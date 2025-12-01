Teleshow

El tema que eligió Evangelina Anderson que encendió las versiones de romance con Ian Lucas: ¿dedicatoria al cantante?

En medio de los rumores de una relación sentimental entre los participantes de Masterchef Celebrity, la modelo compartió una canción que llamó la atención de sus seguidores, justo un día después de que el influencer hizo lo mismo en sus redes

En medio de los rumores de romance, Evangelina Anderson compartió una particular canción luego del posteo de Ian Lucas (Instagram)

En agosto pasado, Evangelina Anderson dio por iniciada su etapa de soltera luego de terminar con Martín Demichelis, con quien estuvo durante casi dos décadas en las que compartió amor, familia y etapas públicas y privadas. La noticia, que se adueñó de los titulares y de las portadas de los portales, marcó el comienzo de una nueva etapa para la modelo. Lejos de quedarse en el dolor de la ruptura, Evangelina canalizó su energía en proyectos renovados como Masterchef Celebrity (Telefe) y pronto comenzó a atraer nuevas miradas, esta vez por los rumores de un posible romance con su compañero de certamen, el influencer Ian Lucas, a quien le dedicó en redes una canción que no pasó desapercibida.

Fue en sus historias de Instagram donde Evangelina eligió responder a la sutil indirecta que había lanzado el joven unas horas antes. Mientras manejaba su auto y miraba a cámara con una sonrisa enigmática, la modelo subió un video musicalizado nada menos que con “She Will Be Loved”, el clásico de Maroon 5, un tema que se refiere a un amor que puede superar todos los obstáculos.

No me importa pasar cada día en tu esquina bajo la lluvia torrencial. Busca a la chica de la sonrisa rota. Pregúntale si quiere quedarse un rato”, dice la canción que Evangelina dejó correr mientras su expresión y la elección del tema hacían el resto.

Un día antes, el propio influencer había lanzado su propia jugada en redes: Ian subió una foto suya frente al espejo en sus historias de Instagram con el tema “Mi refe” de Beéle y Ovy on the Drums de fondo. El estribillo no dejaba dudas: “Todo el mundo ya supone que tú y yo somos algo. Confirman en la calle que contigo es que salgo. Entonces, ¿pa’ qué mentirnos más? No sé pa’ qué seguir disimulando más”. Así, las suspicacias sobre un presunto vínculo fuera del certamen comenzaron a multiplicarse y crecieron con una dinámica alimentada casi exclusivamente a fuerza de canciones con mensaje.

En medio de la competencia culinaria, Ian Lucas y Evangelina Anderson se convirtieron en el centro de atención de los medios (Adrián Díaz/ Telefe)

El runrún mediático no tardó en escalar: desde A la tarde (América), los panelistas afirmaron que tanto Evangelina como Ian compartieron imágenes en Instagram donde se veían idénticos fondos: una baranda de terraza y un sillón blanco, sugiriendo que habían estado en el mismo departamento. Ninguno de los protagonistas se pronunció sobre el asunto fuera de cámaras, pero la viralización de este tipo de “pruebas” terminó de reforzar el rumor de un vínculo sentimental nacido entre grabaciones y descontracturado por los pasillos del reality.

Lejos de apaciguar la expectativa, la situación generó aun más curiosidad. Los seguidores de ambos no tardaron en dividirse entre quienes apuestan a verlos solo como amigos y quienes leen en cada interacción el inicio de una nueva historia de amor. El misterio, la química y la dinámica virtual no hicieron más que ubicar a Evangelina e Ian en el centro de la conversación digital y entre los protagonistas recurrentes de los portales de espectáculos.

La indirecta de Ian Lucas que refuerza los rumores de romance con Evangelina Anderson

La atención sobre la flamante exesposa de Martín Demichelis también se mantuvo por sus participaciones públicas. Más allá del intercambio a través de canciones en Instagram, Evangelina se muestra enfocada y enérgica en cada proyecto. Tanto ante cámaras como en redes, comparte su día a día con humor y demuestra que, lejos de estancarse en las noticias de ruptura, apuesta a celebrar una nueva etapa, sumar experiencias e incluso reírse de los rumores que la rodean.

En definitiva, Evangelina parece disfrutar de esta etapa de cambio, entre proyectos laborales que la entusiasman, familia, viajes y la posibilidad de nuevas historias. El misterio y las indirectas con Ian Lucas por ahora quedan en terreno de las redes, pero el interés del público y la magia de las canciones siguen alimentando la expectativa de la farándula, que siempre está lista para celebrar y analizar cada guiño, cada señal y cada canción compartida.

