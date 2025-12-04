Teleshow

El paso de Rocío Pardo por el Bailando: del debut con el Dipy a la renuncia en vivo con Ulises Bueno

Cuando todavía no era una figura mediática, la bailarina participó del show de Marcelo Tinelli junto al cantante de cumbia y el cuartetero, con quien estaba de novia. Los videos y las perlitas de la mujer que hoy está en boca de todos por su boda con Nicolás Cabré

Guardar
Marcelo Tinelli presenta a Rocío Pardo en el Bailando, año 2017

Por estos días, Rocío Pardo ocupa las primeras planas de los medios del espectáculo por su casamiento con Nicolás Cabré. Luego de la ceremonia civil, los recién casados se preparan para el festejo en un ambiente de ensueño, del que guardan los detalles bajo siete llaves. A la visibilidad que tuvo la bailarina a partir de su romance con el actor, del que pronto se cumplirán dos años, la antecede un largo camino artístico en su Carlos Paz natal. Y un desembarco en Buenos Aires en la entonces pista más famosa del país que hoy adquiere una relevancia en retrospectiva.

Su debut en el programa conducido por Marcelo Tinelli ocurrió el 8 de junio de 2017, en el ciclo denominado por entonces simplemente como Bailando, que terminó con la consagración de Flor Vigna y Gonzalo Gerber. Su partenaire fue el cantante de cumbia conocido como El Dipy, y la joven se destacó en la pista con una performance de estilo disco que recibió elogios del jurado.

Rocío Pardo y su perfdormance junto a El Dipy en el Bailando 2017 (Video: YouTube. El Trece)

Durante la transmisión, el conductor Marcelo Tinelli interactuó con Pardo, quien explicó cómo había llegado al certamen: “Hice la audición y mi papá trabaja con Federico Hoppe y el Chato Prada”, confesó la bailarina en relación a Miguel, histórico productor de Carlos Paz. Tinelli bromeó: “Estoy pintado al óleo, soy el único que no me enteró de nada”, dijo con su habitual estilo sobreactuado. Y agregó: “Vos la tenés que romper, porque sos la hija del dueño del teatro”.

En ese momento, el productor Federico Hoppe intervino para aclarar: “Nosotros conocemos al papá de ella, que es Miguel Pardo, dueño de varios de los teatros de Carlos Paz... pero nada tiene que ver la unión con el padre con esto. Ella está acá porque pasó la audición”, aclaró el productor. El camino de Rocío y el Dipy duró 82 días y fueron eliminados en la gala de reggaetón romántico.

Rocío Pardo y El Dipy
Rocío Pardo y El Dipy en su debut en el Bailando 2017 bajo la atenta mirada de Marcelo Tinelli

En ese momento, Rocío Pardo tenía 22 años y ya contaba con formación en danza clásica y contemporánea, habiendo estudiado en las escuelas de Sandra Racedo y Eugenia Calamita, y obtenido becas en otros países como Brasil, España y Nueva York, donde perfeccionó su técnica. Además, había participado en la obra de Flavio Mendoza Stravaganza en 2015 y dirigía la pieza teatral Pabellón Tornú, montada en un neuropsiquiátrico en las afueras de Carlos Paz.

Participación en La Academia junto a Ulises Bueno

Rocío Pardo y Ulises Bueno en la Academia, en el año 2021

Rocío siguió haciendo su camino buscando su propio sello más que ampararse en la comodidad del apellido. En mayo de 2021, regresó a la televisión nacional para participar en La Academia, el certamen de baile y talentos dependiente de ShowMatch, esta vez acompañada por Ulises Bueno, con quien mantenía una relación sentimental. La pareja debutó bailando el ritmo “Cubo” al compás de “Bad” de Michael Jackson y “Toxic” de Britney Spears. El jurado les otorgó un total de 22 puntos en su primera presentación, con Pampita destacando su actuación y sumando 8 puntos a la calificación general.

La presencia de Pardo y Bueno en el programa generó repercusión tanto por su desempeño artístico como por la exposición de su relación. La pareja sorteó con éxito las dos primeras instancias, incluida “La imitación perfecta” inspirados en Joaquín Sabina, pero abruptamente abandonaron la competencia. ““Me ha salido una propuesta muy importante de trabajo para grabar feats (colaboraciones con otros artistas, en la jerga musical) con gente del exterior. Tengo que grabar mi próximo CD", señaló a la hora de justificar su renuncia.

Rocío Pardo y Ulises Bueno renunciaron a la Academia (Instagram)

Tinelli le deseó buenos augurios y dejó la puerta abierta para que vuelva la pareja: “Ojalá que trabajes bien, te vaya bien y en dos meses estés de nuevo acá. ¡Vamos, vamos Rocío también, vamos a meterle!”, dijo el conductor. Sin embargo, ese retorno nunca se produjo. El programa, que terminó consagrando a Noelia Marzol y Jonathan Lazarte, siguió su curso, mientras que los destinos de Ulises y Rocío permanecieron juntos hasta mediados de 2022, cuando pusieron fin a su relación después de una etapa de intensa exposición mediática y proyectos compartidos.

Antes, durante y después de su participación en la pista de ShowMatch, Rocío Pardo fue forjando sus sueños de artista que apuntaló con formación teórica y kilómetros sobre las tablas. Hoy la vida le sonríe después de dar el sí, y proyecta su vida personal y profesional junto a Nicolás Cabré luego de una gran celebración en su Carlos Paz natal. Y el público que la conoció en la tele tal vez recuerde aquellos primeros pasos en el big show de Marcelo Tinelli

La foto promocional de Ulises
La foto promocional de Ulises Bueno y Rocío Pardo para La Academia de ShowMatch (Jorge Luengo)

Temas Relacionados

Rocío PardoBailando por un SueñoLa AcademiaUlises BuenoCarlos PazMiguel PardoMarcelo TinelliEl Dipy

