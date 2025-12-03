Maxi López proyecta su futuro luego del nacimiento de su hijo: “Tengo que ir a Suiza, pero vuelvo”

Maxi López habló de su futuro en los medios (Video: LAM. América)

La noche de este martes, Ángel de Brito se acercó a una de las estrellas de este año que está terminando, ese hombre que alguna vez fue noticia por sus goles y luego por sus escándalos y que hoy conquista el prime time con otro ritmo: Maxi López. El periodista, con gesto de picardía, rompió el hielo: “Un año raro el tuyo”. La respuesta, serena, no tardó: “Sí, distinto. Raro no, pero sí distinto”, admitió el exfutbolista, al dejar caer la definición como quien se quita un peso de encima.

En cuestión de segundos, la charla giró hacia el nuevo mundo de Maxi. ¿Quién lo hubiera imaginado así, tan cómodo bajo los focos de la televisión? “Haciendo tele. Me llevo muy bien con todo el grupo, la gente que está detrás de escena. Lo disfruto”, aseguró. No hubo titubeos; hay autenticidad en ese tono. Y entonces, la pregunta inevitable: ¿Se ve Maxi López en otro rol dentro de los medios? De Brito fue directo: “¿Te ves conduciendo un programa, haciendo un streaming?” La mirada del exdelantero chispeó por un segundo, la mueca cómplice de quien sabe abrir puertas: “Ojo, ¿eh? Puedo”.

¿Y si el futuro profesional de López estuviera, de pronto, delante de una cámara, pero con el micrófono del conductor? “Yo te veo en un streaming”, insistió Ángel, al abrir el juego. Maxi, divertido, recogió el guante con una salida ingeniosa: “Si vos me das la verde, yo...”, entre risas y gestos que dejaron claro que ese paso, aunque no inmediato, no está descartado.

Maxi López sorprendió y gustó en MasterChef Celebrity

Pero hay compromisos. MasterChef Celebrity y ese contrato invisible con la audiencia. De Brito, insistente, buscó sacar algo más: “Te vas y te reemplaza Yanina (Latorre). ¿Volvés?”. Maxi fue categórico: “Me voy, tengo que ir a Suiza, pero vuelvo. Sí, vuelvo”. No deja lugar a dudas. Telefe mantiene una de sus figuras, y el carisma de López sigue siendo moneda de cambio en la pantalla chica argentina.

Mientras tanto, desde el streaming de La Posta Espectáculo, Naiara Vecchio aportó datos frescos sobre el posible futuro laboral del exfutbolista: Maxi López desembarcaría en Mar del Plata en enero y de esa forma marcaría su presencia estival en el canal de streaming Olga, una movida que muchos esperaban y que confirma la venia que le dio el público en este tiempo mediático en el país.

No es todo. Vecchio aseguró que Maxi López seguirá vinculado a Telefe durante 2026, más allá de su participación en MasterChef Celebrity. El canal, que sigue sumando figuras para lo que serán las transmisiones del próximo Mundial, ya lo tiene en carpeta para proyectos deportivos que lo acercarán al gran evento que paralizará al país.

Entonces, ¿cuál es el siguiente paso de Maxi López? ¿Será el streaming, la conducción o tal vez un nuevo salto en televisión deportiva? Las cartas están echadas, y si algo quedó claro es que este año distinto es, en realidad, un año de aperturas y apuestas. “Tengo que ir a Suiza, pero vuelvo. Sí, vuelvo”, repitió, como quien no se cansa de recordarse que siempre hay regreso para los que se animan a reinventarse.

Maxi López habló de la China Suárez (Video: SQP. América)

En medio de este raid mediático de los últimos días, Maxi también se enfrentó al duro cuestionario de Yanina Latorre, que sorteó sin problemas y dejó en claro todo lo que pensaba.

“¿Le das a la China? ¿Te gusta?”, lanzó la conductora. La imagen de la actriz apareció en pantalla. “¿Le das? Mirá esta bomba”. Fue entonces que Maxi, con una pausa medida, recurrió a un viejo refrán: “A ver, yo debo ser un poco anticuado. Pero, viste cuando decían que la mujer de un amigo tiene bigotes...”. A cada respuesta, el exfutbolista tejía su posición con firmeza, pero también con sutileza, al eludir el sensacionalismo.

Entró en escena la panelista Majo Martino, quien en busca de forzar la confesión que parecía imposible intentó imaginar un mundo paralelo: “Pero visualmente, la ves a la China y olvidate de la historia. ¿Le das?”. La respuesta de Maxi fue frontal, sin vueltas y con una mirada de complicidad hacia la cámara: “Para mí, mi Daniela es 10 veces más”.