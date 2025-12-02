Teleshow

Maxi López comparó a la China Suárez con su mujer: “Mi Daniela es 10 veces más”

Durante una entrevista con Yanina Latorre, el exfutbolista respondió qué le parece la actriz y dio su opinión sobre la relación con Mauro Icardi. “Son tal para cual”, aseguró

Guardar
Maxi López habló de la China Suárez

El clima en el estudio de América TV cambió de golpe cuando Maxi López soltó una serie de frases duras pero elegantes que dejaron incluso a Yanina Latorre sin palabras durante la transmisión de Sálvese quien pueda. Esa tarde, todo giró alrededor de una sola figura: la controversial China Suárez.

“¿Le das a la China? no me contestaste. ¿Te gusta?”, lanzó la conductora, con su conocido estilo directo, descarnado y sin filtro. La pregunta flotó pesada en el aire del estudio. Al instante, el exfutbolista no esquivó la provocación, pero tampoco se dejó atrapar: “Me gusta cómo bajan la música”, soltó, forzando una sonrisa mientras el ambiente se tensaba y las miradas de complicidad se multiplicaban en el estudio a la espera de su declaración. ¿Fue una evasiva? ¿Un guiño? Los presentes callaron, atentos.

Pero Latorre fue más allá, insistente: la imagen de la actriz apareció en pantalla. “¿Le das? Mirá esta bomba”. Fue entonces que Maxi, con una pausa medida, recurrió a un viejo refrán: “A ver, yo debo ser un poco anticuado. Pero, viste cuando decían que la mujer de un amigo tiene bigotes...”. Silencio. A cada respuesta, el exfutbolista tejía su posición con firmeza, pero también con sutileza, al eludir el sensacionalismo.

El exfutbolista visitó el programa de Yanina Latorre y habló como nunca tras años de polémicas (Video: SQP/ América)

Yanina no aflojó: “¿Sos de esos? Icardi no. La China tampoco”. Entonces el exjugador fue tajante: “Bueno, pero creo que se encontraron. Yo estoy de la vereda de enfrente. Se complementan. Son tal para cual”. Una frase que sonó a sentencia. Ahí, en ese momento, algo quedó claro: no habría dobleces ni medias tintas.

De hecho, instantes antes, sobre la famosa “icardiada” y si era amigo de Mauro Icardi cuando Wanda comenzó a salir con él, explicó su postura. “Tenemos culpa los dos y pasaron cosas de los dos lados. Cuando en una pareja se termina el amor, se termina de amor“, afirmó.

Entró en escena la panelista Majo Martino, quien en busca de forzar la confesión que parecía imposible intentó imaginar un mundo paralelo: “Pero visualmente, la ves a la China y olvidate de la historia. ¿Le das?”. La respuesta de Maxi fue frontal, sin vueltas y con una mirada de complicidad hacia la cámara: “Para mí, mi Daniela es 10 veces más”. Así dejó en claro que el amor por su pareja, Daniela Christiansson, ocupaba el centro de la escena. No había lugar para historias pasadas ni para inventar situaciones imaginarias.

Maxi López es una delas
Maxi López es una delas estrellas de MasterChef Celebrity

Todo podría haber terminado allí, pero la charla viró hacia otro de los nombres propios del triángulo interminable: Mauro Icardi. “¿Viste la nota de la China con Mario (Pergolini) y con Moria? ¿Qué opinás del momento de Mauro Icardi?”, le preguntaron. Fue entonces que Maxi no vaciló: “No, no opino, te digo la verdad, me concentro en mis chicos, en mi familia, en mi pareja y me quedo con eso”. La declaración llegó, contundente, como un cierre a cualquier tipo de especulación.

La insistencia mediática no obtuvo grieta. Sobre la exposición de Icardi, López fue claro: “No la vi sinceramente. Mario es un periodista que me encanta, siempre tuve buena onda con él. Mario ya me entrevistó varias veces, desde los inicios en River". Entonces, una última pincelada de humor: “Me parece un pibe súper inteligente, tiene solo un defecto: que es hincha de Boca”.

Esa tarde, en medio de preguntas incómodas, risas y cámaras, Maxi López eligió la distancia y la templanza. Es que,como viene ocurriendo desde su desembarco a la Argentina en el marco de la participación en Masterchef Celebrity, esa fue la postura que tomó y no abandonó, pese a las consultas que llegan en cada entrevista, en cada cruce con un micrófono de los programas de espectáculos.

Temas Relacionados

Maxi LópezChina SuárezMauro IcardiYanina LatorreDaniela ChristianssonWandagateIcardiada

Últimas Noticias

Lissa Vera habló de los rumores de su salida de Bandana: tensiones internas y la duda sobre el futuro del grupo

Declaraciones cruzadas, mensajes en redes y una relación fracturada marcan el presente de la banda pop argentina. El aniversario 25 se acerca, pero la incertidumbre crece entre las integrantes

Lissa Vera habló de los

Wanda Nara reconoció que tuvo un acercamiento con Sebastián Yatra: “Me mandó un collar”

El músico colombiano visitó MasterChef Celebrity. La conductora admitió que casi tuvo algo con él y terminó postulando a otra famosa para que el cantante tenga una cita

Wanda Nara reconoció que tuvo

Yanina Latorre anunció su pase a la pantalla de Telefe: “Tengo pánico”

La conductora, con Maxi López en el estudio de SQP, su programa en América, compartió una noticia que la llena de expectativas y que va a dar que hablar

Yanina Latorre anunció su pase

La divertida anécdota de Guillermo Francella sobre su encuentro con Woody Allen en Nueva York: “No me llega el agua al tanque”

El actor visitó el programa español El Hormiguero y relató una historia que generó risas. El problema idiomático que enfrentó en su encuentro con el director de Annie Hall

La divertida anécdota de Guillermo

La ovación a Nelson Castro tras dirigir a la Orquesta Sinfónica Juvenil en Chascomús: “Hay un trabajo de inclusión y de calidad”

El evento reunió a jóvenes talentos y figuras destacadas como parte del compromiso de la Fundación SOIJAr con la inclusión y la calidad musical en Argentina

La ovación a Nelson Castro
DEPORTES
Los mejores memes del triunfo

Los mejores memes del triunfo de Racing a Tigre: de los goles errados de Maravilla Martínez a la hora que terminó el partido

El tragicómico sorteo del Mundial 94: la estrella de Hollywood que ridiculizó a Blatter y una estruendosa ausencia

Mano a mano con Roberto Trotta: “el malo” que dejó atrás en Estados Unidos, sus charlas con Chilavert y el equipo al que sueña dirigir

Entrevista a Valentín Perrone, el “europibe” que brilló en la antesala del Moto GP: “Mi sueño es llevar a la Argentina a lo más alto”

Un gol anulado, penales no sancionados y la patada que mereció la roja: las polémicas de Racing y Tigre

TELESHOW
Lissa Vera habló de los

Lissa Vera habló de los rumores de su salida de Bandana: tensiones internas y la duda sobre el futuro del grupo

Wanda Nara reconoció que tuvo un acercamiento con Sebastián Yatra: “Me mandó un collar”

Yanina Latorre anunció su pase a la pantalla de Telefe: “Tengo pánico”

La divertida anécdota de Guillermo Francella sobre su encuentro con Woody Allen en Nueva York: “No me llega el agua al tanque”

La ovación a Nelson Castro tras dirigir a la Orquesta Sinfónica Juvenil en Chascomús: “Hay un trabajo de inclusión y de calidad”

INFOBAE AMÉRICA

“Como si me comiera desde

“Como si me comiera desde dentro”: la enfermedad que ataca los huesos en el norte de Kenia

La increíble vida de Eugène-François Vidocq, el hombre que escapó de la cárcel y luego creó la fuerza policial que inspiró al FBI

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: tras un día, el CNE sigue sin definir un ganador y solo procesó el 57% de los votos

El papa León XIV congregó a 150 mil personas en Beirut y pidió justicia por las víctimas de la explosión del puerto

El enviado de EEUU se reúne con Putin en Moscú para evaluar la propuesta de Trump destinada a poner fin a la guerra en Ucrania