Martín Fierro Latino 2025: todos los ganadores, uno por uno

Miami volvió a vestirse de gala para recibir una nueva edición de los Martín Fierro Latino 2025, una celebración que ya se instaló como uno de los grandes hitos del calendario audiovisual regional. Desde temprano, el JW Marriott de Brickell se convirtió en un punto de encuentro para figuras de toda Latinoamérica, que llegaron listas para vivir una noche cargada de homenajes, emoción y competencia.
La alfombra roja, transmitida por América TV, marcó el clima desde el inicio: brillo, estilismos arriesgados y el desfile constante de celebridades que fueron recibidas por Andrea Estévez y Alejandro Dávalos, encargados de recoger las primeras impresiones de los nominados.
A las 22, ya con la sala colmada, Ronen Suarc dio el puntapié inicial a la ceremonia principal. En ese momento, inició una noche que promete momentos inolvidables y una competencia más amplia que nunca, gracias al nuevo sistema de postulaciones abiertas que incorporó esta edición.
Con más de 30 categorías por delante y una fuerte presencia argentina —más de 40 nominaciones—, la entrega está lista para comenzar a revelar a sus primeros ganadores.
Labor Periodística
- Martín Campos Witzel - Canal 26 (ARGENTINA)
- Melisa Zurita - TN, Telecinco, CNN (USA)
- Mauro Szeta - América TV (ARGENTINA) - GANADOR
Actualidad e Interés General
- Presidentes, más allá del poder - Canal 4 (URUGUAY)
- La Clave con Alfredo Leuco - DNEWS (LATINOAMÉRICA)
- Siéntese quien pueda - Univisión (USA)
- Desayuno Americano - América TV (ARGENTINA)
- LAM, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA)
Talk Show
- Carmen Gloria a tu servicio - TVN (CHILE)
- Directo con Teuteló- América TeVe (USA)
- Desiguales - Univision (USA) - GANADOR
Mejor Presentador
- Daniel Fuenzalida - TVN (CHILE)
- Samir Saba - RTVD (REPUBLICA DOMINICANA)
- Sergio Goycochea - DSPORTS (LATINOAMERICA) -GANADOR
- Martin Cárcamo - Canal 13 (CHILE) - GANADOR
- Sebastian Vignolo ESPN (ARGENTINA)
Mejor Presentadora
- Maria Luisa Godoy - TVN (CHILE)
- Priscila Vargas - Canal 13 (CHILE) - GANADORA
- Pamela David - América (ARGENTINA)
- Karina Vimonte - Vive TV (ARGENTINA)
Columnista / Cronista Exteriores
- José Maria Del Pino - Canal 13 (CHILE)
- Andrea Estevez - Univisión - (USA)
- Jerónimo Mura - Telemundo (USA)
- Oscar Pyzyk - Mega TV (USA)
Reality Show
- Mundos Opuestos - Canal 13 (CHILE) - GANADOR
- Esto es guerra - América Televisión (PERÚ)
- La Isla - Telemundo (USA)
Noticiero
- DNEWS al Día, con Darío Mizrahi - DNEWS (LATINOAMERICA)
- Las Noticias Prime- Teleonce (PUERTO RICO)
- La entrevista - EVTV Miami (USA)
- América Noticias, 2da Edición – América TV (PARAGUAY)
Magazine
- El Medio Día - TVN (CHILE)
- Directo con Teuteló - América TeVe (USA) - GANADOR
- Tu día - CANAL 13 (CHILE) - GANADOR
- A la Tarde - América TV (ARGENTINA)
- DDM, El diario de Mariana, Mandarina Contenidos, América TV (Argentina)
Programa musical en TV y Plataformas
- Mi nombre es - TVN (CHILE)
- Plim, Plim - El canal de Plim Plim (USA) - GANADOR
- REALM26 - RealM26 Youtube (USA)
Cultural y Educativo
- Los 100 años de la Torre de la Libertad - Telemundo (USA)
- Argentina de películas - América TV (ARGENTINA)
- De Chiclayo al Vaticano “El Camino del Papa” - Youtube (PERÚ)
Salud, Bienestar y Estilo de Vida en TV y Plataformas
- Celia Antonini - Divulgadora sobre salud Mental - A24 - América - Canal 9 (ARGENTINA)
- ADN Buena Salud - América TV (ARGENTINA)
- El Enemigo Invisible - Telemundo 44 (USA)
- Drbeauty - Canal Net / Caras (ARGENTINA)
- Charla y Matecito - Youtube (ARGENTINA)
- Es lo que hay - Youtube – (PERÚ)
Viajes y Turismo TV
- Todos Podemos Viajar - NETV (ARGENTINA)
- Tenés que ir - Canal 9 (ARGENTINA)
- El Clan, en busca de la Aventura - Canal 13 (CHILE)
Producción Integral
- Cobertura Mundial de Clubes - DSPORTS – (LATINOAMÉRICA) - COBERTURA
- Hablemos por hablar - Vorterix (ARGENTINA)
- Familia Narco - DNEWS – (LATINOAMÉRICA)
- Secretos verdaderos - América TV (ARGENTINA) - GANADOR
- La Casa del Kun Aguero (ESPN)
Humor y Entretenimiento
- Ahora Caigo - TVN (CHILE) - GANADOR
- El Toro loco TV Show - Mega TV (USA)
- Cien Mexicanos Vip - Azteca UNO (MÉXICO)
- Mejor Conducción Radio AM/FM
- Diego Bas - Actualidad Radio (USA)
- Carolina Resch - La Poderosa (USA)
- Rodo Herrera - Radio Colonia – (ARGENTINA/URUGUAY)
Programa de Radio AM/FM
- Con sabor argentino - Actualidad Radio (USA)
- Discorama - Radio con Vos (ARGENTINA)
- Frecuencia Show - Radio Vox (ARGENTINA)
- Florida al Dia - América Radio (USA)
Influencer
- Gonzalo Gobich (USA)
- Juan de Montreal (USA)
- Jose Gonzalo Bulacio (USA)
- Alexander Otaola (USA)
- German Pinteño (ARGENTINA)
- Brisa Florentín (ARGENTINA)
Revelación
- Andrea Vanesa Aspromonte - SPROM YOUTUBE (ARGENTINA)
- Alexia Ferro - Buscando a Messi (USA)
- Manuel Cabrera - Con los amis Podcast (USA)
- Maru Gandolfo - Chicas Guapas - Rosa Marchita (Argentina)
- Antonella Fredianelli - TyC Sports Internacional (USA)
- Contenido de Actualidad en Plataformas
- El Arranque - Radio Zónica (ARGENTINA)
- Inmigración TV - Youtube (USA)
- Esteban Mirol - Youtube (ARGENTINA) - GANADOR
Programa Deportivo en Televisión
- Modo Fútbol - Telemundo (USA)
- Sportscenter - ESPN – (ARGENTINA) - GANADOR
- Club Miami - TYC Sports Internacional (USA)
- Fútbol Total - DSPORTS (LATINOAMÉRICA)
- F90 - ESPN (ARGENTINA)
- F12 - ESPN (ARGENTINA)
Programa de Espectáculos en Televisión
- SQP, Sálvese quien pueda, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA)
- Mi Mejor versión - Magazine TV (ARGENTINA)
- Intrusos - América TV (ARGENTINA)
Contenido de Investigación Periodística en Plataformas
- Fabio Ostroviecki - Youtube (ARGENTINA)
- Héctor Rossi Trasnoche Paranormal - Youtube (ARGENTINA)
- Esteban Mirol (ARGENTINA)
Latinos por el Mundo
- Alexander Otaola - Cubanos por el mundo (USA) - GANADOR
- Roxana Salerno (USA)
- Lucas Hudak - Travel Luke (ARGENTINA)
- Julio Oyhanarte - InmigracionTV (USA) - GANADOR
- Ariel Leguiza - Gastrotur, Argentina por el mundo - Youtube (ESPAÑA)
Presentador/a Viajes y Turismo TV y Plataformas
- Mirtha Edith Gomez “Mundo Visual” (ARGENTINA)
- Cristhian Gassmann - Miamix Viajes y Turismo (USA)
- Florencia Pereyra - Miami Riders (USA)
Canal de Streaming
- Radio Zónica (ARGENTINA)
- Las lenguas de Señas TV (PARAGUAY)
- Con los amis Podcast (USA)
- RealM26 (USA)
- DGO STREAM (LATINOAMERICA)
Documental en Plataformas
- Tiempo de Florecer - Stefani Gamboa TV (USA)
- Cubanos por el Mundo - Alex Otaola Youtube (USA)
- Área 51, estuve allí y esto fue lo que encontré - Jany González Youtube (USA)
- Adolfo Cambiaso, el nombre del Polo - Disney + (USA)
Programa Infantil en TV y Plataformas
- La granja de Zenón, Reino Infantil - Youtube - (USA)
- Moster Buu Band - Youtube (ARGENTINA)
- Plim Plim - El canal de Plim Plim - Youtube (USA)
- Efecto N - “TVN” (CHILE)
Contenido Argentino en Estados Unidos
- Club Miami - TYC Sports Internacional (MIAMI) - GANADOR
- Sin Pistas - SIN PISTAS TV (USA)
- Inmigración TV - Inmigración TV Youtube (USA)
- El Show del Pastor y Juancito - Leo Miami Sports (USA)
Contenido de Inteligencia Artificial en TV y Plataformas
- Ciencia, Innovación y tecnología (TV4.0 - Youtube ) (ARGENTINA)
- Furor Studio - La Mary con Susana Gimenez - (Telefé) (ARGENTINA) - GANADOR
- IA para el Mundo - (StreamIA - Youtube ) (ARGENTINA)
Contenido Deportivo en Plataformas
- Transmisión Inter Miami - Deportes Radio 760 (USA)
- Copa potrero (ESPN Argentina)
- Mundial sobre Ruedas sobre ruedas DGO STREAM (LATINOAMERICA)
Contenido de Espectáculos en Plataformas
- Visionshow - Instagram - Youtube (ARGENTINA) - GANADOR
- All Acces - DGO STREAM (LATINOAMERICA)
- Entre Maite y Mate con Maite Peñoñori - Youtube (USA)
- Dann Creator - @danncreator - Instagram (USA)