El gesto de Ian Lucas con una selfie que refuerza los rumores de romance con Evangelina Anderson: “Somos algo”

En agosto, el mundo del espectáculo y el ambiente deportivo quedaron paralizados cuando se confirmó lo que hasta entonces eran solo rumores: Evangelina Anderson y Martín Demichelis ponían punto final a una historia de amor que se extendió por casi veinte años. Esa noticia, que rápidamente copó todos los portales, fue el inicio de una etapa nueva en la vida de la modelo, quien supo redireccionar su energía a nuevos proyectos profesionales como Masterchef Celebrity (Telefe) y, casi sin buscarlo, paso a paso, se vio envuelta en versiones de romance junto a su colega Ian Lucas, quien lanzó una indirecta que avivó la situación.

El joven no perdió oportunidad para sumarse a la ola de rumores y dejar una inesperada reacción a través de sus redes sociales. El influencer compartió en sus historias de Instagram una foto suya frente al espejo, musicalizada con el tema “Mi refe” de Beéle y Ovy on the Drums. El guiño no pasó desapercibido: la canción elegida tiene un estribillo sugestivo: “Todo el mundo ya supone que tú y yo somos algo. Confirman en la calle que contigo es que salgo. Entonces, ¿pa qué mentirnos más? No sé pa qué seguir disimulando más”. La elección del tema no tardó en vincularla a Evangelina, quien transita una nueva etapa personal y mediática tras la separación.

El gesto avivó aun más las especulaciones sobre un posible romance nacido en las grabaciones de Masterchef Celebrity. Hace apenas días, el ciclo A la tarde (América) había detectado coincidencias en los posteos de ambos: la baranda de una terraza y un sillón blanco que, según los panelistas, ubicarían tanto a la modelo como al influencer en el mismo departamento. Ninguno de los protagonistas se había pronunciado al respecto fuera de cámaras, pero la viralización de estas “pruebas” alimentó la versión de un vínculo sentimental que crece a la par de su popularidad televisiva.

En medio de la competencia culinaria, Ian Lucas y Evangelina Anderson se convirtieron en el centro de atención de los medios (Adrián Díaz/ Telefe)

La producción del programa no perdió la oportunidad de abordar el tema en tono distendido y con complicidad. Durante una pausa, Kennys Palacios, el estilista y host digital de Telefe, encaró a Ian para las redes oficiales del reality y, con humor, fue directo al grano. “No sé si anduviste viendo los medios, las redes”, le lanzó. “No. Ni idea”, respondió Lucas entre risas. Palacios insistió: “Bueno, yo te informo que Ian estaría conociendo a una compañera”. “¿Yo? No me enteré“, replicó el influencer, manteniendo el tono de broma, mientras el estilista retrucaba: “Pero si yo no dije el nombre de la compañera”.

Lucas intentó mantener la calma, explicando: “Conocer es una palabra muy...”, dejando la frase en suspenso y jugando con la ambigüedad. Ante cada pregunta de Palacios sobre la supuesta relación, Ian negó cualquier romance y aclaró: “Si hay alguna noticia o algo, te la digo a vos primero. Estoy soltero y no estoy saliendo con nadie”. La conversación siguió con el humor que caracteriza el programa; Kennys, en plan detective, observó: “Tenías el teléfono recién”. Lucas, rápido de reflejos y entre risas nerviosas, exclamó: “¡No!”, lo que llevó a que Palacios sentenciara: “Listo. Me estás mintiendo”.

En las redes de MasterChef Celebrity el influencer se refirió a los rumores sobre su cercanía con la modelo (Instagram)

La situación, lejos de aclarar las dudas, sembró aún más sospechas y generó otra ola de comentarios y memes en redes sociales. Los seguidores de ambos protagonistas se dividieron entre quienes creen en la versión “solo amistad” y quienes apuestan a que algo más sucede fuera de cámara. El misterio, la química y los indicios compartidos mantienen viva la especulación mediática y colocan a la modelo y el influencer en el centro de la conversación digital.

Por ahora, lo cierto es que Evangelina atraviesa un gran momento personal y profesional, apostando a nuevos vínculos, proyectos y una vida renovada después de casi dos décadas junto a Demichelis. Lo que suceda con Ian y si el romance va más allá de las redes es, por el momento, un asunto entre ellos.