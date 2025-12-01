Teleshow

El divertido viral al que reaccionó Bizarrap: “Tenés una mamá joven y no te pone Plim Plim”

Un video en TikTok de una tierna bebé se volvió tendencia. La reacción del productor argentino. La palabra de Guillermo Pino, creador del popular payaso que es un suceso en el mundo

El productor argentino replicó un desopilante Tiktok (Video: TikTok/Luliluna0)

El reciente intercambio entre Bizarrap y Plim Plim generó una ola de entusiasmo en redes sociales, al unir dos universos culturales argentinos que hasta ahora parecían distantes: la música urbana global y el entretenimiento infantil.

El famoso productor musical compartió en sus historias de Instagram un video viral que hacía referencia al popular personaje animado, lo que provocó una reacción inmediata y humorística de la cuenta oficial de Plim Plim. El gesto desencadenó una avalancha de comentarios y reacciones, y hasta alimentó las especulaciones sobre una posible colaboración entre ambos.

El video que originó el fenómeno mostraba a una madre joven en TikTok que, en tono humorístico, prefería poner música de Bizarrap y Daddy Yankee en lugar de las canciones de Plim Plim para su hija. La escena, acompañada por la frase “POV: tenés una mamá joven que le pinta escuchar música y no te pone Plim Plim”, mostraba a una bebé observando el televisor con un gesto serio mientras sonaba “Daddy Yankee: BZRP Music Sessions Vol. 0/66”.

“La cara, siempre tan expresiva. Ja, ja, ja”, escribió una joven madre de 26 años llamada Luli Luna, en su cuenta Luliluna0 en Tiktok, en un video que publicó hace 6 días y que desde entonces acumula más de 1 millón y medio de reproducciones.

"Este peque necesita una collab
“Este peque necesita una collab con Bizarrap”, reaccionaron desde las redes de Plim Plim al video viral al que hasta se sumó el productor argentino (Instagram)

Bizarrap sumó su propio comentario al compartir el video en sus propias redes: “Ja, ja, ja, ja @daddyyankee”. Ante la reacción del músico, la cuenta oficial de Plim Plim replicó el video y sumó el meme del “Hoggie rapero”, uno de los personajes de la serie, dejando abierta la puerta a una colaboración futura con un tono lúdico que fue celebrado por la comunidad digital. “Este peque necesita una collab con Bizarrap”, escribieron desde la cuenta del popular payaso animado con las mismas imágenes.

Guillermo Pino, creador de Plim Plim, celebró el guiño y destacó la conexión espontánea que se generó con el público por la viralización del video de una usuaria de TikTok. “El fenómeno del corazón sigue abriendo caminos. Hoy nos despertamos con esta sorpresa de Bizarrap, un verdadero número uno. Sería un sueño para nosotros poder trabajar juntos. Felicitaciones al equipo por seguir generando estos momentos únicos que unen mundos y alegran a las familias”, expresó el fundador y presidente de la productora audiovisual Smilehood subrayando el valor de estos cruces culturales que trascienden generaciones.

"El fenómeno del corazón sigue
"El fenómeno del corazón sigue abriendo caminos. Hoy nos despertamos con esta sorpresa de Bizarrap, un verdadero número uno", resaltó Guillermo Pino, el creador de Plim Plim (Martín Fierro Latino 2025, América)

Plim Plim, consolidado como referente de contenido educativo y entretenimiento para niños en edad preescolar, se caracteriza por promover valores y hábitos positivos a través de aventuras protagonizadas por su superhéroe y un grupo de entrañables amigos. El programa, que combina recursos visuales y musicales para estimular el aprendizaje y la creatividad, acaba de recibir el premio Martín Fierro Latino 2025 en la categoría Programa Infantil en TV y Plataformas. Durante la ceremonia en Miami, Pino agradeció el reconocimiento y resaltó el alcance del proyecto: Plim Plim es el canal infantil número uno en español y el quinto a nivel mundial en todos los idiomas, con una audiencia de veinte millones de personas en Latinoamérica. Además, la obra de teatro y la presencia en plataformas como Spotify refuerzan su impacto en familias de la región.

Por su parte, Bizarrap atraviesa un momento de proyección internacional, consolidado como uno de los productores más influyentes de la música urbana. Su colaboración con artistas de renombre, como Shakira, ha marcado hitos recientes en la industria.

"Bizarrap es igual a mí,
“Bizarrap es igual a mí, es obstinado y perfeccionista y, sobre todo con la parte sónica, es como un científico loco que no acaba nunca. Dios los cría y ellos se juntan”, elogió Shakira al productor (Bizarrap/YouTube)

La cantante colombiana, en una entrevista durante su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, describió la afinidad creativa que comparte con Bizarrap: “Me acuerdo después de escribir la Sesión 53, me sentí tan liviana. Como que lo necesitaba, ¿no?”. Shakira destacó el perfeccionismo y la obsesión por el detalle que ambos comparten en el estudio: “Bizarrap es igual, es obstinado y perfeccionista y, sobre todo con la parte sónica, es como un científico loco que no acaba nunca, no quiere entregar la música, no la quiere entregar. Y a mí me pasa igual. Y digo que bueno, he encontrado mi par, en ese sentido. Dios los cría y ellos se juntan”.

Luis Brandoni se recupera en

El filoso comentario de Andy

La confesión de Susana Roccasalvo,

Wanda Nara mostró su "casa

Tras su salida de River

Luis Brandoni se recupera en

160 habitaciones, 2 mil puertas

