Teleshow

La emoción de Ivonne Guzmán por su último show lejos de Bandana: “¡Un orgullo ser parte de esta máquina!"

Mientras cosecha elogios junto a La Delio Valdez, varios se preguntaron si existe la posiblidad de un regreso con la banda que la vio brillar en 2001

Una de las imágenes compartidas
Una de las imágenes compartidas por Ivonne Guzmán de su últimos how (Crédito: IG @juligarciafotografia)

El escenario vibró con una potencia difícil de nombrar. Al culminar la última presentación de La Delio Valdez, Ivonne Guzmán quedó atravesada por sensaciones que no cabían en una sola palabra. En medio del bullicio, la artista se permitió una pausa y, desde algún rincón, escribió en sus redes: “Todavía no encuentro palabras para describir lo que fue la presentación de El Desvelo. Solo sé que fue puro corazón, mucho trabajo y un equipo que se viene aplomando por años. ¡Un orgullo ser parte de esta máquina!”. El agradecimiento brotó espontáneo, dirigido a ese público que nunca la suelta: “¡Gracias a todos el público hermoso que nos sigue y nos da su amor! ¡Qué decirles… ¡inolvidable! ¡Gracias por el amor, comunidad!”.

La ovación no tardó en multiplicarse. Los aplausos y halagos llegaron desde todos los rincones, pero también los comentarios sobre un tema que late con insistencia: el regreso de Bandana—la banda mítica que en 2001 marcó una época y de la que Ivonne decidió alejarse para siempre. Al ver a la artista brillar en su mejor momento, una de sus seguidoras sentenció: “Me mata que todavía haya gente que se lamenta porque no quiere volver a Bandana... ¿no la ven cómo brilla? ¡Reina absoluta!”. Otros repitieron la consigna: “La única que pudo brillar realmente después de Bandana”, y una frase que resuena como eco del destino: “La vida da segundas vueltas y te pone siempre en el lugar indicado”.

El mensaje de Ivonne Guzmán
El mensaje de Ivonne Guzmán al compartir la primera serie de fotos en Instagram

Para toda una generación de jóvenes, Bandana fue el pulso vital de la adolescencia: junto con Lissa Vera, Virginia da Cunha, Lourdes Fernández y Valeria Gastaldi explotaron sobre el escenario, salidas de aquel fenómeno televisivo llamado Popstar. Pero para Guzmán, el camino propio siempre fue la única posibilidad real.

En una conversación con Teleshow, destacó: “Siempre fui una persona que se manejó mucho por el deseo y la intuición. Fue algo que siempre tuve y en el momento en el que se dio la oportunidad de volver con Bandana, mi intuición y mi deseo no estaban ahí. Directamente, físicamente, yo lo sentía. O sea, me imaginaba en ese lugar y me sentía mal, entonces yo respondo a eso, entonces en ningún momento fue una decisión difícil de tomar”.

La decisión fue tan natural como definitiva. Guzmán lo explicó sin dramatismos, pero con convicción: “Fue natural y de ninguna manera tampoco es en detrimento de lo que ellas deciden, o sea me parece que estamos muy acostumbrados a una sociedad que compite, compite, compite, compite, en el arte no se compite. No sé si hay algún ámbito de la vida que sea sano competir, viste que te venden que competís con vos mismo, tampoco, o sea yo pienso que hay que compartir, creo mucho en lo colectivo y en crecer en comunidad, y creo mucho también en el autocuidado y en esto de guiarse por la intuición porque al final, la intuición es como yo la pienso como una conexión con tu ADN, que es mucho más viejo y ancestral que tu cerebro que tiene tu edad, es como una data más sabia que yo”.

Lissa Vera, Valeria Gastaldi, Lourdes
Lissa Vera, Valeria Gastaldi, Lourdes Fernández, Virginia da Cunha e Ivonne en pleno auge de Bandana

En el círculo de las viejas compañeras, la distancia es tranquila. ¿Hay contacto con las ex Bandana? Guzmán despejó cualquier suspicacia: “No mucho la verdad, pero no por mala onda ni nada. Simplemente una cosa que no se dio. Tenemos vidas y caminos muy diferentes”.

Mientras sobre el escenario de La Delio Valdez las luces la convierten en centro y testigo de su propio presente, Ivonne Guzmán confirma que el brillo auténtico nace de la lealtad al deseo y a la intuición. El rumor volverá cada vez que Bandana regrese: ¿volverá Ivonne alguna vez? Pero el verdadero reencuentro, por ahora, ocurre cada noche ante ese público que nunca la deja de aplaudir.

