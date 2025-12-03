La pelea entre Fabián Cubero y Mica Viciconte por el uso de la pelota de fútbol en la casa: “¿Te lo digo o lo entendés?”

Desde ponerse de acuerdo en qué cenar en Navidad hasta la dinámica dentro de la casa, Fabián Cubero y Mica Viciconte parecen discutir cada detalle. Es que, a pesar de conocerse desde hace más de siete años, todo se reestructuró teniendo en cuenta la crianza de Luca, su pequeño hijo de tres años. Así lo dejó ver el exjugador de Vélez Sarsfield al compartir un video íntimo de su casa.

En el clip que compartió el deportista con su millón de seguidores se lo ve dando vueltas en la cocina mientras juega con una pelota. “Cuando encontrás una pelota en casa y salta la cortamambo”, escribió Cubero en la descripción de la story, arrobando también a la cuenta de su hijo, Luca. En un extremo del área, Viciconte permanecía callada con su celular, hasta que todo explotó.

Después de que Fabián rebotara la pelota por las paredes, y se hiciera autopases de pie a pie, la modelo soltó el teléfono y lanzó: “Fabi, la pelota acá no. ¿Te lo digo o lo entendés? Está dormido el nene para que vos...”. Sin embargo, al ver que su pareja no se detenía, Mica decidió tomar acción y llevarse la pelota.

La discusión familiar de la familia de Fabián Cubero por la cena navideña

“No la puede levantar. Ay Dios”, se reía Cubero al ver cómo Viciconte intentaba llevar la pelota desde el piso hacia sus manos sin conseguirlo. Sin embargo, este no es el único desacuerdo que Cubero dejó ver en redes sociales. Horas atrás había compartido la discusión en torno al menú de la cena de Nochebuena, mostrando la división de opiniones entre sus hijas y Mica Viciconte. El exfutbolista compartió una captura de pantalla de un grupo de Whatsapp familiar, donde se reflejaron las distintas preferencias para la comida del 24 de diciembre, y resumió la situación con la frase: “La familia dividida”.

El conflicto surgió a partir de una encuesta realizada en el grupo de Whatsapp de la familia. Cubero, junto a sus hijas Allegra e Indiana, eligió el asado como plato principal para la celebración navideña. En contraste, Sienna, la hija menor, y Mica Viciconte, pareja actual de Cubero, prefirieron una mesa fría para recibir la Navidad. Esta diferencia de opiniones llevó a Cubero a describir la situación como una familia dividida, reflejando la dificultad de alcanzar un consenso en fechas festivas.

De cara a cumplir años, Allegra Cubero se mostró en un video con su pareja y causó furor en redes (Tik Tok)

La familia formada por Fabián Cubero y Nicole Neumann ha estado en el centro de la atención mediática debido a sus conflictos y la exposición de su vida privada. La convivencia entre Cubero, Viciconte y las hijas que el exfutbolista tuvo con Neumann, así como la presencia de los hijos de ambas partes, ha generado una dinámica compleja que suele quedar reflejada en publicaciones y comentarios en redes sociales.

En medio de la cuenta regresiva hacia su cumpleaños número 15, Allegra, la segunda hija de Cubero y Neumann, protagonizó un momento especial al presentar a su novio en redes sociales. La adolescente, que cuenta con casi 200.000 seguidores en TikTok, compartió un video en el que aparece junto a un joven de su misma edad, confirmando el vínculo sentimental con el hashtag “#novios”. La publicación generó una rápida repercusión y numerosos ‘me gusta’, mientras la identidad del joven aún no se ha hecho pública.

El nuevo integrante fue presentado en un encuentro familiar, donde compartió mesa y fotos con Nicole Neumann, la tía Geraldine, y los hermanos Cruz, Sienna e Indiana, además de otros miembros del círculo íntimo. Una de las imágenes lo muestra acariciando a un perro y sentado junto a Allegra, lo que sugiere su integración en los momentos importantes de la familia.

Ante los rumores y críticas, Allegra respondió de manera directa en sus redes sociales. En octubre, publicó un video en TikTok junto a Nicole Neumann, acompañadas por la canción “Call me maybe” de Carly Rae Jepsen. En el clip, se leía el mensaje: “La gente criticándonos, diciéndome que no quiero a mi mamá y nosotras así”, mientras ambas aparecían abrazadas y sonrientes. Allegra acompañó la publicación con un “Te amo”, reafirmando el vínculo afectivo con su madre y desestimando las versiones de distanciamiento.