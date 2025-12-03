Teleshow

El romántico saludo de cumpleaños de José Sosa a Cami Homs: “La mamucha más hermosa”

El futbolista sorprendió a la influencer con una publicación en redes sociales, compartiendo imágenes íntimas y palabras de cariño mientras esperan la llegada de su primera hija juntos

Guardar
José 'Principito' Sosa dedicó un
José 'Principito' Sosa dedicó un romántico saludo de cumpleaños a Cami Homs y celebró la espera de su primera hija juntos

José “Principito” Sosa sorprendió este martes al dedicarle a Cami Homs un posteo lleno de ternura por su cumpleaños. El futbolista compartió una serie de imágenes donde se los ve abrazados, besándose y celebrando la espera de su primera hija juntos, gesto que expuso públicamente la nueva etapa de la pareja.

Feliz cumpleaños bebita, mi compañera, mujer bomba y la mamucha más hermosa. Feliz Vida y que sigamos recorriendo este hermoso camino juntos con salud, mucho amor y paz. Que seas muy feliz. Te amo”, escribió el jugador de Estudiantes de La Plata, dejando en claro la intensidad del vínculo y el lugar que la influencer ocupa hoy en su vida.

La publicación abre con una imagen que ya recorre las redes: el futbolista abrazando a la modelo desde atrás frente a un espejo, mientras ella sostiene el teléfono para captar el reflejo. Él la besa en el cuello y le rodea la panza con las manos, dejando en claro el protagonismo de la panza de embarazo.

El futbolista de Estudiantes de
El futbolista de Estudiantes de La Plata compartió imágenes íntimas con Cami Homs, mostrando la nueva etapa de la pareja en redes sociales
El carrusel de imágenes incluye
El carrusel de imágenes incluye momentos románticos y familiares, desde atardeceres junto al mar hasta salidas nocturnas y participaciones televisivas
La publicación de Cami Homs
La publicación de Cami Homs y José Sosa recibió miles de likes y comentarios de felicitaciones por parte de sus seguidores

Luego, el carrusel continúa con la segunda foto: una escena a pleno sol donde ambos están recostados en una reposera, abrazados y besándose. En contraste con la quietud de esa escena, la siguiente imagen los muestra parados al borde de una piscina infinita, recortados contra un atardecer vibrante sobre el mar. Con el sol cayendo detrás de ellos y sus siluetas reflejadas en el agua, ambos posan abrazados mientras Homs levanta la mano celebrando el momento.

Las fotos que siguen continúan reflejando distintas facetas de la relación. En una salida nocturna, posan frente a una pileta iluminada mientras ella luce un vestido negro con aberturas y él un look total black; ambos sonríen relajados, claramente disfrutando de la noche. Después aparece una imagen tomada durante una participación televisiva: la influencer, emocionada, se cuelga del cuello del deportista en pleno estudio, riendo y abrazándolo con euforia frente a un fondo que simula un estadio lleno.

El posteo destacó la conexión
El posteo destacó la conexión y el amor entre la influencer y el futbolista, quienes disfrutan de cada etapa del embarazo
El jugador de Estudiantes de
El jugador de Estudiantes de La Plata celebró el cumpleaños de su pareja con un posteo lleno de ternura
La panza de embarazo de
La panza de embarazo de Cami Homs se convirtió en protagonista de las fotos que reflejan la felicidad de los futuros padres

Otra toma romántica los muestra besándose en un muelle, envueltos por un paisaje nublado y un lago calmo. La foto está en blanco y negro, lo que acentúa el dramatismo de la escena y la conexión entre ellos. Más tarde aparece otra pose frente al espejo, esta vez con ambos más producidos: Camila con un look total black y Sosa abrazándola desde atrás, nuevamente con sus manos en la panza, dejando en claro que la espera de la bebé ocupa un lugar central en su presente. Cabe recordar que con esa misma imagen hicieron público el nombre de su bebé en camino.Los papás de Aitu”, escribió Homs en la descripción del posteo que acompañaba un carrusel de dos fotos parecidas entre si.

Inmediatamente después de que la expareja de Rodrigo de Paul lo subiera a sus redes sociales, el posteo se llenó de miles de likes y comentarios de felicitaciones. “Hermosos, se merecen lo lindo del mundo”, “Divinos, José pedile matrimonio, León”, “Dios, no pueden ser más lindos” y “Amo el nombre”, fueron algunos de los mensajes que recibieron los futuros padres en ese carrusel.

El futbolista sorprendió a la
El futbolista sorprendió a la influencer con una dedicatoria llena de fotos inéditas
Una imagen artística de Cami
Una imagen artística de Cami Homs, iluminada a contraluz y sosteniendo su panza, cierra el mensaje de celebración familiar y amorosa

Finalmente, el carrusel cierra con una imagen artística y etérea de Cami en perfil, iluminada a contraluz. Vestida con un conjunto negro, su figura aparece recortada en sombras mientras sostiene su panza con ambas manos. Es una foto elegante, casi de estudio, que pone el broche final al mensaje de José Sosa: la celebración del amor, la familia y la nueva vida que están por recibir. Ella le respondió el posteo con un mensaje que demuestra que el amor es mutuo: “Cuánto te amamos, papito. Gracias por todo”, escribió en la misma publicación.

Temas Relacionados

José SosaPrincipito SosaCami Homs

Últimas Noticias

Leandro Paredes y Camila Galante hablaron de su regreso al país: “Era hora de volver”

Tras 11 años en el exterior, el futbolista y su esposa compartieron en LAM su alegría por volver al país y reencontrarse con familiares y amigos en una nueva etapa de sus vidas

Leandro Paredes y Camila Galante

Martín Cirio contó cómo fue su pelea con Lizardo Ponce durante su cancelación: “Lo que para él fue estar, para mí no lo fue”

El creador de La Faraona visitó el programa de Yanina Latorre y habló sin filtros sobre el quiebre con el panelista, dejando claro que la amistad quedó en el pasado y no hay vuelta atrás

Martín Cirio contó cómo fue

Gimena Accardi contó cómo quedó la tenencia de sus tres gatos con Nicolás Vázquez después del divorcio

La actriz explicó en SQP la decisión que tomó con su exmarido sobre las mascotas que comparten y cómo afrontó los cambios en su vida durante el último año

Gimena Accardi contó cómo quedó

Rosalía mostró cómo fue su ascenso por el interior del Obelisco: de su asombro por la vista al guiño a Eva Perón

Durante su estadía en Buenos Aires, la española recorrió uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad. Los rumores indican que habría aprovechado el paseo para grabar parte del videoclip de su canción “Reliquia”

Rosalía mostró cómo fue su

El fuerte accidente de Guillermo Francella que sufrió en España: “Creí que todo había acabado”

El actor compartió detalles sobre el choque que sufrió en Fuerteventura, un día antes de iniciar el rodaje de la película Playa de Lobos

El fuerte accidente de Guillermo
DEPORTES
El respaldo incondicional de Simeone

El respaldo incondicional de Simeone a Julián Álvarez y su inesperada admiración por Raphinha que reavivó el debate del Balón de Oro

River Plate quiere romper el mercado con una figura del fútbol argentino: “Es muy viable”

Conmoción en el fútbol argentino: declararon la “muerte cerebral” de Santiago Fredes, DT y leyenda de Luján, de 35 años

Faustino Oro perdió y cedió la punta del Campeonato Argentino: los detalles de una definición apasionante

La buena noticia que recibió Boca Juniors en la vuelta a las prácticas: el pizarrón de Úbeda pensando en Racing

TELESHOW
Leandro Paredes y Camila Galante

Leandro Paredes y Camila Galante hablaron de su regreso al país: “Era hora de volver”

Martín Cirio contó cómo fue su pelea con Lizardo Ponce durante su cancelación: “Lo que para él fue estar, para mí no lo fue”

Gimena Accardi contó cómo quedó la tenencia de sus tres gatos con Nicolás Vázquez después del divorcio

Rosalía mostró cómo fue su ascenso por el interior del Obelisco: de su asombro por la vista al guiño a Eva Perón

El fuerte accidente de Guillermo Francella que sufrió en España: “Creí que todo había acabado”

INFOBAE AMÉRICA

“La era de Hitler”: por

“La era de Hitler”: por qué el consenso moral de Occidente está llegando a su fin

Por qué el cerebro humano responde de forma única a las voces de chimpancés

Brasil alcanzó un récord histórico en la producción de petróleo y gas natural

La ONU expresó su solidaridad con los afectados por las inundaciones en Asia que dejan cerca de 1.300 muertos

Haití aprobó el decreto que permitirá convocar elecciones generales en la isla tras una década sin comicios