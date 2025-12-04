El enojo de los participantes de MasterChef con La Joaqui luego de que demorara las grabaciones: “Tenía una crisis de llanto”

Los participantes de MasterChef Celebrity se habrían molestado con La Joaqui por haber retrasado el inicio de la grabación (Video: A La Tarde, América TV)

Un fuerte clima de tensión se vivió durante la grabación de MasterChef Celebrity (Telefe) y terminó saliendo a la luz en A la tarde (América TV). Según relataron los panelistas del ciclo, la producción del reality culinario atravesó un importante retraso debido a una crisis emocional de La Joaqui, quien habría llegado al estudio profundamente angustiada y convencida de haber sido destratada.

Santiago Sposato fue el encargado de detallar lo que habría ocurrido a primera hora de la mañana, cuando el equipo de MasterChef Celebrity se disponía a comenzar una extensa jornada de trabajo. “Escándalo hoy a la mañana en la grabación. Todos esperando para empezar, porque son muchas horas de grabación. No podían grabar porque La Joaqui estaba en una crisis de llanto por todo lo que pasó”, explicó el periodista.

De acuerdo con su información, la cantante se mostraba afectada por lo que interpretó como un gesto deliberado en su contra. “Decía que fue excluida de la tapa de la revista Gente por pedido de Wanda Nara”, aseguró. Desde el otro lado, aclaró, esa versión fue desmentida, pero La Joaqui “está totalmente convencida de que esto ocurrió. Le hizo muy mal. Hoy no podía empezar a grabar. Se retrasaron muchísimo y sus compañeros se enojaron”.

La Joaqui sospecha que Wanda Nara influyó en su exclusión de la tapa de la revista Gente, lo que agravó su malestar

Luis Bremer, otro de los panelistas presentes en el estudio, reforzó la escena que se habría vivido detrás de cámaras, recordando el estado en el que la artista había abandonado el canal el día anterior. “Ayer La Joaqui se fue muy conmovida de Telefe. Hubo algunos colegas que se acercaron y, de verdad, no podía armar palabras”, afirmó. Para él, el malestar no responde solo a un hecho aislado, sino a una acumulación de tensiones propias del programa.

Karina Mazzocco, conductora del ciclo, quiso saber si el conflicto estaba estrictamente relacionado con la tapa de la revista o si había ocurrido algo más dentro del ciclo. Fue entonces cuando Bremer agregó una pieza clave: “Pasaron cosas que se editaron del programa”. Y avanzó aún más sobre la interna: “No se sintió bien tratada”.

El periodista comparó la situación con otras figuras que, según recordó, atravesaron momentos similares en ediciones anteriores. “Lo mismo que Eugenia Tobal, que ahora se hace la que dice: ‘Decisiones personales’. Se sintió como La Gunda (Claudia Fontán) en su momento, que también tuvo crisis psicológicas. Son diez horas de laburo, que se te bardea todo el tiempo… llorás”.

El desgaste emocional y la presión de la competencia afectan a los concursantes de MasterChef Celebrity (Captura de video)

La escena que describieron en A la tarde expone no solo un episodio puntual, sino un desgaste que los participantes del certamen suelen mencionar en privado: las largas jornadas, la presión de la competencia, la exposición pública, las devoluciones exigentes del jurado y el posterior análisis mediático generan una carga emocional que, en ciertos casos, termina explotando.

Según la reconstrucción del ciclo de América, La Joaqui habría llegado al límite luego de días de sentirse afectada por la dinámica interna y por situaciones que no habrían sido emitidas al aire. La sospecha de que Wanda Nara podría haber intervenido en su ausencia de la tapa de una revista solo habría profundizado su angustia.

Mientras tanto, en el estudio de Telefe, el retraso en el inicio de las grabaciones generó malestar entre algunos concursantes, que esperaron hasta que la situación pudiera estabilizarse. Aunque no hubo declaraciones de las partes, el hecho dejó entrever que las tensiones dentro del programa son mayores de lo que se muestra en pantalla.

De momento, se desconoce si estas internas tendrán repercusión en el desarrollo de la competencia o si quedarán puertas adentro. Lo cierto es que, según el panel de A la tarde, el enojo entre varios participantes y el malestar emocional de la cantante ya forman parte de una polémica que promete seguir dando que hablar.