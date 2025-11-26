La cruda reflexión de Virginia da Cunha tras el show de Bandana: “No fue a la altura”

La reflexión de Virginia Da Cunha tras el show de Bandana

Después de semanas de polémicas y conflictos, Bandana dio su ansiado show para celebrar sus 25 años. El regreso del grupo generó una ola de entusiasmo entre sus seguidores quienes agotaron las entradas para el show realizado en el boliche Moscú. El reencuentro de Lourdes Fernández (Lowrdez), Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha marcó un momento destacado para el pop argentino, en la antesala del aniversario 25 del grupo surgido en 2001. Sin embargo, una vez que la euforia bajó, una de sus integrantes realizó un crudo análisis sobre el evento.

“No fue el show oficial, no fue el formato a la altura de lo que sería un homenaje a los 25 años.. eso está claro. Pero fue un reencuentro sobre el escenario que superó muchísimos obstáculos, opiniones, contradicciones, historias de vida no sanadas, cosas no dichas, puro quilombo que ni yo termino de entender. Lo que sí entiendo es que la magia sigue viva, que fueron 25min de puro disfrute y lo vivimos como una verdadera fiesta. Que nuestro público es el mejor del mundo. El lugar colapsaba de amor y euforia. Por eso volvimos y por eso volveremos”, comenzó diciendo Virginia da Cunha de cara a sus 196 mil seguidores en Instagram.

El regreso de Bandana al escenario porteño marcó un hito para el pop argentino y anticipó nuevos proyectos (Instagram)

Acto seguido, la artista destacó que habrá revancha y que el año que viene planean llevar su show a nuevos públicos: “Apenas se vuelvan a alinear los planetas saldremos a gritar las fechas 2026 a los cuatro vientos. Gracias Tommy Muñoz y equipo por todo el aguante. Gracias Lucas Mata por tu arte y amor para vestirnos, por esas botas con las que me baile todo. Gracias Luca Salvo y Sebastián Camargo por dejarme hermosa una y otra vez. A mi familia mendocina que estuvo presente, a mis amigas de la City que amo. Hoy me quedo con ese abrazo que fue real. La vida es un carnaval y las penas se van cantando”.

El regreso de Bandana al escenario porteño generó una ola de entusiasmo entre sus seguidores, quienes agotaron las entradas para el show realizado el domingo en el recinto ubicado en la Costanera de Buenos Aires. La energía del show evidenció la vigencia de su música y su poder de convocatoria.

Virginia da Cunha reconoció que el show no fue el homenaje oficial, pero destacó la magia y el reencuentro del grupo (Instagram)

La cita, organizada como parte de la fiesta L.A.T.M. +35 por el DJ Tommy Muñoz, se presentó como un evento especial que anticipó la celebración de un cuarto de siglo desde la formación de Bandana en el programa Popstars. Desde las primeras horas de la noche, la expectativa se sentía tanto en el ambiente del local como en las redes sociales, donde las integrantes compartieron ensayos, imágenes de backstage y mensajes cargados de emoción. Lowrdez repitió con entusiasmo: “Es hoy, es hoy, es hoy” mientras se preparaba para el show, reflejando la ansiedad compartida por el grupo y sus fans. Lissa publicó un collage que comparó distintas etapas de la banda —2003, 2016 y 2025—, subrayando la capacidad de reinvención del cuarteto. Valeria transmitió optimismo desde los ensayos con la frase “Todo es felicidad”, mientras que Virginia destacó la “magia, guía y hermandad” que caracteriza la relación entre las integrantes.

Bandana celebró sus 25 años con un show en Moscú que agotó entradas y desató la euforia de sus fans

La puesta en escena fue uno de los puntos altos de la noche. Las cuatro artistas apostaron por una estética coordinada en negro, con guiños al glamour de los años 2000 y detalles actualizados a las tendencias contemporáneas. Lowrdez lució una musculosa negra con tiras, falda corta brillante y botas altas con flecos; Lissa eligió un vestido corto con tachas, accesorios de gran tamaño y botas de plataforma; Virginia optó por un conjunto de top y minifalda con transparencias, guantes negros con lentejuelas y botas altas; mientras que Valeria completó el cuadro con un crop top y shorts de gasa translúcida, maquillaje iluminado y botas con flecos. El concepto visual transmitió unidad, fuerza escénica y una identidad pop renovada.

Durante el show, Bandana repasó sus mayores éxitos con un setlist especialmente preparado para la ocasión. La apertura con “12 horas” dio paso a una sucesión de clásicos como “Maldita Noche”, “Muero de Amor”, “Cómo Puede Ser”, “Guapas”, “Nadie Como Yo” y un cierre con “Llega la Noche”. Cada tema fue recibido con entusiasmo por un público que, en muchos casos, creció junto a la música del grupo y revivió la emoción de los primeros años del siglo. Las coreografías originales, adaptadas con algunos arreglos actuales, se ejecutaron con precisión, mientras que el juego de luces rojas, moradas y azules reforzó la atmósfera eléctrica del espectáculo.

El clima entre las integrantes reflejó compañerismo y profesionalismo, dejando atrás las tensiones internas que habían surgido en el pasado, incluidas situaciones de violencia de género y denuncias que involucraron a Lowrdez y Lissa. Sobre el escenario, las cuatro compartieron abrazos, risas y gestos de complicidad, agradeciéndose mutuamente ante el público y mostrando una cohesión que superó cualquier polémica previa.

La respuesta del público fue contundente, con ovaciones y muestras de afecto que acompañaron cada momento del show. Aunque no se realizó ningún anuncio oficial sobre una posible gira o nuevos proyectos, la energía de la noche y la conexión con los fans dejaron en evidencia que Bandana conserva un lugar vigente en la cultura pop argentina.