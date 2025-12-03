El romántico saludo de cumpleaños de José Sosa a Cami Homs: “La mamucha más hermosa”

José 'Principito' Sosa dedicó un romántico saludo de cumpleaños a Cami Homs y celebró la espera de su primera hija juntos

José “Principito” Sosa sorprendió este martes al dedicarle a Cami Homs un posteo lleno de ternura por su cumpleaños. El futbolista compartió una serie de imágenes donde se los ve abrazados, besándose y celebrando la espera de su primera hija juntos, gesto que expuso públicamente la nueva etapa de la pareja.

“Feliz cumpleaños bebita, mi compañera, mujer bomba y la mamucha más hermosa. Feliz Vida y que sigamos recorriendo este hermoso camino juntos con salud, mucho amor y paz. Que seas muy feliz. Te amo”, escribió el jugador de Estudiantes de La Plata, dejando en claro la intensidad del vínculo y el lugar que la influencer ocupa hoy en su vida.

La publicación abre con una imagen que ya recorre las redes: el futbolista abrazando a la modelo desde atrás frente a un espejo, mientras ella sostiene el teléfono para captar el reflejo. Él la besa en el cuello y le rodea la panza con las manos, dejando en claro el protagonismo de la panza de embarazo.

Luego, el carrusel continúa con la segunda foto: una escena a pleno sol donde ambos están recostados en una reposera, abrazados y besándose. En contraste con la quietud de esa escena, la siguiente imagen los muestra parados al borde de una piscina infinita, recortados contra un atardecer vibrante sobre el mar. Con el sol cayendo detrás de ellos y sus siluetas reflejadas en el agua, ambos posan abrazados mientras Homs levanta la mano celebrando el momento.

Las fotos que siguen continúan reflejando distintas facetas de la relación. En una salida nocturna, posan frente a una pileta iluminada mientras ella luce un vestido negro con aberturas y él un look total black; ambos sonríen relajados, claramente disfrutando de la noche. Después aparece una imagen tomada durante una participación televisiva: la influencer, emocionada, se cuelga del cuello del deportista en pleno estudio, riendo y abrazándolo con euforia frente a un fondo que simula un estadio lleno.

Otra toma romántica los muestra besándose en un muelle, envueltos por un paisaje nublado y un lago calmo. La foto está en blanco y negro, lo que acentúa el dramatismo de la escena y la conexión entre ellos. Más tarde aparece otra pose frente al espejo, esta vez con ambos más producidos: Camila con un look total black y Sosa abrazándola desde atrás, nuevamente con sus manos en la panza, dejando en claro que la espera de la bebé ocupa un lugar central en su presente. Cabe recordar que con esa misma imagen hicieron público el nombre de su bebé en camino. “Los papás de Aitu”, escribió Homs en la descripción del posteo que acompañaba un carrusel de dos fotos parecidas entre si.

Inmediatamente después de que la expareja de Rodrigo de Paul lo subiera a sus redes sociales, el posteo se llenó de miles de likes y comentarios de felicitaciones. “Hermosos, se merecen lo lindo del mundo”, “Divinos, José pedile matrimonio, León”, “Dios, no pueden ser más lindos” y “Amo el nombre”, fueron algunos de los mensajes que recibieron los futuros padres en ese carrusel.

Finalmente, el carrusel cierra con una imagen artística y etérea de Cami en perfil, iluminada a contraluz. Vestida con un conjunto negro, su figura aparece recortada en sombras mientras sostiene su panza con ambas manos. Es una foto elegante, casi de estudio, que pone el broche final al mensaje de José Sosa: la celebración del amor, la familia y la nueva vida que están por recibir. Ella le respondió el posteo con un mensaje que demuestra que el amor es mutuo: “Cuánto te amamos, papito. Gracias por todo”, escribió en la misma publicación.