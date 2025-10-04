Cami Homs y José Sosa revelaron el original nombre que eligieron para su bebé con un tierno posteo

Entre arduas rutinas de entrenamiento, escapadas y momentos en familia, Cami Homs cuenta los días para la llegada de su primer hijo junto a José Sosa. Sin embargo, este viernes, en medio de la dulce espera, la modelo sorprendió a sus seguidores al comunicar el llamativo nombre que ella y el futbolista eligieron para su bebé.

“Los papás de Aitu”, escribió Homs en la descripción de un tierno posteo que acompañaba un carrusel de fotos. En la romántica imagen, Sosa abrazaba a Camila desde su espalda, tomando la crecida panza de su pareja. En la siguiente foto, ambos protagonistas seguían en la misma pose, mientras el jugador de Estudiantes de La Plata besaba a su amada en su mejilla. Inmediatamente, el posteo se llenó de miles de likes y comentarios de felicitaciones. “Hermosos, se merecen lo lindo del mundo”, “Divinos, José pedile matrimonio, León” y “Amo el nombre”, fueron algunos de los mensajes que recibieron en la publicación.

El romántico posteo de Cami Homs y José Sosa para anunciar el nombre de su bebé (Instagram)

Días atrás, en medio de este clima de amor y alegría, la joven fue consultada por la posibilidad de contraer matrimonio con el futbolista. “¡Ojalá! Ojalá que sí, me gustaría, pero tiempo al tiempo. Ahora estamos enfocados 100% a esto (por su embarazo) y después veremos, pero ojalá que se dé“, dijo entre risas la modelo, dejando en claro que tras el nacimiento de la pequeña podría llegar a suceder, siempre después de que dé a luz a su tercer hijo: ”A mí dejame un traguito, ahora no puedo tomar nada", bromeó.

Cami Homs y José Sosa compartieron el nombre de su bebé en sus redes sociales (Instagram)

Camila también habló de cómo lograron ensamblar la familia con el hombre de Estudiantes de La Plata: “Mis hijos están acostumbrados a estar con José, porque convivimos hace poco más de dos años, y a estar con su papá también. Ellos viajan siempre que quieren y ahora que está más cerca, más aún”.

A diferencia de la primera etapa de su embarazo, donde la influencer sentía dolores de cabeza y malestares musculares, ahora se encuentra mejor que nunca. Así las cosas, luego de asesorarse con médicos profesionales, Homs decidió comenzar a entrenar. Es así que, constantemente, la modelo comparte en redes parte de su rutina. Sin embargo, no todos sus seguidores coinciden con la idea, razón por la cual muchas veces sufrió el hate de algunos usuarios.

Cami Homs habló de las ganas que tiene de casarse con José Sosa

“¿Qué sentís sobre la gente que empieza a opinar libremente de tu embarazo, de la forma, de que si entrenás, si no entrenás? Porque te empiezan a dar consejos...”, le consultaron a Homs durante su visita a Multitalent Tv. Fiel a su estilo, Camila respondió de forma tajante, dejando en claro que no da lugar a la opinión de los haters en su vida privada: “No me aconsejes porque no me importa tu consejo. O sea, es como que “Un besito, mi amor”. No te gastes en escribirme porque ni te leo”.

En ese marco, la pareja de José Sosa incluso reconoció que rechaza los comentarios que le hace su madre: “Hasta mi mamá a veces me dice cosas y le digo: ‘Mira mami, yo voy a vivir mi embarazo o lo que sea de la manera que yo quiero desde mi experiencia’. Me pasa con mi mamá, con mi hermana, con quien sea, imaginate con alguien que no conozca”.

Fue entonces cuando el grupo de panelistas reflexionó sobre los comentarios usuales que reciben las famosas en redes sociales: “Pensá que la gente opina: ‘Ay, a ver si es ejercicio, si come bien, si sale’. Te van a juzgar por todo. Pero qué tiempo libre igual. En las historias que cada uno sube, muestra un segundo de lo que está haciendo. O sea, ¿cómo podés juzgarme por ese segundo de lo que te estoy mostrando? ¿Qué sabés?”.

En línea con la opinión de las jóvenes conductoras del programa, Camila reveló el tipo de mensajes que recibe en su perfil de Instagram: “Me critican muchísimo cuando voy al gimnasio, cuando subo las rutinas. ‘Ay, Camila, estás embarazada, relájate’. Pero chabón, me hace bien al alma, me hace bien a mí, le hace bien a la bebé que yo esté activa, que esté saludable, que pueda hacerlo. Obviamente que no voy a ser una loquita que va al gimnasio sola a hacer 80 kilos de pesa. No, estoy siguiendo los pasos de un profesional que está especializado en esto, ¿entendés? Nunca le haría nada para hacer daño a mi bebé”.