze en Medio Oriente