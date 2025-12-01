La reacción de Anita Espasandín a una crítica por su mensaje a Benjamín Vicuña que tomó distancia de la China Suárez

Anita Espasandín se hartó de los comentarios y no dudó en comenzar a contestar en sus redes (Instagram)

El cumpleaños de Benjamín Vicuña no fue solo una fecha para celebrar, sino un escenario donde las redes sociales ardieron. Su actual pareja, Anita Espasandin, eligió un gesto íntimo: una carta conmovedora y una serie de imágenes y videos que retratan su amor, sus viajes y sus aventuras compartidas. Pero en el universo de Instagram, la exposición nunca está libre de fisuras. Los comentarios ácidos no tardaron en llegar. ¿Quiénes faltaban en esas postales de felicidad compartidas?: los hijos de ambos.

La pregunta fue directa y, como un disparo, removió sensibilidades. “Ni una foto con familia ensamblada, se ve que son solo los dos”, destacó una de las seguidoras en el carrete de imágenes. La respuesta de la arquitecta dejó poco margen para la interpretación: “No vas a encontrar en este Instagram fotos con hijos ensamblados. No necesito subir nada”. Firme, tajante, sin buscar consensos en una plaza pública cada vez más hambrienta de detalles íntimos.

Pero la polémica no se detuvo ahí. Apareció el nombre nunca escrito pero omnipresente: la China Suárez. Un usuario, después de insistir, lanzó: “La China un poco de razón tiene en esta”. Anita Espasandin desafió: “Si estás al pe..., rompeme los h... un rato, a vos no te bloqueo”. ¿Hay un mensaje cifrado, una alusión indirecta a la madre de algunos de los hijos de Benjamín? Todo parece indicar que sí. Porque, al recordar que Eugenia comparte sin reparos la vida de sus hijos tanto en Turquía como en la Argentina, la tensión sube.

Anita Espasandin no dudó en responder los duros cuestionamientos de sus seguidores

Las diferencias se marcan también en otras respuestas. Anita explicó: “Los chicos disfrutan viajes en donde no se agotan, con familia cerca, con miles de fotos, pero que quedan en el ámbito privado como debe ser”. Entonces es inevitable pensar en la comparación: mientras la China exhibe postales cotidianas junto a sus hijos y su pareja, Mauro Icardi, y se hizo visible hasta en el escándalo con Wanda Nara, Anita opta a diario por la reserva. Además cabe recordar que el propio Benjamín le pidió a la madre de sus hijos menores que no expusiera a sus niños.

Pero eso no significa ausencia ni desinterés. Anita Espasandin también es madre. Protege la identidad de sus propios hijos y apenas comparte algún destello de la vida compartida con los de Benjamín Vicuña. Alguien podría pensar que la suya es una distancia calculada, solo que hay pruebas de que en cumpleaños y eventos familiares sí aparecen juntos. Simplemente, el álbum se queda puertas adentro.

En los últimos meses, Anita se mostró más activa respondiendo a los haters. No oculta su fastidio cuando las críticas apuntan a su novio ni cuando resurgen los comentarios sobre su vinculación con los hijos de ambos. La intensidad creció después de que Benjamín Vicuña recibiera ataques, muchos de ellos incentivados por su expareja.

Una de las imágenes compartidas por la pareja al momento de celebrar el cumpleaños del actor

En esta batalla de relatos y exposiciones, hay familias ensambladas, decisiones de crianza, felicidades reservadas y orgullos que se defienden en un muro virtual. Se cruzan las formas de vivir y mostrar el amor, quedar expuesto o cuidar lo privado. ¿Quién tiene razón? ¿Quién puede arrogarse el derecho de ser juez de lo que ocurre en la vida tras la pantalla?

La historia entre Benjamín y Anita comenzó en 2023, dos años después de la ruptura del actor con Eli Sulichin. Ambos se habían visto en un gimnasio, aunque fue en Francia donde el vínculo se profundizó. “Nos conocimos en París, el lugar del amor. Yo la conocía, nos habíamos visto en diferentes lugares. Luego, en un viaje de trabajo en el que coincidimos pude conocerla un poquito más, en esa ciudad maravillosa, en febrero. Ahí recién comenzó todo”, relató él en su momento sobre el inicio del romance.