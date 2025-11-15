Teleshow

Rocío Pardo habló sobre la posibilidad de tener un hijo con Nicolás Cabré: “No quiero decir no”

La artista abrió las puertas de su intimidad y relató los proyectos de vida que tiene con el actor. Además, la joven contó cómo es su relación con Rufina, la hija de la China Suárez

Guardar
Rocío Pardo sobre la posibilidad de tener un hijo con Cabré

Con la cuenta regresiva activada, Rocío Pardo espera el ansiado día de su casamiento con Nicolás Cabré. Entre sus proyectos y las elecciones para este día tan especial, la artista vive un final de año soñado. Así las cosas, este sábado, la joven decidió abrir las puertas de su intimidad y contar los preparativos para la boda, los detalles de su relación con el actor y su vínculo con Rufina, la hija de la China Suárez.

Todo sucedió cuando Pardo fue entrevistada por Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez). “Ustedes están planeando a largo plazo. ¿es así?, le consultó la conductora respecto a sus proyectos laborales juntos, a lo que la invitada respondió: “Si, tenemos proyectos en 2026, 2027 y 2028. Tenemos para largo rato. Hoy todo es tan efímero que apostar a largo plazo es un desafío”.

Rocío Pardo habló de su vida junto a Nicolás Cabré: proyectos a largo plazo, su boda y el deseo de tener un hijo

Luego, Dlugi recordó que días atrás, Rocío había ido a probarse su vestido de novia junto a Rufina. “Fuimos juntas, ella se está haciendo otro vestidito. Yo no había visto nada de ella y ella no había visto nada mío. Así que fue sorpresa para las dos. Empezó siendo una boda sencilla, queríamos eso, pero después la gente nos quería regalar cosas. De pronto es un re casamiento. Va ser íntimo, solo 100 personas, creo que solo son 60 mi familia. Es mantener la intimidad del entorno. Después uno va a poniendo cotillón, la barra, todo. Va a arrancar a las 6.30 de la tarde. En un bosque alegre en Córdoba, un lugar apartado de todo. Es muy lindo. No sé mucho cómo va empezar, pusimos una persona que se encarga de todo. Dentro de poco tenemos una reunión que nos va a contar de todo. Nos están pasando un montón de opciones y estamos viendo qué nos gusta más”, detalló Pardo respecto su boda.

Rocío Pardo habló de su relación con Rufina, la hija de la China Suárez

En ese contexto, la comunicadora quiso saber cómo era su relación con Rufina. De forma sincera y cariñosa, la futura esposa de Cabré destacó: “Tenemos una relación hermosa, es una niña linda, feliz, amable, muy empática. Para mí es un orgullo compartir con ella. Ella es muy curiosa, cuando hicimos nuestro viaje a Japón nos sorprendía con qué ojos miraba el mundo. Es lindo ver que una nena sea tan curiosa y le guste aprender, otras culturas, otros idiomas. Acompañamos lo que ella decide en su curiosidad”.

Al destacar su vínculo con Rufina, Dlugi recordó que la China le agradeció a Pardo públicamente por cómo trata a su hija. “Hoy quizás es público, pero es nuestra intimidad, puertas para adentro hay mucha armonía, mucha paz, hoy se refleja en un comentario pero siempre estuvo”, se sinceró Rocío, destacando que su relación siempre había contado con este tipo de tratos.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo
Nicolás Cabré y Rocío Pardo cuentan los días para su casamiento íntimo

En ese marco, la conductora resaltó la valentía que había tenido Cabré al permitir que su hija viajara a Turquía constantemente con su madre, lo que repercutía en una mayor distancia con el actor. “Yo creo que él lo dice siempre, es el lugar que ocupa un padre, escuchar las necesidades de un hijo, acompañando, educando y estando presente. uno tiene que escuchar lo que quiere el otro y acompañar en todo tipo de relación. En mi crianza también tuve esa libertad de que me acompañen en cada decisión que tomé. Hoy es una situación particular, pero los niños hoy viene con una cabeza más evolucionada, es adaptarse, confiar y hacer equipo. Nico es un maravilloso padre”, reafirmó la artista.

Con la idea de ahondar aún más, Catalina le consultó a Rocío: “Vos me dijiste que no tenés necesidad de tener hijos con Nico, que con Rufina está bien. ¿O eso puede cambiar?”. Entre risas, pero nerviosa por el tema a tratar, Pardo contestó: “Uno va a hablando con el presente que tiene, yo creo que hoy estamos bien así. No sé si busco otra cosa, no quiero decir no para siempre. Después termino siendo esclava de mis palabras”.

Temas Relacionados

Rocío PardoNicolás CabréNico CabreRufina Cabre

Últimas Noticias

La mejores fotos de la entrevista de la China Suárez y Mauro Icardi con Mario Pergolini: gestos, miradas y reacciones

La actriz y el delantero del Galatasaray se animaron al mano a mano con el conductor de El Trece y contaron detalles de su relación

La mejores fotos de la

Entre risas y relax, Pampita compartió el día perfecto junto a su hija Anita

La modelo y su hija menor disfrutaron de una jornada a pleno sol y juegos. Las imágenes

Entre risas y relax, Pampita

El inesperado encuentro de Calu Rivero y Juliana Awada: “Un placer verte”

La actriz, en pareja con Aíto De la Rúa, pasó la tarde con la esposa de Mauricio Macri y compartió la foto de la jornada

El inesperado encuentro de Calu

La emoción de Silvina Escudero al alcanzar un importante logro en su vida: “Cierro esta etapa con el corazón lleno”

La bailarina compartió con sus millones de seguidores sus sensaciones al dar un paso más en su carrera en los medios

La emoción de Silvina Escudero

Cristian Castro negó haber sido infiel a su exnovia con la presidenta de su club de fans de Formosa: “Nunca soy el malo”

El cantante, de paso por Mendoza, habló con Canal Siete de esa provincia y compartió su versión sobre la ruptura con Mariela Sánchez y los rumores que lo vinculan a Marcela de Filippis

Cristian Castro negó haber sido
DEPORTES
San Lorenzo recibe a Sarmiento

San Lorenzo recibe a Sarmiento con el objetivo de terminar lo más alto posible en la Zona B del Torneo Clausura

“¡Roja al del carrito!”: la insólita escena que se vivió en el partido de Godoy Cruz que definió su descenso a la Primera B Nacional

El minuto a minuto de los partidos que definieron los descensos de Godoy Cruz y San Martín de San Juan

Detuvieron a Bebote Álvarez, su principal ladero y más de 100 barras tras las amenazas de una guerra por recuperar el control de la tribuna de Independiente

Godoy Cruz y San Martín de San Juan descendieron a la Primera B Nacional

TELESHOW
La mejores fotos de la

La mejores fotos de la entrevista de la China Suárez y Mauro Icardi con Mario Pergolini: gestos, miradas y reacciones

Entre risas y relax, Pampita compartió el día perfecto junto a su hija Anita

El inesperado encuentro de Calu Rivero y Juliana Awada: “Un placer verte”

La emoción de Silvina Escudero al alcanzar un importante logro en su vida: “Cierro esta etapa con el corazón lleno”

Cristian Castro negó haber sido infiel a su exnovia con la presidenta de su club de fans de Formosa: “Nunca soy el malo”

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana incautó casi 500

República Dominicana incautó casi 500 kilos de cocaína en un operativo ligado a la Operación “Lanza del Sur” de EEUU

El crimen que horrorizó al Reino Unido: asesinó a su abuela de 96 años por una herencia y trato de encubrirlo con un incendio

Qué decisiones generan más estrés en 2025 y por qué el trabajo domina el ranking, según un nuevo estudio psicológico

Por qué casi todos son diestros y qué dice hoy la ciencia sobre genética, evolución y cultura

Unas 70.000 personas marcharon en Belém para cuestionar a la COP30 y exigir justicia climática