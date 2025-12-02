Teleshow

Fernanda Metilli expuso un agresivo mensaje que recibió y su divertida respuesta: “¿Me podrías dar un listado?"

La comediante y actual conductora de Las chicas de la culpa en Eltrece reaccionó con mucho humor a las desagradables palabras que le dedicó una seguidora en las redes

Fernanda Metilli expuso un agresivo mensaje que recibió y su divertida respuesta: "¿Me podrías dar un listado?" (Otro día perdido, Eltrece)

Así como las redes sociales producen un efecto de cercanía entre los famosos y los usuarios que lo siguen, existe una parte no tan agradable. La comediante Fernanda Metilli vive un gran momento laboral y sentimental y a través de sus redes, expuso un lamentable mensaje que le envió una seguidora y, fiel a su humor, la divertida respuesta que le dio.

“Flaca, todo bien con tu potencial actoral, pero dejá de colgarte de las pelotas de Agustín que bastante te sostiene en el medio. Chupá la indicada y hace lo que todas (SIC)... Brillar por la billetera. Él se merece mejores minas”, fue el mensaje que le envió una usuaria a la humorista de Las chicas de la culpa, el fenómeno teatral que acaba de dar un salto a la pantalla de Eltrece, aludiendo a la relación amorosa de más de una década que tiene con Agustín Aristarán, también conocido como Rada.

“Genial. Gracias por tu consejo. ¿Me podrías dar una lista de las pij... indicadas, por fa?“, fue la filosísima respuesta de Fernanda, que además es parte de la aclamada obra teatral Empieza con D, 7 letras. “Cuando tenga el listado lo comparto acá porque la buena data es para tod@s”, escribió, divertida en un posteo que se llenó de mensajes de famosos ironizando con el agresivo mensaje que le llegó.

Fernanda Metilli mostró el desagradable mensaje que le envió por las redes una seguidora y su desopilante reacción. El apoyo de los famosos que bromearon con su respuesta (Instagram)

“¡Fernandaaaa, yo estoy!“, comentó Flor de la V. ”¡Qué buen consejo! ¡Pero pásanos a nosotras primero! Así agarramos las 4 mejores", se despachó Malena Guinzburg, su compañera en Las chicas de la culpa, mientras que Rada lanzó un sarcástico “Po e ci to”. “¡Cheee, no me dejen afuera!“, se sumó Georgina Barbarossa, al igual que Vero Lozano al comentar ”Japi al 1111″.

“Yo también quiero ver el listado. Gracias. ¡Saludos!“, escribió Julia Calvo, al igual que Juariu y Mar Tarrés que se divirtieron pidiendo la ”famosa lista". “Amo cuando ves la foto de perfil y está con la pareja o la flia. Yo me pregunto, ¿esa persona sabe que el marido le escribe estas cosas por Instagram a la gente?”, se preguntó Naza Di Serio, sobre la usuaria que le envió a la actriz el mensaje.

Hace pocos días Fernanda Metilli recordó el momento de su primer debut en cine, una experiencia que compartió entre risas durante el ciclo Otro día perdido (Eltrece). Junto a Eduardo Blanco, ambos asistieron como invitados para conversar sobre la obra teatral que protagonizan, Empieza con D, siete letras, pero acabaron rememorando una peculiar anécdota ligada al séptimo arte. El relato surgió a partir de una pregunta de Mario Pergolini, conductor del programa, quien presentó un fragmento de la película Verdades Verdaderas, el filme biográfico de 2011 dirigido por Nicolás Gil Lavedra y basado en la vida de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

"Empieza con D, 7 letras" es una comedia romántica escrita por el propio Campanella y Cecilia Monti, y presentada en el porteño teatro Politeama

La escena mostrada por Pergolini reunió a varios personajes alrededor de una mesa, pero la identidad de Metilli pasaba inadvertida hasta que ella confesó, entre carcajadas: “¡Se me ve la espalda! Ese fue mi debut en cine. ¡Campanella, llámame!”, según relató la actriz, tentada de risa. La toma elegida por Gil Lavedra solo permitió distinguir su espalda y nuca, lo que motivó comentarios divertidos tanto del conductor como de los presentes.

Metilli recordó la cantidad de tomas realizadas para una escena tan breve y elogió la calidad del filme, diciendo: “Divina, divina la peli de Nicolás Gil Lavedra”, tal como comentó en el ciclo televisivo.

Finalmente, la actriz evocó el momento en que asistió al cine junto a su familia para presenciar su participación en pantalla grande. Advirtió a sus familiares sobre la inminente escena, pero solo al ver la película se percató de que la cámara nunca mostró su rostro. “Fui al cine a verme, fue una vergüenza”, afirmó frente a la audiencia, relatando la sorpresa al descubrir que la gloria de su debut quedó limitada a la nuca.

Metilli concluyó la anécdota al señalar que sí actuó en todas las tomas, diciendo frases como “Sí, mamá, sentate” en diferentes entonaciones, aunque solo su espalda haya quedado inmortalizada en su primer encuentro con el cine.

WTA 125 de Quito: Jazmín Ortenzi quedó eliminada y solo queda una esperanza argentina en el último torneo del año

Ciro Martínez contó cómo vivió el regreso de Los Piojos: "Era como un sueño"

Los detalles de la increíble donación de USD 6.250 millones de un magnate de la informática: a qué se destinará

