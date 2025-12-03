Teleshow

Entre lágrimas, Juli Poggio desmintió haber coqueteado con Nico Occhiato: " No me gusta que me acusen de Tatiana"

En medio de los rumores que la señalaban como la figura que “beboteó” con el conductor de Luzu frente a Flor Jazmín Peña, la modelo salió a dar a conocer su versión

Guardar
En medio del revuelo que causó el rumor sobre su presunto "beboteo" a Nico Occhiato, Juli Poggio rompió en llanto frente a las cámaras (Rumis - La Casa)

La noche de martes, marcada por encuentros, flashes y figuras de la televisión y las redes, terminó desencadenando una controversia que pocas horas después era el tema central de debates, rumores y títulos de programas de espectáculos. El mundo del streaming y la farándula se sacudió ante el rumor de que Juli Poggio habría intentado coquetear con Nico Occhiato delante de Flor Jazmín Peña, pareja del conductor y figura en ascenso. Por la velocidad con que se propagó el supuesto cruce, la noticia se volvió viral, lo que llevó a que la propia Juli se expresara al respecto en Rumis (La Casa).

“¿Porque inventan desde cero? No hablé con Nicolás en toda la noche. No crucé palabra. No me gusta que me acusen de Tatiana, ni que me digan cosas horribles, ni tener que aclarar esto”, explicó, con la voz entrecortada, al referirse a cuánto le afectó la situación. Y, mientras uno de sus compañeros la abrazaba al notar que empezó a llorar, continuó: “No es nada grave, pero es feo tipo levantarte y encontrarte con todo una fake news así, tipo un invento que nada que ver”.

Respecto si se comunicó con Flor Jazmín, comentó: “Ahora le mando un mensaje. Pero nada, lo ponen en la tele, chicos, en los graph como: ‘Juli Poggio levantándose, beboteando...”

Previamente, sin buscar especulaciones ni quedarse en silencio, fue la propia Juli quien decidió salir a aclarar el tema en Bondi Live. Durante una comunicación con Pepe Ochoa, la ex Gran Hermano 2022 desmintió rotundamente que hubiera existido cualquier tipo de acercamiento romántico. “Yo no crucé palabra en toda la noche. Yo estaba sentada en el grupo verde, él llegó y yo lo saludé. Eso fue toda mi interacción en toda la noche”, explicó, con tono seguro aunque a la vez visiblemente cansada de verse envuelta en rumores. “No sé. Será porque esta semana estuve con quilombitos. No entiendo, ¿por qué me buscan?”, se preguntó. Cuando le consultaron sobre su relación con Flor Jazmín, fue directa: “Obvio, recontra”. Sobre el momento puntual con Occhiato, aclaró: “Yo ya estaba sentada, él vino y saludó a todos sus compañeros de Patria y Familia que estaban sentados ahí conmigo. Y esa fue toda mi interacción en toda la noche”.

Juli Poggio desmintió haber intentado coquetar con Nico Occhiato

“Les juro, chicos, solamente le di un beso. No hay ni una prueba que me pueda incriminar en eso porque aparte no me gusta. Te digo que me gusta más Flor”, agregó, sumando ironía y buscando cortar de raíz el rumor. Poggio remarcó: “No, igual es una boludez esto. Pueden decir lo que quieran, pero nadie tiene ninguna prueba. Y si le preguntan a él, va a decir que solamente lo saludé”.

El rumor se había encendido en el marco de la gala de los Personajes del Año de Revista Gente, donde, entre saludos y risas, la situación explotó. El detonante fue un video que subió Yanina Latorre a su Instagram. “Flor, vos sabés que yo a tu novio no me lo levanto. Me caés muy bien”, lanzó la panelista en tono de chicana, mientras Flor Jazmín, con expresión de fastidio, respondía: “¡Estoy viendo cada cosa!”. Aunque en ese momento no se dieron nombres, el mensaje bastó para que la ronda de especulaciones comenzara y se multiplicaran las versiones.

De acuerdo a las versiones
De acuerdo a las versiones que comenzaron a circular, Poggio habría intentado coquetearle a Occhiato frente a su novia (Instagram)

Ya el miércoles, el tema tomó fuerza cuando Mariana Brey, en A la Barbarossa (Telefe), identificó a la influencer como la aludida en la polémica. “La mujer en cuestión es Juli Poggio. Se hizo la linda con Occhiato en plena alfombra roja, provocando un clima tenso entre él y su pareja”, sostuvo la panelista, sumando más leña al fuego. Cuando Alejandra Maglietti preguntó si realmente había habido una actitud de “beboteo”, Brey fue categórica: “Fue en la alfombra roja, y esto lo dicen voces que estuvieron presentes. Ella se le hizo la linda”.

Así, lo que empezó como una celebración terminó virando en el tema central en la conversación digital. Juli, por su parte, fue contundente: eligió la frontalidad para cortar el rumor desde la raíz y, con una mezcla de sinceridad y frescura, dejó en claro que una vez más, en pleno auge de las redes, los hechos son muchas veces distintos a la versión del espectáculo.

En medio de la sesión de fotos con las figuras más importantes del año, Yanina Latorre se refirió al momento junto a Flor Jazmín Peña (Instagram)

Esta nueva polémica reafirma el grado de exposición y presión que viven las figuras jóvenes, obligadas a responder casi en tiempo real a especulaciones que muchas veces nacen de miradas, chistes o saludos ocasionales. Por ahora, Poggio, Flor Jazmín y Occhiato dejan atrás otro capítulo del show mediático, con la tranquilidad de saber que, en medio del ruido, lo que cuenta es la verdad de cada uno fuera de la cámara.

Temas Relacionados

Juli PoggioNico OcchiatoFlor Jazmín PeñaCoqueteoRumoresVersionesBondi LiveYanina Latorre

Últimas Noticias

El papá de Rocío Pardo habló de la boda de su hija con Nicolás Cabré: “Voy a tener que vender más entradas”

Miguel ya se encuentra instalado en Córdoba para el casamiento de la bailarina y el actor y contó el rol que tuvo en los preparativos del gran acontecimiento del próximo sábado

El papá de Rocío Pardo

Murió a los 49 años Puni Corvalán, referente del rock de Santiago del Estero

El bajista y compositor dejó un legado de más de dos décadas en la escena del noroeste. Los mensajes de sus fanáticos para despedirlo

Murió a los 49 años

El gesto a la distancia de Maxi López a su esposa Daniela Christiansson a pocos días de dar a luz

Luego de mostrarse a las risas con Wanda Nara, el exdelantero de River le dedicó una serie de imágenes a la modelo sueca, con quien espera su segundo hijo en común

El gesto a la distancia

La palabra de Darío Cvitanich tras su separación con Ivana Figueiras y el escándalo con Chechu Bonelli

Juan Etchegoyen contó en Infobae en Vivo la charla que tuvo con el exfutbolista luego de su ruptura con la empresaria y las declaraciones de la modelo

La palabra de Darío Cvitanich

María Becerra contó cómo organizan su mudanza con J Rei y embalan sin ayuda: “No quiero que nadie doble mis tangas”

De cara a sus próximos shows en el Estadio Monumental, la artista compartió el proyecto que lleva adelante con su pareja y cómo afrontan el arduo trabajo

María Becerra contó cómo organizan
DEPORTES
Peleas y denuncia de infidelidades:

Peleas y denuncia de infidelidades: la polémica fiesta organizada por Carrascal y Pulgar tras ganar la Libertadores con Flamengo

Sorteo del Mundial 2026: hora, TV y cómo verlo en vivo

Habló uno de los refuerzos que tiene River Plate en carpeta: qué haría si lo llama Gallardo y la razón por la que quiere volver al país

FIFA dio a conocer a los tres artistas que animarán el sorteo del Mundial 2026 y confirmó a los conductores del evento

La nueva vida de un ex arquero de la selección de Francia como productor de ostras: “El boca a boca funciona, es la mejor publicidad”

TELESHOW
El papá de Rocío Pardo

El papá de Rocío Pardo habló de la boda de su hija con Nicolás Cabré: “Voy a tener que vender más entradas”

Murió a los 49 años Puni Corvalán, referente del rock de Santiago del Estero

El gesto a la distancia de Maxi López a su esposa Daniela Christiansson a pocos días de dar a luz

La palabra de Darío Cvitanich tras su separación con Ivana Figueiras y el escándalo con Chechu Bonelli

María Becerra contó cómo organizan su mudanza con J Rei y embalan sin ayuda: “No quiero que nadie doble mis tangas”

INFOBAE AMÉRICA

“Testigos de la historia”: la

“Testigos de la historia”: la Agencia EFE celebra 60 años en Argentina con una exposición histórica

María Corina Machado responsabilizó a Maduro por el despliegue militar de EEUU en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se negó”

Periodismo digital con IA: avances en España y LATAM

El mercado del arte redescubre los clásicos con precios récord a Gustav Klimt, Rubens y Dora Maar

“La edición número 50 de la Feria del Libro de Buenos Aires posiblemente sea la más importante de su historia”