Teleshow

Martín Fierro Latino 2025: todos los ganadores, uno por uno

La ceremonia en Miami reunió a figuras de toda Latinoamérica para celebrar a la industria televisiva en más de 30 categorías, destacando la emoción de una noche llena de homenajes y sorpresas

Guardar
El discurso de Luis Ventura en el Martín Fierro Latino 2025 (Video: América)

Miami volvió a vestirse de gala para recibir una nueva edición de los Martín Fierro Latino 2025, una celebración que ya se instaló como uno de los grandes hitos del calendario audiovisual regional. Desde temprano, el JW Marriott de Brickell se convirtió en un punto de encuentro para figuras de toda Latinoamérica, que llegaron listas para vivir una noche cargada de homenajes, emoción y competencia.

La alfombra roja, transmitida por América TV, marcó el clima desde el inicio: brillo, estilismos arriesgados y el desfile constante de celebridades que fueron recibidas por Andrea Estévez y Alejandro Dávalos, encargados de recoger las primeras impresiones de los nominados.

A las 22, ya con la sala colmada, Ronen Suarc dio el puntapié inicial a la ceremonia principal. En ese momento, inició una noche que promete momentos inolvidables y una competencia más amplia que nunca, gracias al nuevo sistema de postulaciones abiertas que incorporó esta edición.

Ronen Suarc fue el maestro
Ronen Suarc fue el maestro de ceremonia del Martín Fierro Latino 2025 (América TV)

Con más de 30 categorías por delante y una fuerte presencia argentina —más de 40 nominaciones—, la entrega está lista para comenzar a revelar a sus primeros ganadores.

Labor Periodística

  • Martín Campos Witzel - Canal 26 (ARGENTINA)
  • Melisa Zurita - TN, Telecinco, CNN (USA)
  • Mauro Szeta - América TV (ARGENTINA) - GANADOR

Actualidad e Interés General

  • Presidentes, más allá del poder - Canal 4 (URUGUAY)
  • La Clave con Alfredo Leuco - DNEWS (LATINOAMÉRICA)
  • Siéntese quien pueda - Univisión (USA)
  • Desayuno Americano - América TV (ARGENTINA)
  • LAM, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA)

Talk Show

  • Carmen Gloria a tu servicio - TVN (CHILE)
  • Directo con Teuteló- América TeVe (USA)
  • Desiguales - Univision (USA) - GANADOR

Mejor Presentador

  • Daniel Fuenzalida - TVN (CHILE)
  • Samir Saba - RTVD (REPUBLICA DOMINICANA)
  • Sergio Goycochea - DSPORTS (LATINOAMERICA) -GANADOR
  • Martin Cárcamo - Canal 13 (CHILE) - GANADOR
  • Sebastian Vignolo ESPN (ARGENTINA)

Mejor Presentadora

  • Maria Luisa Godoy - TVN (CHILE)
  • Priscila Vargas - Canal 13 (CHILE) - GANADORA
  • Pamela David - América (ARGENTINA)
  • Karina Vimonte - Vive TV (ARGENTINA)
Juan Funes Szelagowski y Noe
Juan Funes Szelagowski y Noe Antonelli de Furor Studio, ganadores en la terna Contenido de Inteligencia Artificial en TV y Plataformas por su trabajo en la entrevista de La Mary con Susana Gimenez - (Telefé)

Columnista / Cronista Exteriores

  • José Maria Del Pino - Canal 13 (CHILE)
  • Andrea Estevez - Univisión - (USA)
  • Jerónimo Mura - Telemundo (USA)
  • Oscar Pyzyk - Mega TV (USA)

Reality Show

  • Mundos Opuestos - Canal 13 (CHILE) - GANADOR
  • Esto es guerra - América Televisión (PERÚ)
  • La Isla - Telemundo (USA)

Noticiero

  • DNEWS al Día, con Darío Mizrahi - DNEWS (LATINOAMERICA)
  • Las Noticias Prime- Teleonce (PUERTO RICO)
  • La entrevista - EVTV Miami (USA)
  • América Noticias, 2da Edición – América TV (PARAGUAY)

Magazine

  • El Medio Día - TVN (CHILE)
  • Directo con Teuteló - América TeVe (USA) - GANADOR
  • Tu día - CANAL 13 (CHILE) - GANADOR
  • A la Tarde - América TV (ARGENTINA)
  • DDM, El diario de Mariana, Mandarina Contenidos, América TV (Argentina)

Programa musical en TV y Plataformas

  • Mi nombre es - TVN (CHILE)
  • Plim, Plim - El canal de Plim Plim (USA) - GANADOR
  • REALM26 - RealM26 Youtube (USA)

Cultural y Educativo

  • Los 100 años de la Torre de la Libertad - Telemundo (USA)
  • Argentina de películas - América TV (ARGENTINA)
  • De Chiclayo al Vaticano “El Camino del Papa” - Youtube (PERÚ)

Salud, Bienestar y Estilo de Vida en TV y Plataformas

  • Celia Antonini - Divulgadora sobre salud Mental - A24 - América - Canal 9 (ARGENTINA)
  • ADN Buena Salud - América TV (ARGENTINA)
  • El Enemigo Invisible - Telemundo 44 (USA)
  • Drbeauty - Canal Net / Caras (ARGENTINA)
  • Charla y Matecito - Youtube (ARGENTINA)
  • Es lo que hay - Youtube – (PERÚ)

Viajes y Turismo TV

  • Todos Podemos Viajar - NETV (ARGENTINA)
  • Tenés que ir - Canal 9 (ARGENTINA)
  • El Clan, en busca de la Aventura - Canal 13 (CHILE)
Plim, Plim, ganador como Programa
Plim, Plim, ganador como Programa musical en TV y Plataformas en el Martín Fierro Latino 2025. Guillermo Pino, uno de sus creadores, agradeció la distinción

Producción Integral

  • Cobertura Mundial de Clubes - DSPORTS – (LATINOAMÉRICA) - COBERTURA
  • Hablemos por hablar - Vorterix (ARGENTINA)
  • Familia Narco - DNEWS – (LATINOAMÉRICA)
  • Secretos verdaderos - América TV (ARGENTINA) - GANADOR
  • La Casa del Kun Aguero (ESPN)

Humor y Entretenimiento

  • Ahora Caigo - TVN (CHILE) - GANADOR
  • El Toro loco TV Show - Mega TV (USA)
  • Cien Mexicanos Vip - Azteca UNO (MÉXICO)
  • Mejor Conducción Radio AM/FM
  • Diego Bas - Actualidad Radio (USA)
  • Carolina Resch - La Poderosa (USA)
  • Rodo Herrera - Radio Colonia – (ARGENTINA/URUGUAY)

Programa de Radio AM/FM

  • Con sabor argentino - Actualidad Radio (USA)
  • Discorama - Radio con Vos (ARGENTINA)
  • Frecuencia Show - Radio Vox (ARGENTINA)
  • Florida al Dia - América Radio (USA)

Influencer

  • Gonzalo Gobich (USA)
  • Juan de Montreal (USA)
  • Jose Gonzalo Bulacio (USA)
  • Alexander Otaola (USA)
  • German Pinteño (ARGENTINA)
  • Brisa Florentín (ARGENTINA)
Martin Cárcamo de Canal 13
Martin Cárcamo de Canal 13 de Chile, ganador como Mejor Presentador

Revelación

  • Andrea Vanesa Aspromonte - SPROM YOUTUBE (ARGENTINA)
  • Alexia Ferro - Buscando a Messi (USA)
  • Manuel Cabrera - Con los amis Podcast (USA)
  • Maru Gandolfo - Chicas Guapas - Rosa Marchita (Argentina)
  • Antonella Fredianelli - TyC Sports Internacional (USA)
  • Contenido de Actualidad en Plataformas
  • El Arranque - Radio Zónica (ARGENTINA)
  • Inmigración TV - Youtube (USA)
  • Esteban Mirol - Youtube (ARGENTINA) - GANADOR

Programa Deportivo en Televisión

  • Modo Fútbol - Telemundo (USA)
  • Sportscenter - ESPN – (ARGENTINA) - GANADOR
  • Club Miami - TYC Sports Internacional (USA)
  • Fútbol Total - DSPORTS (LATINOAMÉRICA)
  • F90 - ESPN (ARGENTINA)
  • F12 - ESPN (ARGENTINA)

Programa de Espectáculos en Televisión

  • SQP, Sálvese quien pueda, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA)
  • Mi Mejor versión - Magazine TV (ARGENTINA)
  • Intrusos - América TV (ARGENTINA)

Contenido de Investigación Periodística en Plataformas

  • Fabio Ostroviecki - Youtube (ARGENTINA)
  • Héctor Rossi Trasnoche Paranormal - Youtube (ARGENTINA)
  • Esteban Mirol (ARGENTINA)
Revelación fue para Esteban Mirol
Revelación fue para Esteban Mirol con su canal de YouTube

Latinos por el Mundo

  • Alexander Otaola - Cubanos por el mundo (USA) - GANADOR
  • Roxana Salerno (USA)
  • Lucas Hudak - Travel Luke (ARGENTINA)
  • Julio Oyhanarte - InmigracionTV (USA) - GANADOR
  • Ariel Leguiza - Gastrotur, Argentina por el mundo - Youtube (ESPAÑA)

Presentador/a Viajes y Turismo TV y Plataformas

  • Mirtha Edith Gomez “Mundo Visual” (ARGENTINA)
  • Cristhian Gassmann - Miamix Viajes y Turismo (USA)
  • Florencia Pereyra - Miami Riders (USA)

Canal de Streaming

  • Radio Zónica (ARGENTINA)
  • Las lenguas de Señas TV (PARAGUAY)
  • Con los amis Podcast (USA)
  • RealM26 (USA)
  • DGO STREAM (LATINOAMERICA)

Documental en Plataformas

  • Tiempo de Florecer - Stefani Gamboa TV (USA)
  • Cubanos por el Mundo - Alex Otaola Youtube (USA)
  • Área 51, estuve allí y esto fue lo que encontré - Jany González Youtube (USA)
  • Adolfo Cambiaso, el nombre del Polo - Disney + (USA)

Programa Infantil en TV y Plataformas

  • La granja de Zenón, Reino Infantil - Youtube - (USA)
  • Moster Buu Band - Youtube (ARGENTINA)
  • Plim Plim - El canal de Plim Plim - Youtube (USA)
  • Efecto N - “TVN” (CHILE)
Secretos verdaderos de América TV
Secretos verdaderos de América TV ganó en la terna de Producción Integral

Contenido Argentino en Estados Unidos

  • Club Miami - TYC Sports Internacional (MIAMI) - GANADOR
  • Sin Pistas - SIN PISTAS TV (USA)
  • Inmigración TV - Inmigración TV Youtube (USA)
  • El Show del Pastor y Juancito - Leo Miami Sports (USA)

Contenido de Inteligencia Artificial en TV y Plataformas

  • Ciencia, Innovación y tecnología (TV4.0 - Youtube ) (ARGENTINA)
  • Furor Studio - La Mary con Susana Gimenez - (Telefé) (ARGENTINA) - GANADOR
  • IA para el Mundo - (StreamIA - Youtube ) (ARGENTINA)

Contenido Deportivo en Plataformas

  • Transmisión Inter Miami - Deportes Radio 760 (USA)
  • Copa potrero (ESPN Argentina)
  • Mundial sobre Ruedas sobre ruedas DGO STREAM (LATINOAMERICA)

Contenido de Espectáculos en Plataformas

  • Visionshow - Instagram - Youtube (ARGENTINA) - GANADOR
  • All Acces - DGO STREAM (LATINOAMERICA)
  • Entre Maite y Mate con Maite Peñoñori - Youtube (USA)
  • Dann Creator - @danncreator - Instagram (USA)

Temas Relacionados

Martin Fierro Latino 2025Martín Fierro

Últimas Noticias

El accidente de Zoe Bogach de Gran Hermano con un espejo cuando promocionaba un canje: “Estoy en shock”

La exparticipante del reality show mostró imágenes sensibles de los cortes que tuvo mientras anunciaba en sus redes un producto

El accidente de Zoe Bogach

Vero Lozano compartió el álbum de fotos inédito de Johnny Depp en la Argentina: “Hicimos de todo”

La conductora compartió postales del actor en la intimidad de su hogar junto a Corcho Rodríguez. Las postales en la cancha de Boca, en La Plata y de la estrella de Hollywood de entrecasa

Vero Lozano compartió el álbum

El casamiento de Malena Ratner, actriz de Soy Luna, con El Purre: el look de la novia y todas las fotos de la ceremonia

La figura de la serie juvenil y el actor de Yiya, la serie y Cromañón realizaron una emotiva ceremonia rodeada de familiares y amigos, con detalles personalizados y un ambiente natural. Las imágenes

El casamiento de Malena Ratner,

Los divertidos bailes de Pedro Alfonso con sus hijos al ritmo de Dirty dancing, One Direction y Shakira

El actor compartió videos haciendo coreografías con Olivia, Baltazar y Filipa. La reacción de Paula Chaves

Los divertidos bailes de Pedro

El viaje a Chile de Benjamín Vicuña junto a sus hijos: tardes de campo, caballos y un homenaje a Blanquita

El actor publicó imágenes de su visita a Pirque, Santiago junto a los niños, mostrando momentos de calma y unión familiar tras semanas de exposición mediática y tensiones

El viaje a Chile de
DEPORTES
El gesto de Miguel Merentiel

El gesto de Miguel Merentiel con Marchesín tras ser elegido figura en el triunfo de Boca frente a Talleres

El sugerente posteo de Verón tras el triunfo de Estudiantes en Rosario y el gesto de repudio en el pasillo a Central

Tras los triunfos de Boca Juniors y Estudiantes, así quedó el cuadro de los Playoffs del Torneo Clausura

Boca Juniors venció 2-0 al Talleres de Carlos Tevez y selló su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura

Un grito de cabeza y tres grandes asistencias: el recital de Messi en la goleada del Inter Miami ante Cincinnati

TELESHOW
El accidente de Zoe Bogach

El accidente de Zoe Bogach de Gran Hermano con un espejo cuando promocionaba un canje: “Estoy en shock”

Vero Lozano compartió el álbum de fotos inédito de Johnny Depp en la Argentina: “Hicimos de todo”

El casamiento de Malena Ratner, actriz de Soy Luna, con El Purre: el look de la novia y todas las fotos de la ceremonia

Los divertidos bailes de Pedro Alfonso con sus hijos al ritmo de Dirty dancing, One Direction y Shakira

El viaje a Chile de Benjamín Vicuña junto a sus hijos: tardes de campo, caballos y un homenaje a Blanquita

INFOBAE AMÉRICA

Mi hijo murió por fentanilo

Mi hijo murió por fentanilo

Para salir de las dictaduras narcoterroristas hay que cesar su sistema jurídico, no negociar impunidad e ilegalizar sus instrumentos políticos

EEUU consideró como “un gran paso hacia adelante” las negociaciones con Ucrania en Ginebra para poner fin a la guerra

El bloque prorruso mantiene el control en la región serbia de Bosnia tras unos comicios marcados por denuncias de fraude

Persecución en Venezuela: denuncian al menos 14 detenciones arbitrarias en noviembre tras una nueva ola represiva de Maduro