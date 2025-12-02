Maxi López comparó a la China Suárez con su mujer: “Mi Daniela es 10 veces más”

Maxi López habló de la China Suárez

El clima en el estudio de América TV cambió de golpe cuando Maxi López soltó una serie de frases duras pero elegantes que dejaron incluso a Yanina Latorre sin palabras durante la transmisión de Sálvese quien pueda. Esa tarde, todo giró alrededor de una sola figura: la controversial China Suárez.

“¿Le das a la China? no me contestaste. ¿Te gusta?”, lanzó la conductora, con su conocido estilo directo, descarnado y sin filtro. La pregunta flotó pesada en el aire del estudio. Al instante, el exfutbolista no esquivó la provocación, pero tampoco se dejó atrapar: “Me gusta cómo bajan la música”, soltó, forzando una sonrisa mientras el ambiente se tensaba y las miradas de complicidad se multiplicaban en el estudio a la espera de su declaración. ¿Fue una evasiva? ¿Un guiño? Los presentes callaron, atentos.

Pero Latorre fue más allá, insistente: la imagen de la actriz apareció en pantalla. “¿Le das? Mirá esta bomba”. Fue entonces que Maxi, con una pausa medida, recurrió a un viejo refrán: “A ver, yo debo ser un poco anticuado. Pero, viste cuando decían que la mujer de un amigo tiene bigotes...”. Silencio. A cada respuesta, el exfutbolista tejía su posición con firmeza, pero también con sutileza, al eludir el sensacionalismo.

El exfutbolista visitó el programa de Yanina Latorre y habló como nunca tras años de polémicas (Video: SQP/ América)

Yanina no aflojó: “¿Sos de esos? Icardi no. La China tampoco”. Entonces el exjugador fue tajante: “Bueno, pero creo que se encontraron. Yo estoy de la vereda de enfrente. Se complementan. Son tal para cual”. Una frase que sonó a sentencia. Ahí, en ese momento, algo quedó claro: no habría dobleces ni medias tintas.

De hecho, instantes antes, sobre la famosa “icardiada” y si era amigo de Mauro Icardi cuando Wanda comenzó a salir con él, explicó su postura. “Tenemos culpa los dos y pasaron cosas de los dos lados. Cuando en una pareja se termina el amor, se termina de amor“, afirmó.

Entró en escena la panelista Majo Martino, quien en busca de forzar la confesión que parecía imposible intentó imaginar un mundo paralelo: “Pero visualmente, la ves a la China y olvidate de la historia. ¿Le das?”. La respuesta de Maxi fue frontal, sin vueltas y con una mirada de complicidad hacia la cámara: “Para mí, mi Daniela es 10 veces más”. Así dejó en claro que el amor por su pareja, Daniela Christiansson, ocupaba el centro de la escena. No había lugar para historias pasadas ni para inventar situaciones imaginarias.

Maxi López es una delas estrellas de MasterChef Celebrity

Todo podría haber terminado allí, pero la charla viró hacia otro de los nombres propios del triángulo interminable: Mauro Icardi. “¿Viste la nota de la China con Mario (Pergolini) y con Moria? ¿Qué opinás del momento de Mauro Icardi?”, le preguntaron. Fue entonces que Maxi no vaciló: “No, no opino, te digo la verdad, me concentro en mis chicos, en mi familia, en mi pareja y me quedo con eso”. La declaración llegó, contundente, como un cierre a cualquier tipo de especulación.

La insistencia mediática no obtuvo grieta. Sobre la exposición de Icardi, López fue claro: “No la vi sinceramente. Mario es un periodista que me encanta, siempre tuve buena onda con él. Mario ya me entrevistó varias veces, desde los inicios en River". Entonces, una última pincelada de humor: “Me parece un pibe súper inteligente, tiene solo un defecto: que es hincha de Boca”.

Esa tarde, en medio de preguntas incómodas, risas y cámaras, Maxi López eligió la distancia y la templanza. Es que,como viene ocurriendo desde su desembarco a la Argentina en el marco de la participación en Masterchef Celebrity, esa fue la postura que tomó y no abandonó, pese a las consultas que llegan en cada entrevista, en cada cruce con un micrófono de los programas de espectáculos.