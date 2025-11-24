Martín Fierro Latino 2025: todos los ganadores, uno por uno

El discurso de Luis Ventura en el Martín Fierro Latino 2025 (Video: América)

Miami volvió a vestirse de gala para recibir una nueva edición de los Martín Fierro Latino 2025, una celebración que ya se instaló como uno de los grandes hitos del calendario audiovisual regional. Desde temprano, el JW Marriott de Brickell se convirtió en un punto de encuentro para figuras de toda Latinoamérica, que llegaron listas para vivir una noche cargada de homenajes, emoción y competencia.

La alfombra roja, transmitida por América TV, marcó el clima desde el inicio: brillo, estilismos arriesgados y el desfile constante de celebridades que fueron recibidas por Andrea Estévez y Alejandro Dávalos, encargados de recoger las primeras impresiones de los nominados.

A las 22, ya con la sala colmada, Ronen Suarc dio el puntapié inicial a la ceremonia principal. En ese momento, inició una noche que promete momentos inolvidables y una competencia más amplia que nunca, gracias al nuevo sistema de postulaciones abiertas que incorporó esta edición.

Ronen Suarc fue el maestro de ceremonia del Martín Fierro Latino 2025 (América TV)

Con más de 30 categorías por delante y una fuerte presencia argentina —más de 40 nominaciones—, la entrega está lista para comenzar a revelar a sus primeros ganadores.

Labor Periodística

Martín Campos Witzel - Canal 26 (ARGENTINA)

Melisa Zurita - TN, Telecinco, CNN (USA)

Mauro Szeta - América TV (ARGENTINA) - GANADOR

Actualidad e Interés General

Presidentes, más allá del poder - Canal 4 (URUGUAY)

La Clave con Alfredo Leuco - DNEWS (LATINOAMÉRICA)

Siéntese quien pueda - Univisión (USA)

Desayuno Americano - América TV (ARGENTINA)

LAM, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA)

Talk Show

Carmen Gloria a tu servicio - TVN (CHILE)

Directo con Teuteló- América TeVe (USA)

Desiguales - Univision (USA) - GANADOR

Mejor Presentador

Daniel Fuenzalida - TVN (CHILE)

Samir Saba - RTVD (REPUBLICA DOMINICANA)

Sergio Goycochea - DSPORTS (LATINOAMERICA) -GANADOR

Martin Cárcamo - Canal 13 (CHILE) - GANADOR

Sebastian Vignolo ESPN (ARGENTINA)

Mejor Presentadora

Maria Luisa Godoy - TVN (CHILE)

Priscila Vargas - Canal 13 (CHILE) - GANADORA

Pamela David - América (ARGENTINA)

Karina Vimonte - Vive TV (ARGENTINA)

Juan Funes Szelagowski y Noe Antonelli de Furor Studio, ganadores en la terna Contenido de Inteligencia Artificial en TV y Plataformas por su trabajo en la entrevista de La Mary con Susana Gimenez - (Telefé)

Columnista / Cronista Exteriores

José Maria Del Pino - Canal 13 (CHILE)

Andrea Estevez - Univisión - (USA)

Jerónimo Mura - Telemundo (USA)

Oscar Pyzyk - Mega TV (USA)

Reality Show

Mundos Opuestos - Canal 13 (CHILE) - GANADOR

Esto es guerra - América Televisión (PERÚ)

La Isla - Telemundo (USA)

Noticiero

DNEWS al Día, con Darío Mizrahi - DNEWS (LATINOAMERICA)

Las Noticias Prime- Teleonce (PUERTO RICO)

La entrevista - EVTV Miami (USA)

América Noticias, 2da Edición – América TV (PARAGUAY)

Magazine

El Medio Día - TVN (CHILE)

Directo con Teuteló - América TeVe (USA) - GANADOR

Tu día - CANAL 13 (CHILE) - GANADOR

A la Tarde - América TV (ARGENTINA)

DDM, El diario de Mariana, Mandarina Contenidos, América TV (Argentina)

Programa musical en TV y Plataformas

Mi nombre es - TVN (CHILE)

Plim, Plim - El canal de Plim Plim (USA) - GANADOR

REALM26 - RealM26 Youtube (USA)

Cultural y Educativo

Los 100 años de la Torre de la Libertad - Telemundo (USA)

Argentina de películas - América TV (ARGENTINA)

De Chiclayo al Vaticano “El Camino del Papa” - Youtube (PERÚ)

Salud, Bienestar y Estilo de Vida en TV y Plataformas

Celia Antonini - Divulgadora sobre salud Mental - A24 - América - Canal 9 (ARGENTINA)

ADN Buena Salud - América TV (ARGENTINA)

El Enemigo Invisible - Telemundo 44 (USA)

Drbeauty - Canal Net / Caras (ARGENTINA)

Charla y Matecito - Youtube (ARGENTINA)

Es lo que hay - Youtube – (PERÚ)

Viajes y Turismo TV

Todos Podemos Viajar - NETV (ARGENTINA)

Tenés que ir - Canal 9 (ARGENTINA)

El Clan, en busca de la Aventura - Canal 13 (CHILE)

Plim, Plim, ganador como Programa musical en TV y Plataformas en el Martín Fierro Latino 2025. Guillermo Pino, uno de sus creadores, agradeció la distinción

Producción Integral

Cobertura Mundial de Clubes - DSPORTS – (LATINOAMÉRICA) - COBERTURA

Hablemos por hablar - Vorterix (ARGENTINA)

Familia Narco - DNEWS – (LATINOAMÉRICA)

Secretos verdaderos - América TV (ARGENTINA) - GANADOR

La Casa del Kun Aguero (ESPN)

Humor y Entretenimiento

Ahora Caigo - TVN (CHILE) - GANADOR

El Toro loco TV Show - Mega TV (USA)

Cien Mexicanos Vip - Azteca UNO (MÉXICO)

Mejor Conducción Radio AM/FM

Diego Bas - Actualidad Radio (USA)

Carolina Resch - La Poderosa (USA)

Rodo Herrera - Radio Colonia – (ARGENTINA/URUGUAY)

Programa de Radio AM/FM

Con sabor argentino - Actualidad Radio (USA)

Discorama - Radio con Vos (ARGENTINA)

Frecuencia Show - Radio Vox (ARGENTINA)

Florida al Dia - América Radio (USA)

Influencer

Gonzalo Gobich (USA)

Juan de Montreal (USA)

Jose Gonzalo Bulacio (USA)

Alexander Otaola (USA)

German Pinteño (ARGENTINA)

Brisa Florentín (ARGENTINA)

Martin Cárcamo de Canal 13 de Chile, ganador como Mejor Presentador

Revelación

Andrea Vanesa Aspromonte - SPROM YOUTUBE (ARGENTINA)

Alexia Ferro - Buscando a Messi (USA)

Manuel Cabrera - Con los amis Podcast (USA)

Maru Gandolfo - Chicas Guapas - Rosa Marchita (Argentina)

Antonella Fredianelli - TyC Sports Internacional (USA)

Contenido de Actualidad en Plataformas

El Arranque - Radio Zónica (ARGENTINA)

Inmigración TV - Youtube (USA)

Esteban Mirol - Youtube (ARGENTINA) - GANADOR

Programa Deportivo en Televisión

Modo Fútbol - Telemundo (USA)

Sportscenter - ESPN – (ARGENTINA) - GANADOR

Club Miami - TYC Sports Internacional (USA)

Fútbol Total - DSPORTS (LATINOAMÉRICA)

F90 - ESPN (ARGENTINA)

F12 - ESPN (ARGENTINA)

Programa de Espectáculos en Televisión

SQP, Sálvese quien pueda, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA)

Mi Mejor versión - Magazine TV (ARGENTINA)

Intrusos - América TV (ARGENTINA)

Contenido de Investigación Periodística en Plataformas

Fabio Ostroviecki - Youtube (ARGENTINA)

Héctor Rossi Trasnoche Paranormal - Youtube (ARGENTINA)

Esteban Mirol (ARGENTINA)

Revelación fue para Esteban Mirol con su canal de YouTube

Latinos por el Mundo

Alexander Otaola - Cubanos por el mundo (USA) - GANADOR

Roxana Salerno (USA)

Lucas Hudak - Travel Luke (ARGENTINA)

Julio Oyhanarte - InmigracionTV (USA) - GANADOR

Ariel Leguiza - Gastrotur, Argentina por el mundo - Youtube (ESPAÑA)

Presentador/a Viajes y Turismo TV y Plataformas

Mirtha Edith Gomez “Mundo Visual” (ARGENTINA)

Cristhian Gassmann - Miamix Viajes y Turismo (USA)

Florencia Pereyra - Miami Riders (USA)

Canal de Streaming

Radio Zónica (ARGENTINA)

Las lenguas de Señas TV (PARAGUAY)

Con los amis Podcast (USA)

RealM26 (USA)

DGO STREAM (LATINOAMERICA)

Documental en Plataformas

Tiempo de Florecer - Stefani Gamboa TV (USA)

Cubanos por el Mundo - Alex Otaola Youtube (USA)

Área 51, estuve allí y esto fue lo que encontré - Jany González Youtube (USA)

Adolfo Cambiaso, el nombre del Polo - Disney + (USA)

Programa Infantil en TV y Plataformas

La granja de Zenón, Reino Infantil - Youtube - (USA)

Moster Buu Band - Youtube (ARGENTINA)

Plim Plim - El canal de Plim Plim - Youtube (USA)

Efecto N - “TVN” (CHILE)

Secretos verdaderos de América TV ganó en la terna de Producción Integral

Contenido Argentino en Estados Unidos

Club Miami - TYC Sports Internacional (MIAMI) - GANADOR

Sin Pistas - SIN PISTAS TV (USA)

Inmigración TV - Inmigración TV Youtube (USA)

El Show del Pastor y Juancito - Leo Miami Sports (USA)

Contenido de Inteligencia Artificial en TV y Plataformas

Ciencia, Innovación y tecnología (TV4.0 - Youtube ) (ARGENTINA)

Furor Studio - La Mary con Susana Gimenez - (Telefé) (ARGENTINA) - GANADOR

IA para el Mundo - (StreamIA - Youtube ) (ARGENTINA)

Contenido Deportivo en Plataformas

Transmisión Inter Miami - Deportes Radio 760 (USA)

Copa potrero (ESPN Argentina)

Mundial sobre Ruedas sobre ruedas DGO STREAM (LATINOAMERICA)

Contenido de Espectáculos en Plataformas

Visionshow - Instagram - Youtube (ARGENTINA) - GANADOR

All Acces - DGO STREAM (LATINOAMERICA)

Entre Maite y Mate con Maite Peñoñori - Youtube (USA)

Dann Creator - @danncreator - Instagram (USA)