Lissa Vera habló de los rumores de su salida de Bandana: tensiones internas y la duda sobre el futuro del grupo

Casting de las Bandana, pronto a cumplir 25 años de su debut

Lissa Vera despejó las dudas sobre su permanencia en Bandana tras una ola de rumores que sugerían su salida del grupo durante los shows del regreso del grupo popstar. La cantante utilizó su cuenta de Instagram para afirmar que no abandona el proyecto y que las negociaciones para el esperado reencuentro de la banda en 2026 continúan. Esta declaración llega en medio de versiones y comentarios de sus compañeras, quienes habían dejado entrever la posibilidad de que Vera no formaría parte de la próxima etapa de la agrupación pop argentina,

Lissa Vera desmiente su salida de Bandana y confirma que sigue en negociaciones para el reencuentro de 2026

En respuesta a las especulaciones sobre su futuro en Bandana, Lissa Vera publicó un mensaje en Instagram en forma de comunicado: “A raíz de los diferentes comentarios y consultas que me han hecho referentes a mi continuidad en el proyecto de Bandana 2026, me veo obligada a dejar en claro que no me bajé del mismo. Estoy en negociaciones que siguen en pie”.

El posteo de Vera se produjo luego del revuelo generado por el regreso de Lissa, Lourdes Fernández, Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha -con Ivonne Guzmán ausente con aviso- que estuvo plagado de versiones, polémicas e internas por las que sus compañeras manifestaron públicamente sus dudas sobre la participación de Vera en los próximos proyectos de la banda. La situación se volvió tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación, alimentando la preocupación de los fans sobre el futuro de Bandana.

Los primeros ensayos de Bandana para su vuelta a los escenarios

Tensiones y declaraciones de las otras integrantes

El regreso de Bandana para celebrar su 25 aniversario en 2026 parecía encaminado, pero la dinámica interna del grupo se ha visto alterada por tensiones recientes. Valeria Gastaldi, Virginia Da Cunha y Lourdes Fernández, integrantes originales de la banda, han reiterado su compromiso con el reencuentro, aunque reconocieron que la armonía entre ellas se ha visto afectada.

Valeria resumió el estado de ánimo del grupo al afirmar: “Somos tres con ganas”, en referencia a la incertidumbre sobre la continuidad de Vera. Esta declaración evidenció el distanciamiento y la falta de claridad sobre la integración de todas las miembros en el proyecto.

Por su parte, Virginia Da Cunha se refirió al reciente reencuentro del grupo en la fiesta L.A.T.M. +35, organizada por el DJ Tommy Muñoz. “Fue el primer reencuentro después de un montón de años. Lo disfruté, aunque obviamente toda la previa fue completamente inesperada y angustiante”. La cantante también se refirió directamente a la situación de Vera: “Por ahora se bajó, pero todo puede cambiar. Yo siempre estoy esperando que vuelva y que esto sea por un tema personal o por algo que ya lo va a resolver y ya va a entender que es algo que se merece disfrutar y que va a volver a fluir”.

Virginia Da Cunha destaca la importancia de la unión del grupo y deja abierta la posibilidad del regreso de Lissa Vera

La crisis interna en Bandana se profundizó en los últimos meses, especialmente tras la denuncia de Lourdes Fernández contra su expareja por violencia de género, un hecho que marcó un quiebre en la relación entre las integrantes. El distanciamiento entre Vera y Fernández fue notorio, y la situación personal de las artistas impactó en la dinámica del grupo.

A pesar del clima tenso, Da Cunha insistió en que los preparativos para el aniversario siguen en marcha: “Yo quiero disfrutar, vengo a sumar, he estado construyendo, poniendo todos mis recursos a disposición de este reencuentro. Tengo ganas de que estemos todas y si no, Bandana nos trasciende”.

¿Regresará Lissa Vera a Bandana para el aniversario?

La cantante recordó que la posibilidad de continuar con menos integrantes no es nueva: “Y si somos tres porque alguien no quiere estar, está en todo su derecho, como también en su momento no quiso Ivonne”, en referencia a la actual cantante de La Delio Valdez, a quien imagina presente en alguno de los proyectos del aniversario: “Mi sueño es que ella participe. Lo hemos hablado y me dijo que en algún momento se va a dar, pero va a ser sorpresa, no es algo para anunciar”.

El estado actual de las negociaciones para el reencuentro de Bandana permanece abierto. Vera ratificó que su participación aún está en discusión y que no tomó una decisión definitiva. Da Cunha le dejó la puerta abierta: “A veces es cuestión de decir ‘bueno, ya está, voy a cambiar la perspectiva de esto y vamos a ir para adelante’, pero todavía no ha sucedido”.

¿Regresará Lissa Vera a Bandana para el aniversario?