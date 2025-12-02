Javier Veiga reta a Guillermo Francella y Dani Rovira en Playa de Lobos: "Hemos aprendido a hacer mejor el cine español"

El actor y cineasta Javier Veiga cree que el éxito actual del cine español se debe a que los profesionales han "aprendido a hacerlo mejor", lo que ha permitido que crezca "en cantidad y calidad" como demuestra el hecho de que "la ficción española viaja muy bien por el mundo".

"El talento es una cosa espontánea. Si tú haces muchísimas películas, muchísimas series, lógicamente acabarás haciéndolas mejor. Es como si tú juegas al futbolín mil veces, pues acabarás jugando muy bien. Los actores han hecho muchas películas y los directores han escrito muchas historias, por lo que si cada uno ha hecho su trabajo mil veces eso significa que ha aprendido a hacerlo mejor", ha asegurado Veiga en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines el próximo 5 de diciembre de la película que dirige, 'Playa de Lobos'.

Veiga cree que el cine español atraviesa un momento de "buena salud" y apunta que seguirá siendo así mientras se "echen monedas en el futbolín". "La ficción española se ve en todo el mundo porque hacemos bien las cosas y las hacemos así porque hemos tenido oportunidades a base hacer", ha defendido.

El cineasta revela que su nueva película, protagonizada por Guillermo Francella y Dani Rovira, surge de sus ganas de hablar de la "desesperación ante la actitud de la vida de mucha gente de no asumir responsabilidades", algo que afirma que suele estar relacionado con "las personas que trabajan en una ventanilla o en una oficina".

"La actitud de no hacerse responsable de nada ni de asumir nada nos puede ocurrir a todos", ha explicado. Veiga confiesa que cuando escribió el guión no pensaba en Francella ni en Rovira para los papeles, pero que una vez que supo que ellos estaban en la película, cambió el guión. "Intenté ajustar el traje a la sisa de cada uno", ha afirmado.

No obstante, asegura que ambos actores eran las principales propuestas que tanto él como los productores barajaban. "Hemos tenido mucha suerte al haber sido aceptados por los dos", remarca.

FRANCELLA-ROVIRA, UN TÁNDEM CON "QUÍMICA Y ARMONÍA"

Por su parte, los actores han destacado la "armonía" y el "compañerismo" que ha habido entre ambos durante todo el rodaje. En el caso de Rovira, el actor español ha asegurado que ha sido "muy bonito" trabajar con Francella, de quien ha destacado por ser un "gran" profesional y "un muy buen compañero".

"A mi el proyecto ya me gustó antes de saber que compartiría protagonismo con él. Ha sido una gozada", afirma. Dani Rovira señala que 'Playa de Lobos' es una película "a cara de perro" entre él y Francella, lo que ha ayudado a crear esa "armonía". "Hemos hecho mucha piña porque al final éramos los dos los que defendíamos el rostro tanto tiempo. Nos hemos apoyado mucho y nos hemos propuesto muchas cosas", ha desvelado antes de confesar que quiere volver a trabajar con Francella, pero en Argentina.

Por su parte, el actor argentino ha subrayado que trabajar con Dani Rovira ha sido "muy lindo" y ha destacado su "profesionalidad y disciplina". "En la mayoría del rodaje estábamos solos, por lo que nos necesitábamos mucho", ha enfatizado.

Ambos han desvelado que sus personajes son opuestos y eso conlleva que se haya formado una "química" que esperan trasladar al espectador. "Hay un contrapunto entre los dos. Cuanto más misterioso es su personaje, más perplejo era el mío. Siempre ha habido un yin y un yang", ha expresado el actor español.