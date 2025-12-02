La Tora Villar emocionó con su testimonio sobre fe y bautismo: “Dios me salvó la vida”

Lucila la Tora Villar contó que se bautizó un año atrás (Video: Instagram)

Lucila “La Tora” Villar abrió la puerta a su costado más íntimo al compartir en sus redes sociales un extenso reel donde habló de su relación con Dios y relató la experiencia transformadora de haberse bautizado a los 30 años. Con emoción y absoluta sinceridad, la ex Gran Hermano contó cómo, en medio de un año atravesado por tristeza y cambios personales, decidió dar un paso fundamental en su camino espiritual y cómo esa elección la marcó para siempre.

“Bueno, hoy hace un año que me bauticé. Sí, con treinta años me bauticé, me bauticé”, comenzó diciendo en el video. Explicó que su vínculo con la fe se consolidó de manera gradual: “Soy cristiana, tengo una relación desde hace cinco años con Dios, más o menos, donde lo acepté en mi corazón y Él vive en mí. Me pasó que yo me bauticé hace un año porque, yo cuando lo conozco, obviamente, empiezo a dar su palabra porque así me salía y así lo sentía, pero en un momento dije: ‘Che, yo estoy dando la palabra de Dios y no estoy bautizada’”.

La Tora detalló lo que sintió en aquellos días: “Yo daba la palabra y yo sentía que algo me faltaba. Sentía que algo me faltaba, sentía que algo me faltaba. Y, justo, venía como con cosas, con cosas que estaba muy triste en ese momento del año pasado”. Fue entonces que tomó la decisión de accionar: “Me acuerdo que llamé a la primera persona que me habló de Dios desde otro lado, desde un lado sin juzgar, desde un lado donde no hay religiones, donde es compañía, compañero. Y le dije a esa persona, le digo: ‘Che, me quiero bautizar, ¿me acompañás?’ Me dijo que sí, fuimos con otras dos personas más y fue el día más feliz de mi vida”.

Villar no minimizó que este paso puede ser incomprensible para muchos: “Mucha gente no lo va a entender y mucha gente sí, pero posta no hay nada más fiel que Dios. Yo oro todas las noches, oro por lo bueno, por lo malo, por la gente que me falló, por todo. O sea, realmente, Dios está en todo momento de mi vida”. Con la voz quebrada, compartió que muchas veces la imagen pública que proyecta es solo una parte de su personalidad:

“Quizás hay gente que ni me conoce en este rol o quizás ven la imagen de fea y fatal, o de mujer superada o de miles de cosas más, que está bien porque yo decido mostrar eso y porque soy la Tora y porque me la banco y todo. Pero obviamente que siempre que pueda, mi gente cercana lo sabe... O sea, la gente que me conoce o que cruza una palabra conmigo sabe la clase de persona que soy y sabe que yo voy a ayudar al mil por mil, sea quien sea. Y no, no me arrepiento de nada, al contrario, estoy muy, muy feliz”.

Con lágrimas en los ojos, la Tora recordó el día que se bautizó y habló de su relación con Dios (Captura de pantalla)

La influencer cerró su testimonio alentando a quienes están en duda acerca de la fe o del bautismo: “Si estás en duda de bautizarte o no, quizás este es el video que tenía que llegarte y que te puedas bautizar porque es lo más hermoso, más placentero y lo que más paz te puede dar. O sea, yo no encontré en ningún lugar tanta paz como en Dios. No la encontré ni en mí, ni en una persona física, cuando uno cree que sí. La paz, la tranquilidad y la confianza que te da estar en Dios, no te la va a dar nadie. Así que ojalá que si estás pasando alguna situación, sea cual sea, cada uno tiene sus mammos de problema, pero si no estás encontrando una solución, mi recomendación es que vayas a Dios, vos ponle el nombre que quieras”.

“Desde mí, desde lo que yo viví, desde lo que yo vivo, desde mis creencias, mis vivencias, todo, a mí Dios me salvó la vida, así que eso va a ser lo que yo te voy a decir a vos, que ojalá puedas conocer a Dios, que tengas ese lugar, ese momento y dejes los prejuicios de lado, porque Dios no es una religión, Dios no te va a prohibir tierras posar, no te va a prohibir un montón de pensamientos, no te va a prohibir nada, no te va a juzgar. Entonces, la comunión y relación con Dios es como con un amigo. Le contás tu problema como un amigo, lo agradecés como un amigo y le pedís como un amigo. Necesitaba contarlo. Eh, así que nada, yo voy a haber un año de bautizada y estoy muy feliz y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Los quiero”, cerró con la emoción a flor de piel.

La emotiva publicación de la Tora no tardó en despertar reacciones cargadas de apoyo y cariño entre sus colegas y seguidores. Una de las más sentidas llegó de Andrea Rincón, quien también ha contado públicamente su camino espiritual y su acercamiento a Dios. “¡Te quiero nena!! ¡Me emocionaste!! ¡Y claro que Dios es el camino!! ¡Felicitaciones por el aniversario de la mejor decisión de tu vida! ¡Te abrazo, te beso!”, fueron las cariñosas palabras de la actriz.