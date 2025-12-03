El fuerte accidente de Guillermo Francella que sufrió en España: “Creí que todo había acabado”

Guillermo Francella relató el accidente de tránsito en Fuerteventura que casi frustra el rodaje de Playa de Lobos (Video: El Hormiguero, Antena 3)

Guillermo Francella visitó El Hormiguero, el programa de Antena 3 de la televisión española, para presentar Playa de Lobos, la nueva película que protagoniza junto a Javier Veiga y que llegará a los cines de ese país el 5 de diciembre. Pero, más allá de hablar del filme, el actor terminó llamando la atención al relatar el aparatoso accidente de tránsito que sufrió en la isla de Fuerteventura apenas un día antes de comenzar el rodaje.

Entre risas nerviosas y cierta incredulidad, el actor reconstruyó uno de los momentos más tensos de su estadía: “Fue un accidente feo. Muy feo. Gracias a Dios fue con suerte. Fue el día previo a filmar”, comenzó diciendo, antes de explicar que el episodio ocurrió mientras viajaba acompañado por la productora de la película, quien conducía, su hija y su propio hermano.

El actor recordó que la noche del impacto habían salido a cenar y luego emprendieron el regreso en auto. Allí comenzó una secuencia que él mismo describió como casi absurda: “Fuerteventura tiene muchas rotondas. No sé por qué cada cien metros hay una”, contó con humor. Las bromas continuaron cuando el conductor de El Hormiguero acotó que se trataba de “un vicio español”, a lo que Francella respondió entre risas: “¡Pero Dios mío! ¿Qué hay detrás de esa rotonda? Yo no sé... Porque no podés creer que haya otra rotonda. Si ya salimos de una y viene otra, y viene otra, ¿hasta cuando?. Nunca terminan, nunca terminan. Y sigue, y sigue... Y no están iluminadas algunas”.

El actor sufrió un choque junto a la productora, su hija y su hermano la noche previa al inicio de la filmación (ATRESMEDIA)

Ese detalle, sumado a un desvío que les marcó el GPS, fue determinante: “Nos perdimos con el Waze. Ay, ay, ay… Dios mío. Y teníamos que retomar la rotonda. Cuando la retoma, miro y veo que viene un auto con las luces prendidas”. El golpe fue inevitable. Con dramatismo, el actor revivió el momento exacto: “Digo, ‘¡Florencia!’. ¡Pum! Un choque. Saltaron los airbags, todo. Me lastimé bastante. Mi hermano también se lastimó: pegó su cabeza contra la cabeza de la hija de Florencia”.

Aunque ninguno sufrió heridas graves, el miedo fue enorme: “Un susto tan grande, tan grande… Bajamos y, gracias a Dios, estábamos ilesos, pero con golpes”, detalló. El protagonista de El encargado remarcó un punto que para él fue clave: “Gracias a Dios no me lastimé la cara, porque filmaba al otro día”.

Uno de los momentos más llamativos de la historia fue el inmediato arribo de los servicios de emergencia. Francella recordó el episodio con asombro: “Justo parecía que ocurría a menudo, porque pasó una ambulancia en serio. Pasó muy rápido. Fue tan inmediato que parecía un ensayo”, bromeó ante la risa generalizada en el plató.

Javier Veiga, director y coprotagonista, temió por la continuidad de Playa de Lobos tras enterarse del accidente (ATRESMEDIA)

Javier Veiga, director y coprotagonista del filme, también intervino para contar el impacto que tuvo la noticia en el equipo: “Yo estaba cenando cuando me llamó la productora para decirme lo del accidente. Le pregunté si estaban bien y empezó a balbucear… Me colgó. Pensé: ‘En Argentina me van a matar por haber matado a Francella’”, recordó entre carcajadas.

Veiga confesó que durante unos segundos creyó que el proyecto se había terminado antes de empezar: “En ese momento creí que todo había acabado”, señaló, aún incrédulo. El accidente no solo sorprendió a todos por su gravedad, sino porque ocurrió justo antes de iniciar un rodaje exigente. Playa de Lobos, la película que los llevó a Fuerteventura, es una historia que mezcla humor, tensión y giros inesperados.

Según Veiga, “es una comedia disfrazada de thriller, o un thriller con máscara de comedia”, mientras que el argentino afirmó que aceptó el proyecto porque “cuando hay una buena historia detrás, estás protegido”. El actor dejó en claro que pese al susto, la experiencia terminó bien y que el equipo pudo filmar sin inconvenientes al día siguiente.